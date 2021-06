Luftschiffhafen

Die Potsdamer Stadtverordneten tagen am Mittwoch zum letzten Mal vor der politischen Sommerpause in der MBS-Arena am Luftschiffhafen. Die 20. Sitzung der laufenden Wahlperiode beginnt um 15 Uhr.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen rund 120 Punkte, darunter 14 kleine Anfragen, der Bericht des Oberbürgermeisters mit anschließender Diskussion, sogenannte Wiedervorlagen, die bereits in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung behandelt wurden, sowie 37 neue Anträge.

Einwohnerfragen zum Fußwegekonzept

Hinzu kommen die Einwohnerfragestunde, zwei Personalien und 19 sogenannte Mitteilungsvorlagen. Themen der Einwohnerfragestunde sind das Fußwegekonzept, noch im Mai auf Gehwegen legendes Winter-Streugut und ein Schulneubau in Babelsberg Süd.

Üblicherweise wird die Tagesordnung zum Beginn der eigentlichen Sitzung noch einmal massiv gelichtet. Der Ältestenrat entscheidet am Vorabend welche der Neuanträge über die sogenannte Konsensliste sofort in die Ausschüsse überwiesen werden, ohne in der Sitzung noch einmal aufgerufen und gegebenenfalls diskutiert zu werden.

Eine zweite Entlastungswelle bringt die Liste der zurückgestellten oder zurückgezogenen Vorlagen. Erstere werden erneut vertagt, weil noch Beratungsbedarf in Fachausschüssen besteht, die anderen wurden von den Antragstellern zurückgenommen, weil sich ihr Anliegen bereits auf anderem Wege erledigt hat.

Themen der eröffnenden Fragestunde sind unter anderem Baumfällungen am Heinepark (SPD), der Einsatz des Glyphosat-Pestizids in der Stadt (Die Andere) und der seit Jahren überfällige Uferweg unterhalb des Wasserwerks an der Leipziger Straße (Linke).

Erneutes Ringen um eine Gartensparte

Mit der Tagesordnung wird anschließend geklärt, ob zwei Dringlichkeitsanträge der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation zur Sicherung der gefährdeten Kleingartenanlage An der Katharinenholzstraße über einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre noch an diesem Mittwoch behandelt, oder erst in der nächsten Stadtverordnetensitzung am 25. August aufgerufen werden.

Als Wiedervorlagen stehen unter anderem der Bebauungsplan Nr. 19 „Ehemaliger Schießplatz“ zur Schaffung großzügiger Sport- und Freizeitanlagen für Groß Glienicke, der zuletzt wegen Fällung des Nuthewäldchens umstrittene Bebauungsplan Nr. 145 „Am Humboldtring“ und der ebenfalls umstrittene Bebauungsplan Nr. 173 für eine Freiflächensolaranlage bei Marquardt und Satzkorn an.

Großes Diskussionspotenzial birgt die Integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2021 bis 2026, mit der unter anderem eine Entscheidung über den Bau von drei neuen Gymnasien am Schlaatz, in Bornstedt und in Neu Fahrland fallen könnte.

Prüfung zur Kiewitt-Brücke vertagt

Beschlossen werden könnten Wiedervorlagen etwa zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Johan-Bouman-Platz im Bornstedter Feld (Rathauskooperation) und zur teilweisen Begrünung des Lustgartens (Linke).

Auf August vertagt wird wegen fehlender Ausschussvoten etwa ein Antrag auf Machbarkeitsprüfung für eine Brücke zwischen Hermannswerder und Kiewitt (SPD).

Zurückgezogen wurde der Antrag zur Aufnahme der Architektin Emilie Winkelmann in den Straßennamenspool (Kooperation), der sich erledigt hat, weil der Name bereits mit Benennung einer Straße im neuen Viertel auf dem alten Tramdepot berücksichtigt ist.

Für öffentliche Beachtung sorgte bereits ein neu anstehender Antrag der CDU zur „Schaffung eines Erlebnisraumes Innenstadt“, der wegen vorgeschlagenen Erwerbs oder Zwischenanmietung leerstehender Ladenflächen von der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT schon vor Einbringung als „staatssozialistisch“ zurück gewiesen wurde.

Abstimmung zum Betrauungsakt

Von erheblicher politischer Tragweite ist der anstehende Beschluss zur Betrauung des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ mit „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“.

Die dabei zugesicherten Zuschüsse der Landeshauptstadt für die tarifgerechte Bezahlung von Mitarbeitern des Klinikums-Konzerns sind ein weiterer Schritt zur Umsetzung des doppelten Bürgerbegehrens für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen am Klinikum sowie des daran anschließenden Stadtverordnetenbeschlusses vom Mai 2020.

Die Sitzung beginnt um 15 Uhr. Auch bei einer Straffung der Tagesordnung ist nach den Erfahrungen vorangegangener Sitzungen mit einem Schluss des öffentlichen Teils erst zwischen 21.30 und 22 Uhr zu rechnen. Die MAZ berichtet via Live-Ticker.

Von Volker Oelschläger