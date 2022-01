Ringen um die Josephinen-Wohnanlage

Der Antrag der Linken-Fraktion in Sachen Josephinen-Wohnanlage ist angenommen worden. In dem Antrag fordert die Fraktion den Oberbürgermeister auf, weiterhin. In diesem Sinne soll sich Mike Schubert (SPD) auch an seinen Parteigenossen Bundeskanzler Olaf Scholz wenden

Irritationen entstanden, weil offenbar einige Stadtverordnete den Wunsch hatten, den Antrag in den zuständigen Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion (GSWI) zu überweisen. Weil sich aber beim Aufrufen des Antrags niemand zu Wort meldete und prompt abgestimmt wurde, findet das nun nicht statt. Die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) intervenierte: „Der Antrag ist so nicht umsetzbar, an einigen Ecken ist er rechtswidrig, an anderen gut.“ Im GSWI könne man die einzelnen Punkte ausführlich besprechen und Stellung dazu nehmen. Stefan Wollenberg (Linke) verteidigte den Beschluss: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Es handle sich zudem ausdrücklich um einen Prüfauftrag. „Alles andere können wir auf dem kleinen Dienstweg klären.“



Wie die MAZ im Vorfeld der SVV erfuhr, wollte der von der SPD geführte Sozialausschuss den Betreiber der Josephinen-Wohnanlage einladen, auf dass man sich direkt miteinander über die Zukunft des Hauses austauschen könne.





Zur Erinnerung: Ein für den 14. Januar geplantes Gespräch zwischen den Betreibern der Josephinen-Wohnanlage und der Landeshauptstadt war. Wie die Stadt mitteilte, hatte die Geschäftsführung der SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH, einer Tochter der MK-Kliniken, das Gespräch aufgrund kurzfristiger Terminkollisionen absagen lassen.

Dem Vernehmen nach bemüht sich die SPD schon länger um Kontakt zu dem Betreiber und ist damit offenbar einige Schritte vorangekommen. So war aus Parteikreisen am Mittwoch bekannt geworden, dass das Hochhaus am Ende der Burgstraße nach dem Auszug der letzten Seniorinnen und Senioren in ein Studentenwohnheim umgewandelt werden soll. Zunächst hatten die PNN berichtet. Die SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH und die MK-Kliniken äußerten sich auf wiederholte Anfrage der MAZ zu der Zukunft der Immobilie nicht. nf