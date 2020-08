Stadtschloss: die „schönste Frau Potsdams“ kehrt zurück

Innenstadt

Der Potsdamer Landtag bekommt einen ganz besonderen Schmuck zurück. Die berühmte Figur der Göttin Minerva ist in Potsdam eingetroffen und soll voraussichtlich Ende Oktober wieder ihren Platz auf der Spitze des Theaterflügels direkt gegenüber vom Museum Barberini einnehmen. Als „schönste Frau Potsdams“ wurde sie einst vom Historiker Hans Kania gepriesen. Bis 1945 überragte die Beschützerin der Wissenschaften und der Künste den Alten Markt.

„Die Haltung mit dem Tuch, dem Schild und Speer sind klasse“

„Es ist eine sehr anspruchsvolle Figur. Die Federn auf ihrem Helm, die dünnen Finger, alles ist durchgearbeitet und beinahe so fein wie Marmor“, sagt der Bildhauer Stefan Zimmermann aus Dresden. „Die Komposition und Haltung mit dem Tuch, dem Schild und Speer sind auch klasse. Da stimmt alles. Das ist flüssig, wie sie steht“, schwärmt er von der Minerva, die um 1750 vermutlich von Johann Gottlieb Heymüller geschaffen wurde.

Auf dem historischen Foto ist die Minerva auf der Giebelspitze des Theaterflügels erkennbar. Quelle: Archiv

Seit 2018 hat Zimmermann an der Sandsteinfigur gearbeitet. Er konnte trotz der Zerstörung des Stadtschlosses im April 1945 anhand der Originalfigur die überlebensgroße Kopie erstellen. Denn schon 1932 war das Original Heymüllers vom Stadtschloss herab genommen und im Depot gesichert worden.

Die Dresdener Bildhauer Stefan und Marie-Josefin Zimmermann zwischen den Originalfiguren und den Kopien von Erato (l.) und Minerva. Quelle: Peter Degener

Der Sandstein ist so dicht und fein, erlässt sich wie Marmor bearbeiten

Die Bildhauer-Werkstatt von Zimmermann liegt in einem Steinbruch bei Dresden. „Im Nachbardorf ist der Stein aus Neuendorfer Sandstein gehauen. Der ist durchgängig weiß, nicht gelblich. Das ist der beste Stein, den wir hier haben“, erklärt er. Im Gegensatz zu anderen Sandsteinen ist er dichter und feinkörniger, hat wenige Fehlstellen und Einschlüsse aus Eisen, Ton oder Muscheln – so kann auch die Figur entsprechend detailliert bearbeitet werden.

Stefan Zimmermann & Marie-Josefin Zimmermann mit den Sandsteinblöcken für ihre Kopien der Minerva (r.) und und Erato (l.) . Quelle: privat

Einige Details fehlen noch – so müssen mehrere „Brücken“ aus Stein noch entfernt werden, die etwa die fragilen Arme an den Körper binden – das geschieht aber erst, wenn die Figur an Ort und Stelle auf dem Dach des Stadtschlosses steht. Auch der Speer muss der Göttin noch gereicht werden. Zimmermann hat ihn aus Kupfer selbst gearbeitet.

Der roh behauene Steinblock der Minerva neben dem Original. Quelle: privat

Im Oktober sollen gleich zehn Figuren auf das Stadtschloss gehoben werden

In seiner Dresdener Werkstatt wurde auch die Figur der Erato kopiert – von seiner Ehefrau, der Bildhauerin Marie-Josefin Zimmermann. Die Muse der Lyrik, des Gesangs und des Tanzes spielt ein Saiteninstrument. Die Figur gehört auf die südwestliche Ecke des Landtags und wird das Dach zum Lustgarten hin schmücken.

Insgesamt zehn Figuren hat die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) mit Hilfe einer anonymen Millionenspende von verschiedenen Bildhauern kopieren lassen. Dadurch können in wenigen Wochen noch weitere Musenfiguren und ein Götterpaar auf die Südwestecke des Landtags gehoben werden. Auch drei der vier Figuren zu beiden Seiten der Minerva kehren auf den Theaterflügel zurück.

Von Peter Degener