Die hochinfektiöse Omikron-Mutation gibt dem Sitzungsbetrieb der Potsdamer Stadtverordneten in der MBS-Arena am Luftschiffhafen eine neue Taktung. Erstmals darf nur hinein, wer zweifach geimpft oder genesen und geimpft und dazu noch geboostert oder getestet ist.

Für Kurzentschlossene wird es laut Rathaus-Pressestelle eine Testmöglichkeit am Einlass geben. Die Sitzung wird allerdings auch live über die Rathaus-Seite www.potsdam.de übertragen.

Die Tagesordnung umfasst knapp 100 Punkte, liegt damit unter dem Durchschnitt früherer Stadtverordnetensitzungen. Allerdings gibt es gleich eine ganze Reihe von Themen mit erheblichem Streitpotenzial – vom überraschend geplanten Haus der Demokratie an der Plantage bis zum umstrittenen Büromassiv für die Medienstadt Babelsberg.

Tagesordnung wird massiv gestrafft

Unter dem Eindruck der Omikron-Variante wird der Ältestenrat der Stadtverordneten am Dienstagabend über eine mögliche Straffung der Tagesordnung beraten.

Im Gespräch sind nach Auskunft des Vorsitzenden Pete Heuer (SPD) eine schriftliche Beantwortung der kleinen Anfragen und ein schriftlicher Bericht des Oberbürgermeisters statt des üblichen mündlichen Vortrags mit anschließender Debatte.

Mit der Fragestunde und dem OB-Bericht entfielen schon eineinhalb Stunden der üblichen Sitzungszeit.

Fragestunde entfällt wahrscheinlich

Insgesamt stehen 17 kleine Anfragen an, darunter zur überfälligen Erneuerung der Terrassenanlage am Birnenweg (Uwe Adler/SPD), zum Bau eines Güterbahnanschlusses für das Industriegebiet Potsdam-Süd in Drewitz (Jens Dörschel/Grüne) und zum Umsetzungsstand der Bürgerbegehren zum Klinikum (Stefan Wollenberg/Linke).

Eine weitere Straffung verspricht sich Heuer mit der Ausschuss-Überweisung möglichst vieler der 33 neuen Anträge über die sogenannte Konsensliste, also ohne separate Einbringung und anschließend mögliche Debatte im Plenum.

Betreffen könnte das etwa den von Stadtverordneten von Linken, SPD, Grünen und CDU getragenen Antrag auf posthume Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für den Preußengeneral Friedrich von Wrangel oder den Kooperations-Antrag auf Umbenennung der Enver-Pascha-Brücke in Babelsberg, die Verwaltungs-Vorlage zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035 sowie den Linken-Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeiten der Stadt- und Landesbibliothek.

Streit um Plantage wird sicher ausgetragen

Unwahrscheinlich ist eine sofortige Vertagung der Verwaltungsvorlagen zum aus der Demokratie an der Plantage, die mit einer endgültigen Absage an die Errichtung des Garnisonkirchenschiffs und einem Bekenntnis zum Erhalt des DDR-Rechenzentrums verbunden ist. Hier dringt nicht nur Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf eine rasche Entscheidung.

Auf der Tagesordnung bleibt aus aktuellem Anlass sicher der Antrag der Linken auf umfassende Unterstützung der kündigungsbedrohten Bewohner der Josephinen-Wohnanlage – die sieben Punkte reichen von neuerlichen Gesprächsversuchen mit dem Betreiber des Seniorenheims bis zur Kontaktaufnahme mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Biosphäre 2.0 direkt in die Ausschüsse?

Direkt in die Ausschüsse überwiesen werden könnte hingegen die Vorlage zum weiteren Betrieb und einer Neugestaltung der Potsdamer Tropenwelt nach dem Konzept Biosphäre 2.0. Denn vor einer abschließenden Meinungsbildung in den Fraktionen werden auf jeden Fall Beratungen etwa im Finanz-, im Bau- und im Hauptausschuss anstehen.

Denkbar sind direkte Überweisungen auch bei der Verwaltungsvorlage für eine Verdichtung des Krampnitz-Quartiers in den Klinkerhöfen mit „mietpreisgedämpften Wohnungen“, beim Kooperations-Antrag auf Begehung des Parks am Pfingstberg, der seit 2014 in erheblichen Teilen für die Öffentlichkeit gesperrt ist, oder beim CDU-Antrag auf Öffnung von Busspuren für Taxis, „wo immer möglich“.

Auch bei den insgesamt 34 Wiedervorlagen von Fraktionen, Ortsbeiräten und Verwaltung ist mit einer ausgedünnten Tagesordnung zu rechnen. Erfahrungsgemäß gibt es immer Punkte, die herausfallen, weil noch nicht alle zuständigen Ausschüsse darüber abgestimmt haben, weil sie sich durch Verwaltungshandeln erledigt haben oder weil sie von den Antragstellern zurückgezogen wurden.

Entscheidungsdruck beim Haushalt 2022

Abgestimmt wird mit hoher Sicherheit über den Haushaltsentwurf für 2022, der gerade im Dezember eingebracht und in den Fachgremien in der Rekordzeit von einem Monat diskutiert wurde. Die Politik ist unter Druck, weil der bestätigte Haushalt Grundlage für eine handlungsfähige Kommune ist.

Andererseits hatte die Rathausspitze sich mit Blick auf die Corona-Krise schon beizeiten auf ein vereinfachtes Verfahren verständigt, nach dem man mit einer Politik des „Durchtragens“ bei den wesentlichen Projekten an den strategischen Entscheidungen der Vorjahre festhält.

Das Bild der Stadt ändert sich

Unter den Wiedervorlagen befinden sich mehrere Planwerke, die das Bild der Landeshauptstadt nachhaltig verändern werden. Dazu gehören der umstrittene Bebauungsplan zur Nedlitz-Insel, die im Gegensatz zu früheren Bekundungen sehr viel dichter bebaut werden soll, die Vorlage zum Werkstattverfahren für ein massives Bürohochhaus am Rande der Medienstadt Babelsberg und der Bebauungsplan für das künftige Kreativzentrum in der Wagenhalle des einstigen Reichsbahn-Ausbesserungswerkes an der Friedrich-Engels-Straße.

Die Sitzung beginnt um 15 Uhr.

Von Volker Oelschläger