Potsdam

Die Verwaltung will im kommenden Jahr eine Stadtklimakarte vorlegen, aus der auch die Potenziale Potsdams für die Begrünung von Dachflächen und Fassaden hervorgehen sollen. Das erklärte die Stadt in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer. Die Karte ist ein Ergebnis des 2017 beschlossenen Forschungsvorhabens „Anpassung an den Klimawandel“, bei dem Potsdam mit seiner Universität sowie den Städten Remscheid und Würzburg kooperieren soll. Dabei geht es um ein Strategiekonzept mit Handlungsempfehlungen zur Dach- und Fassadenbegrünung.

Gedacht als Planungsinstrument

Die Stadtklimakarte werde mit Planungshinweisen zu den Extremwetterereignissen Hitze und Starkregen ein informelles Planungsinstrument für die Stadtentwicklung darstellen, heißt es in der Antwort. Zusammen mit dem neu erstellten Gründachportal als Ergänzung zum gerade aktualisierten Solardachportal wird es in Zukunft deutlich leichter, Potenziale zur Dachbegrünung zu erkennen. Gleichzeitig ermögliche die Stadtklimakarte dann die Berücksichtigung von Dach- und/oder Fassadenbegrünung schon zu Beginn von Bauvorhaben.

