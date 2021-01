Innenstadt

Es ist ja nicht so, dass jene Dame, die vom Potsdam-Autor Hans Kania einst schwärmerisch als „schönste Frau von Potsdam“ tituliert wurde, irgendwo verlassen und ungeschützt vor sich hin vegetieren würde. Ihre derzeitige Bleibe ist zwar kein Luxus, bietet ihr aber ein sicheres Dach über dem Kopf und viel Schutz für ihre Gliedmaßen, die auch nicht mehr gerade die jüngsten sind. 271 Jahre zählt Potsdams Schönste mittlerweile. Da möchte man auch nicht mehr bei Wind und Wetter draußen rumstehen. In einem Depot auf dem Schirrhofgelände der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hat Göttin Minerva nun ein gutes Auskommen. Nach menschlichen Maßstäben ist sie eine Riesin. Fast drei Meter ist sie groß. Auf dem majestätischen Kopf mit dem klassisch-griechischen Profil trägt sie einen imposanten, federgeschmückten Helm. Weitere Accessoires sind ein Schild und ein Gürtel. Sonst – nichts. Kein Feigenblatt, kein achtsam drapierter Schal. Die Göttin verzückt mit nackten Tatsachen. Die Prüderie des 19. Jahrhunderts war offenbar noch weit entfernt in der Werkstatt des Bildhauers Johann Gottlieb Heymüller. Die Potsdamer Minerva ist das, was man eine taffe Frau nennen könnte. Sie hat schon einiges erlebt. Zunächst zierte sie über die Jahrhunderte hinweg das Potsdamer Stadtschloss, mit Blick auf den Alten Markt und die Nikolaikirche. „Sie stand seit 1750 auf dem auf dem Giebel des östlichen Theaterflügels“, berichtet Silke Kiesant, Kustodin für Skulpturen und Uhren in der Schlösserstiftung.

Historische Aufnahme der Minerva auf dem Stadtschloss. Quelle: Privat

Minervas Pendant auf dem westlichen Giebel war Herkules. Auftraggeber Friedrich II. hatte sich bei der Positionierung der Minerva sicher etwas gedacht. "Bei Friedrich II. ist nie etwas ohne Absicht", umreißt sie den Charakter des Monarchen, der auch das Schöne stets mit einer Botschaft verband. Im Falle der Minerva war es umso praktischer, dass es sich um eine Art Allround-Göttin handelte. Sie war Beschützerin der Handwerker und des Gewerbes, Schutzgöttin der Dichter und Lehrer. Zudem war sie Göttin der Weisheit, der taktischen Kriegsführung, der Kunst und des Schiffbaus. Friedrich dem Großen, der ja selbst ein Multitalent zwischen Kriegsstratege und Philosoph auf dem Königsthron war, dürfte die Dame ziemlich sympathisch gewesen sein. Allerdings war sie auch nur eine von vielen – insgesamt 76 Figuren bekrönten das Schloss, angefangen von Musen über Halbgötter und Helden bis hin zu Göttern. Ein bunter Reigen, der jedoch vielfach den Bomben in der Nacht von Potsdam im April 1945 zum Opfer fiel. Minerva hatte Glück. Schon 1932 wurde sie quasi „außer Dienst“ genommen.

Odyssee des Originals

So richtig fit war sie nämlich nicht mehr. Etliche Restaurierungen hatten ihr Füße aus Beton und Gipsteile in den Armen sowie auf dem Schild beschert. An ihrer Stelle kam eine Kopie aufs Schlossdach. Während diese ebenfalls im Krieg zerstört wurde, überdauert das Original, das zur Sammlung der heutigen Schlösserstiftung gehört, zunächst im sogenannten Marmorschuppen an der Neustädter Havelbucht, der jedoch 1973 abgerissen wurde. „Es handelte sich um ein altes Materiallager für den über dem Wasserweg nach Potsdam transportierten Marmor. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es als Depot für Skulpturen aus dem Potsdamer Stadtraum“, erläutert Silke Kiesant.

