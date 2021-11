Potsdam

Am Mittwochnachmittag tagten Potsdams Stadtverordnete in der Arena am Luftschiffhafen. Die Agenda umfasste rund 150 Tagesordnungspunkte. 

Mit Spannung wurde unter anderem erwartet, wie die Potsdamer Stadtverwaltung sich hinsichtlich der Massenkündigung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Josephinen-Wohnanlage positionieren würden.

Hier die wichtigsten Themen aus der Stadtverordnetenversammlung im Überblick

Verkaufsoffene Sonntage



Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Kirche sind dagegen; die Gewerkschaft droht mit Klage , falls an den beiden Sonntagen die Läden öffnen. Die Stadt hält das Versorgungsinteresse der Menschen aber für wichtiger und die Weihnachtsmärkte für besondere Ereignisse, die eine Ladenöffnung auch an den beiden Adventssonntagen möglich machen. Die Weihnachtsmärkte seien kein Mittel zur Offenhaltung von Geschäften oder deren Umsatzsteigerung, sondern eigenständige attraktive Ereignisse. Der Besucherstrom sei beträchtlich und überregional.



Weil im Umland Weihnachtsmärkte bereits abgesagt wurden, sei in Potsdam mit entsprechend mehr Besuchern zu rechnen . Daraus ergebe sich ein enormes öffentliches Interesse. Ordnungsdezernentin Brigitte Meier sagte aber, man müsse prüfen, ob man auf der Brandenburger Straße eine Zugangskontrolle für den "Spezialmarkt" durchführen kann, als den das Land ihn sieht. Wenn das möglich ist, werde man die Ladenöffnung an den beiden Sonntagen prüfen; das werde man auch tun, wenn die Brandenburger als Veranstaltungsort nicht in Frage kommt. Geht es nicht auf der Einkaufsmeile, bleibt es bei "Kopf-Weihnachtsmärkten" am Luisen- und am Bassinplatz, wo Zugangskontrollen dank der Umzäunung gut machbar ist.



Man beschloss die stadtweite Öffnung der Läden, wohl wissend, dass es möglicherweise nicht umsetzbar ist.

Gegen sexistische Werbung



Bürgerinnen sollen eine Möglichkeit bekommen, sich über Werbung der kritisierten Art zu beschweren , etwa bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt. Beschwerden sollen bewertet und öffentlich gemacht werden. Frauen dürften in Werbedingen nicht auf ihre bloße Sexualität reduziert werden, heißt es in dem Antrag. Die Stadt fürchtet, dass der Antrag so nicht beschlossen werden kann, offenbar, weil er in die Tätigkeit von Unternehmen eingreift.



Dezernent Dieter Jetschmanegg macht deutlich, dass die Verwaltung den Antrag unterstützt, wirbt jedoch in Sachen Formulierung für eine erneute Beschäftigung mit dem Antrag, der von einer breite Reihe von Unterstützerinnen getragen wird.



SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen beantragt, den Antrag in den Hauptausschuss zur Erledigung zu überweisen - breite Zustimmung.

Wohin mit den E-Scootern?



Außerdem solle geprüft werden, "wie die Teilnahme von E-Scootern am Straßenverkehr und insbesondere das Abstellen von E-Scootern im öffentlichen Straßenraum durch die Landeshauptstadt Potsdam so geregelt werden kann, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht über die Maßen beeinträchtigt werden".



Finken beantragt eine Überweisung in den Fachausschuss. Uwe Adler (SPD) weist darauf hin, dass seine Partei sich bereits des Themas angenommen habe. Der Überweisungsantrag wird abgelehnt; der CDU-Antrag ebenso.

Strom und Wasser für den Rest der Gartensparte Angergrund Gelände der früheren Kleingartensparte "Angergrund" in Babelsberg mit einem Bebauungsplan gegen eine Bebauung mit Wohnungen durch den Investor Tamax zu sichern.



