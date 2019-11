An der Georg-Hermann-Allee ist der Grundstein für 157 neue Wohnungen gelegt worden. Das Baufeld neben der Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule war schon einmal in den Schlagzeilen, als es „Giftalarm“ gab. Doch in den im September gefundenen alten Glasampullen befanden sich gar keine Kampfstoffe, wie heute bekannt wurde.