Stadtteildialog zum Zentrum Ost

Zentrum Ost

Parkplätze und Wegeverbindungen im Wohngebiet Zentrum Ost sind die Themen der nächsten Stadtteilwanderung des Oberbürgermeisters mit anschließendem Bürgerdialog. Das hat das Rathaus auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt.

Demnach habe die Verwaltung zur Bürgerversammlung Anfang April im Zentrum Ost zugesagt, eine Stellplatzanalyse mit Vorschlägen zur Verbesserung der Parkplatzsituation zu erstellen. Darüber hinaus sollten Aussagen zur Verbesserung der Wegesituation am Humboldtring getroffen werden.

Bei der Stadtteilwanderung am 2. November in Babelsberg und Zentrum Ost sowie beim Bürgerdialog am 22. November sollen „diese wichtigen Themen beraten werden“.

Keine Berücksichtigung findet in der Antwort der Verwaltung der Streit um den Abriss des Terrassenhauses, um den es in der Bürgerversammlung am 2. April hauptsächlich ging. Nach Angaben der Anderen hatte Baudezernent Bernd Rubel (parteilos) in der Versammlung eine Informationsveranstaltung im Wohngebiet zugesagt.

Der Bürgerdialog soll offenbar auch die Anwohnerversammlung zum Abriss der Nutheschlange und der Stellplatzfrage kompensieren, die nach zwischenzeitlichen Angaben der Linken fr September geplant war.

Einwohner sollten zudem die Möglichkeit bekommen, vor den angekündigten Baumaßnahmen rund um das Terrassenhaus in der Nutheschlange Fragen zum laufenden Prozess an die Stadt und die Pro Potsdam zu senden, die während der Veranstaltung beantwortet werden sollten.

Fragen können laut Verwaltung in Vorbereitung des Bürgerdialogs per E-Mail OBMdialog@rathaus.potsdam.de an das Bürgerbüro des Oberbürgermeisters und ab Mitte Oktober per E-Mail Gruen-Verkehrsflaechen@rathaus.potsdam.de an den zuständigen Fachbereich gesendet werden.

Von Volker Oelschläger