Kiel

Die brandenburgische Landeshauptstadt hat in diesem Jahr von Kiel den Staffelstab zur Ausrichtung der Feiern zum Tag der Einheit übernommen. „Nein, der Bus fährt aber nicht nach Potsdam, da kann ich beruhigen“, sagt Sarah Petschow von Kiel City Sightseeing, die den Bus einsetzt.

Der Grund, weshalb der eigentlich für Stadtrundfahrten in Potsdam beschriftete Bus über Kieler Straßen rollt, hängt mit Corona zusammen. „In Potsdam musste die Zahl der eingesetzten Busse wegen der etwas schwächeren Nachfrage runtergefahren werden und einer der Busse kam so kurzfristig nach Kiel“, sagt die Sprecherin.

Kieler Bus wird auf Elektrobetrieb umgerüstet

Das an Bord des Busses eingesetzte Audiosystem für die Erläuterung der Höhepunkte bei der einstündigen Stadtrundfahrt wurde aber von Potsdam auf Kiel umgestellt. Grund für die Fahrt des Busses nach Kiel ist eine Werkstattvertretung. Da einer der beiden in Kiel stationierten und auch mit Kieler Motiven beklebten Busse zur Umrüstung auf einen Elektroantrieb in eine Werkstatt nach Berlin musste, wurde in Potsdam ein gerade nicht gebrauchter Bus auf die Reise an die Förde geschickt.

Wie lange der Bus in Kiel über die Straßen rollt, hängt von der Einrichtung der Lade-Infrastruktur für den Elektrobus ab. „Wir sind darüber mit Partnern in Gesprächen. Es gibt aber noch keine finale Lösung“, sagt Petschow. Die Ladestation soll möglichst in der Nähe der Route an einem sicheren Platz sein.

City Sightseeing hat mit der Umstellung Erfahrung

Seit 2016 gibt es Erfahrungen bei City Sightseeing mit den von Diesel- auf Elektroantrieb umgerüsteten Bussen, die dann mit einer Batterieladung etwa 120 Kilometer weit kommen. Damit ließe sich der Kieler Bus für einen Tag betreiben. Bis der umgerüstete Bus wieder zurück ist, wird sein Pendant aus Potsdam durch Kiel rollen. Der 1995 gebaute Doppelstockbus von MAN ist deutlich jünger als die zuvor in Kiel eingesetzten Busse.

Deren Baujahre lagen zwischen 1980 und 1990, eingesetzt waren sie zuvor in Berlin. Das Geschäft für die Stadtrundfahrten läuft in Kiel seit Ende Mai und war bislang nicht ganz ohne Erfolg. „Wir in Deutschland waren die ersten, die wieder starten durften“, sagt Petschow. Allerdings wird die Auslastung aus dem Vorjahr nicht mehr erreicht, da in Kiel die Kreuzfahrtschiffe fehlen. Statt 150 gab es bislang erst vier Anläufe von Traumschiffen in Kiel.

Kiel-Marketing sieht Busse als Bereicherung

„Diese Busse sind für Kiel eine ganz große Bereicherung. Besonders, da sie regelmäßig mehrmals täglich fahren“, sagt Eva Zeiske von Kiel-Marketing. Das Angebot wurde seit der Einführung 2016 von Jahr zu Jahr stärker angenommen. „Besonders für die Kreuzfahrtpassagiere war es eine gute Möglichkeit, Kiel zu erleben, da das Audiosystem in acht Sprachen programmiert ist“, sagt Zeiske. Die Doppeldecker sind inzwischen weltweit in den Metropolen im Einsatz. 1999 startete das Unternehmen erstmals im spanischen Sevilla. Die markanten Doppelstock-Busse fahren jetzt in 109 Städten in 35 Ländern. An der Ostsee war Kopenhagen 2001 die erste Stadt, inzwischen fahren die Doppelstöcker auch in Tallinn, Helsinki, Stockholm und Kiel.