Kopf der Minerva. Quelle: Privat

Danach ging es in ein Depot der Schlösserstiftung. Zwischen 2008 und 2018 durfte die Göttliche mit den Gardemaßen dann wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. In dieser Zeit wurde sie im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, dem ehemaligen Kutschstall am Neuen Markt, ausgestellt. Diesen direkten Kontakt zur Öffentlichkeit wünscht sich auch der Stadtschlossverein mit dem Vorsitzenden Hans-Joachim Kuke wieder für die Minerva, deren aufwendige Restaurierung der Verein dank einer Spendenaktion finanzieren konnte. 2007 spendeten Potsdamer Künstler ihre Werke, die sich mit dem Stadtschloss auseinander setzten. Zusammen mit der Bürgerinitiative „Mitteschön“ wurde eine Kunstauktion im Kutschstall organisiert. Mit der Auktionatorin Ulla Kock am Brink erbrachte der Abend den finanziellen Grundstock. 2008 konnte Kuke im Rahmen einer Feierstunde im Kutschstall-Ensemble einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro an die damalige Kulturministerin Johanna Wanka ( CDU) übergeben. Eine Summe, die der damals sehr maroden Minerva in in der Restaurierungswerkstatt der Schlösserstiftung wieder zu neuem Glanz verhalf.

Hans-Joachim Kuke ist der Vorsitzende des Stadtschlossvereins. Quelle: Varvara Smirnova

Dennoch kommt eine Aufstellung auf dem Landtag nicht mehr infrage. Dafür ist die Göttliche mittlerweile zu fragil. Was der Verein stattdessen vorschlägt: Dass Minerva - dieses überaus kostbare, weil noch originale Zeugnis der Figurenschmuck-Schönheit – möglichst in der Nähe ihres ehemaligen Standorts aufgestellt wird. Vereinschef Kuke könnte sich das Potsdam-Museum vorstellen, durchaus auch das Museum Barberini - Favorit ist und bleibt jedoch der Landtag, dessen Äußeres der originalen Fassade des einstigen Stadtschlosses entspricht. „Die Qualität der Minerva ist europäisches Niveau. Die Figur belegt exemplarisch, dass Brandenburg eben doch eine vorzeigbare Kunst-Tradition hat“, so Kuke.

Willo Göpel ist der stellvertretende Vorsitzende im Stadtschlossverein. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Es zeigt sich zunehmend, dass Originalfragmente nicht oder nur noch mit großen Aufwendungen im Freien aufstellbar sind“, ergänzt der Vize-Vereinsvorsitzende Willo Göpel: „Deshalb sollten die Fragmente, die nicht mehr im Freien aufgestellt werden können, möglich ortsnah museal präsentiert werden – am besten im Landtag selbst.“ Räumlich sieht Göpel dafür gute Chancen, nachdem der Rechnungshof 2019 aus dem Landtag ausgezogen ist. „Nach Auskunft der Landtagsverwaltung sind dadurch 100 Räume frei geworden.“ Somit würde es auch Platz für das geben, was dem Landtag aus Sicht des Vereins bislang fehlt: ein Raum für Geschichte. Laut Recherche des Vereins hat der Brandenburger Regierungssitz nämlich durchaus ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal – allerdings nicht gerade im Sinne des Geschichtsbewusstseins: „Es gibt kein anderes Landtagsgebäude, das nicht mindestens einen Raum der Geschichte hat.“

Aufsetzen einer Figur auf das Dach des Landtags.

Lediglich im Presseraum ist ein Fragment des historischen Schlossfußbodens erhalten geblieben. Vergleichsweise wenig vor dem Hintergrund der Erinnerungskultur, die im Falle des Vorgängerbaus des heutigen Landtags durchaus vielfältige Facetten bieten würde. Denn die Geschichte des Stadtschlosses bietet nicht nur Hohenzollern-Historie. Sitz der Potsdamer Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg, Suppenküche, NSDAP-Kreisgeschäftsstelle und natürlich der Umgang mit dem Bauwerk zu DDR-Zeiten – all dies könnte und müsste dringend einmal beleuchtet werden, so das Plädoyer von Hans-Joachim Kuke und Willo Göpel. Auch Silke Kiesant befürwortet die Idee, dass die schönste Frau Potsdams wieder einem breiten Publikum zugänglich wird. „Es wäre wunderbar, sie wieder aufzustellen.“ Ein „Museum des Ortes“ im Landtag, wie von Kuke und Göpel vorgeschlagen, hält sie ebenfalls für eine gute Idee.

Minervas „Ersatzspielerin“ wartet bereits

Doch was passiert – angesichts der Schutzbedürftigkeit der Minerva – mit ihrem Platz auf dem Landtag? Muss der jetzt leer bleiben? Keineswegs, denn für eine einwechselbereite „Ersatzspielerin“ ist bereits gesorgt. Dank einer Großspende der Hasso-Plattner-Foundation konnte unter anderem die behelmte Göttin auf höchstem Niveau kopiert werden.

