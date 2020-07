Potsdam

Preisgünstig zu wohnen, das wünschen sich die meisten Potsdamer, wenn es um die Zukunft des Staudenhof-Wohnblocks im Potsdamer Zentrum geht. Zumindest stimmten die meisten Teilnehmer in einer kleinen Twitter-Umfrage der Stadtverwaltung dafür.

Etwas mehr als ein Viertel wünschte sich dabei die Wiederbebauung nach historischem Vorbild. Sehr gering indes war der Wunsch nach einem Begegnungszentrum. Am wenigsten Stimmen gab es für „Soll so bleiben“ – also ist ein großer Wunsch nach Verbesserungen im Raum.

Was wird aus dem Staudenhof-Wohnblock? Eine Frage im Stadtteildialog des Oberbürgermeisters. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das ist der Ausgangspunkt für den Stadtteildialog von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Donnerstagabend. Erstmals wird er aber nicht mit seiner Stadtspitze durchs Viertel wandern, um sich Themen-Schwerpunkte anzuschauen, sondern er geht ins Fernsehen. Der „Im Dialog mit dem Oberbürgermeister“ wird ab 18 Uhr im Livestream von Hauptstadt.TV übertragen. Es geht um die Themen Stadtkanal, Staudenhof sowie Quartiersentwicklung „Am Kanal“. Potsdamer können ihre Fragen zu den Themen vor und während der Sendung stellen.

„ Potsdam lebt vom Miteinander und einem konstruktiven Dialog“, sagt das Stadtoberhaupt in einer Ankündigung des Fernseh-Auftritts, „leider ist das bei unseren Stadtteilwanderungen noch nicht möglich. Bis zu 100 Menschen können nicht auf Abstand miteinander diskutieren.“ Vor allem die Aufwertung des Gebietes rund um den ehemaligen Stadtkanal sei ihm an diesem Abend wichtig.

Die Geschichte des Potsdamer Stadtkanals beginnt vor 350 Jahren. Die ursprünglichen Entwässerungsgräben wurden über die Jahrhunderte begradigt, befestigt und immer weiter ausgebaut. Der Kanal diente zur Entwässerung von Grundstücken und war ein wichtiger Transportweg. In den 1960er-Jahren wurde das Kanalbett zugeschüttet. Erst nach der Wende begann die Freilegung und Wiederherstellung. So konnte anlässlich der Bundesgartenschau 2001 der Stadtkanal in der Yorkstraße eröffnet werden. Zwischen 2009 und 2011 wurde der Bereich an der Kellertorbrücke rekonstruiert. Großen Anteil an der Wiederherstellung der beiden Abschnitte haben verschiedene Privatinitiativen.

Die Zukunft des Staudenhofs wiederum sorgt seit Jahren für Diskussionen in der Stadtpolitik. Abriss und Neubau oder Erhalt und Sanierung? Während im direkten Umfeld die Potsdamer Mitte nach historischem Vorbild neu entsteht, bleibt der Plattenbau im Schatten der Nikolaikirche vorerst erhalten.

Die Live-Sendung wird am 9. Juli zwischen 18 und 19 Uhr bei dem Potsdamer Fernsehsender Hauptstadt.TV ausgestrahlt. Potsdamer können ihre Fragen vor und während der Live-Sendung unter Telefon 0331/2 98 54 57 oder per E-Mail unter Frag-den-Oberbuergermeister@Rathaus. Potsdam.de stellen.

