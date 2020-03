Stadtverordneten-Chef: „Corona hat uns in Schockstarre versetzt“

Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute schildert Pete Heuer SPD-Politiker und Vorsitzender der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, was ihn in dieser Situation bewegt.

Hoffnung: Corona als Fußnote in der Geschichtsschreibung

Gehen wir optimistisch davon aus, dass Corona eine der Sorte Krisen wird, die nach dem Abklingen zu einer Fußnote in der Geschichtsschreibung schrumpfen. Schon in wenigen Monaten würde unser Leben in den gewohnten Bahnen verlaufen. Definitiv beibehalten werden wir unser verändertes Kontakt- und Hygieneverhalten: Händeschütteln, exzessive Umarmungen und Küsschen links und rechts gehören sehr wahrscheinlich der Vergangenheit an.

Das gesundheitliche Meldewesen muss verbessert werden, um die entscheidende Zeit zwischen Aufkommen und Verbreitung einer Viruserkrankung zu verkürzen und eine schnellere Eindämmung zu ermöglichen. Was sich einbrennt, ist die kollektive Erfahrung einer schleichenden Bedrohung mit dem Ausgangspunkt im unendlich weit entfernten China. Sie mündete in dem Gefühl der Verletzlichkeit, das nicht länger als Privileg des Einzelnen gilt, sondern tatsächlich die ganze Gesellschaft erfasst.

Ausharren, bis die Gefahr vorüber ist

Und dennoch stellt Corona keine gesellschaftliche Krise dar, löst keine grundlegende gesellschaftliche Veränderung wie zuletzt die Wendezeit aus. Mögen die Massenproteste vor 30 Jahren im Vergleich zu leer gefegten Straßen und Plätzen Sinnbild für diesen Unterschied sein.

Ja, Corona hat uns in Schockstarre versetzt. Wie das Kaninchen vor der Schlange harren wir notgedrungen aus, bis die Gefahr vorüber ist. Keine angenehme Position – sind wir Menschen doch gewohnt, die aktive Rolle auf der Erde zu spielen.

Corona gehört zu den Katastrophen unserer Welt

Vieles haben wir in der Menschheitsgeschichte der Natur abgerungen, aber gelegentlich ist sie stärker. Es gibt die großen naturgemachten Katastrophen, wie Erdbeben, Hochwasser, Dürre oder Feuer, die menschgemachten, wie Atomunfälle – und eben auch diese kleinen heimlichen und unsichtbaren, wie Seuchen und Epidemien. Mit Corona ist keine umfassende Bedrohung verbunden – wie die Erderwärmung durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe und die drohenden Konsequenzen für das Klima und unser Leben. Selbst diese können wir technisch meistern.

Im Grunde bestärkt mich das Handeln zur Überwindung der Krise im Glauben an die Vorzüge und die Reaktionsfähigkeit unserer Zivilisation; Unzulänglichkeiten eingeschlossen. Aber: Es darf in einer solchen Situation keine Verlierer geben. Solidarisches Verhalten ist angesagt, wurde vielfach praktiziert, gern auch über den Tag hinaus. Von Bundes- über Landesregierung bis zur Kommune wurde von Verwaltung und Parlamenten mit hohem Engagement viel Gutes und Richtiges getan.

Helden der Nachbarschaft

In der Nachbarschaft half man sich gegenseitig, mein SPD-Ortsverein hat eine Nachbarschaftsinitiative ins Leben gerufen. Ganze Berufsgruppen wurden zu Helden. Der Vollständigkeit halber gehören aber auch negative Erfahrungen, wie Ängste, finanzielle Verluste, Hamstereinkäufe, Panikmache und zögerliches Handeln, zur Beschreibung. Krisengewinner ist die Digitalisierung. Schulische Ausfallstunden dürften der Vergangenheit angehören, stattdessen gibt es zukünftig online Aufgaben. Anders ausgedrückt – Lernen aus der Krise.

Von Pete Heuer