Die Dresdener Bildhauer Stefan und Marie-Josefin Zimmermann mit den Figuren der Minerva und Erato. Quelle: Kiesant/SPSG

Dafür musste die märkische Beauty vor etwa zwei Jahren ins sächsische Cotta gebracht werden. Der Ort in der Nähe von Dresden war früher berühmt für seinen Sandstein. In einem höchst romantischen Setting – direkt am aufgelassenen Steinbruch – befindet sich auch die Werkstatt von Stefan und Marie-Josefin Zimmermann. Zuletzt waren beide mit bedeutenden Figuren für den Schmuck des Berliner Humboldt-Forums befasst. Unter anderem entstand hier der gewaltige Moses für die Fassade des Forums. Doch auch an die Minerva erinnert sich Zimmermann sehr gerne, obwohl oder vielleicht gerade auch weil es an Herausforderungen nicht mangelte. „Das war ein Höhepunkt – es war sehr komplex“, beschreibt der Steinbildhauer die Arbeit an dem federgeschmückten Helm, den freistehenden Armen und Fingern.

Stefan und Marie-Josefin Zimmermann mit den Sandsteinblöcken für ihre Kopien der Minerva (r.) und und Erato (l.) für den Potsdamer Landtag. Die beiden Bildhauer arbeiten im sächsischen Cotta. Quelle: Kiesant/SPSG

Schon bei der Wahl des Steinblocks muss man äußerst sorgfältig vorgehen. „Da durfte kein Fehler im Stein sein, keine Risse, keine Farbmaserung, etwa in Form von Kohleeinschlüssen.“ Ungefähr ein halbes Jahr lang dauerte die Arbeit mit Hammer und Meißel; in insgesamt neun Arbeitsschritten formte Zimmermann aus dem riesigen Sandsteinblock, den er in einem Nachbardorf erworben hatte, die Formen der „schönste Frau Potsdams“.

Für die seidig anmutende Haut gab es am Schluss noch eine Behandlung mit dem Schleifstein. Das Ergebnis kommt einem Marmorkunstwerk sehr nah, wobei der weiche Sandstein sich für feine Details wie die Helmfedern sogar noch besser eignet als Marmor. Während der Arbeit lernte Zimmermann auch die originale Zwillingsschwester sehr genau kennen. Beim genauen Studium der Figur konnte er sogar die winzig kleinen Einstiche des Punktiergeräts erkennen – damit hatte man die Maße vom gipsernen Minerva-Modell millimetergenau auf die Sandsteinfigur übertragen.

Kopie der Minerva kommt im April auf den Landtag

Während das künftige Schicksal der originalen Göttin derzeit noch unklar ist, zeichnet sich schon eine Zeitschiene für die Aufstellung der Kopie aus der Werkstatt von Stefan Zimmermann auf dem Landtag ab. Voraussichtlich ab Ende März werden wieder Gerüste an der Landtagsfassade – diesmal zum Alten Markt hin – aufgestellt werden, damit vier weitere Götter und Sagengestalten auf dem Dach aufgesetzt werden können. Denn die Minerva ist nur eine Figur in einem erlauchten Kreis von „alten“ Neuzugängen, darunter zum Beispiel die originale Eurydike, die von ihrem Mann Orpheus aus der Unterwelt herausgeführt werden sollte. Auch die Restaurierung dieser Figur ist vom Stadtschlossverein bezahlt worden.

Rückansicht der Minerva-Skulpturen. Quelle: SPSG

Die übrigen drei Figuren – außer Minerva noch Odysseus und Penelope; alle drei auf dem Giebel des östlichen Theaterflügels – sind mit finanziellen Mitteln der Hasso-Plattner-Foundation rekonstruiert worden.

Wenn Minerva und Herkules dann wieder hoch über dem Alten Markt thronen, dann werden sie sich schnell unter Ihresgleichen fühlen. „Auch am Fortunaportal gibt es als Schlusssteinköpfe eine Minerva und einen Herkules“, erläutert Silke Kiesant. Das Portal wurde unter Friedrich I. erbaut. Gut möglich, dass der stets absichtsvolle Friedrich II. seinem Großvater mit der „Spiegelung“ der Helden eine besondere Reverenz erweisen wollte.

Von Ildiko Röd