Die Linken wollen die Stadt nun veranlassen, diese Anschlüsse herzustellen, was 4733,39 Euro kosten soll. Damit wäre ein "Aushungern" der verbliebene Kleingärtner zu verhindern, und auch, wenn es doch noch ringsum zu einer Wohnbebauung kommt, bliebe die Kleingarteninsel bestehen, als Stachel im Fleisch des Investors, der nicht müde wird, auf die Potsdamer Wohnungsnot zu verweisen, die er mit dem Bau von über 600 Wohnungen mildern will.



Kleingarten-Verfechter Ralf Jäkel sagt, es reiche nicht, bestimmte Menschen immer nur symbolisch zu unterstützen. Im Fonds der Stadt zum Erhalt von Kleingärten und zum Kauf von Flächen dafür sei noch Geld. Dem Antrag der Linken stimmt eine große Mehrheit zu.

Vorschlag für Hybridsitzungen der Stadtverordneten SPD und Grüne möchten die Möglichkeit von Hybridsitzungen für die Stadtverordneten, also die Kombination aus digitaler Teilnahme und Präsenzteilnahme. Dies sei gerade auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie wichtig. "Technisch wäre es theoretisch möglich, dass die Bürgerinnen und Bürger ortsunabhängig an der Kommunalpolitik teilnehmen", sagt der SPD-Stadtverordnete Nico Marquardt. Stefan Wollenberg (Linke) möchte eine Überweisung in Ausschüsse - der Vorschlag wird befürwortet.

AfD-Antrag zu Energiekonzept für Krampnitz scheitert Die AfD will den Oberbürgermeister beauftragen zu prüfen, wie hoch die Kosten pro Kilowattstunden Wärme durch dauerhaften Einsatz konventioneller Wärmeerzeugungskonzepte für den geplanten neuen Stadtteil Krampnitz sind. Bekanntlich soll der neue Stadtteil im Norden mit einem innovativen Wärmekonzept beheizt werden, mit einer CO2-neutralen Wärmeerzeugung aus Umgebungswärme. Angesichts der steigenden Energiekosten müsse der Kostenvergleich mit den konventionellen Energiekonzepten angestellt werden, fordert Chaled-Uwe Said. Doch sein Antrag erntet keine Zustimmung.

Tampons im Stadthaus?



Immerhin geben Frauen im Laufe ihre Lebens oft mehr als 20.000 Euro für Tampons, Binden, Slipeinlagen oder Schmerzmittel aus, heißt es in dem Antrag; das könnten sich nicht alle leisten. Außerdem würden mangels solcher Artikel häufig Servietten, Toilettenpapier oder Stoffreste dafür verwendet, was gesundheitsgefährdend sei. Gerade junge Mädchen würden von der Menstruation überrascht und bräuchten Hilfe, könnten weiter zur Schule gehen. Dem pflichtet eine deutliche Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung bei.



Die AfD rechnet aber mit fünfstelligen Kosten für die Bereitstellung dieser Artikel ; man müsse damit rechnen, dass die entsprechenden Spende ständig leer sind. Man solle eine Schutzgebühr dafür erheben oder diese Dinge beim Pförtner bekommen können. Das fand keinen Eingang in den Antrag.



Nach Ablauf eines Jahres soll geprüft werden, wie gut die kostenlose und öffentliche Bereitstellung von Hygieneartikel funktioniert hat.

Stadtverordnete distanzieren sich von Ehrenbürgerschaft von Joseph Goebbels



Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) erklärte, dass auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung sinnvoll sei. Die 1938 in Babelsberg an Joseph Goebbels verliehene Ehrenbürgerschaft soll der Nazi-Größe posthum aberkannt werden. Das haben die Stadtverordneten mit großer Mehrheit beschlossen. Gleichzeitig wird der Oberbürgermeister beauftragt, diese Distanzierung in die Veröffentlichung der Liste der Ehrenbürgerschaften der Landeshauptstadt Potsdam aufzunehmen.

In der Begründung für den Vorstoß zur Aberkennung heißt es: "Joseph Goebbels war einer der führenden Machthaber des Nationalsozialismus, entscheidend verantwortlich für eine menschenverachtende und gegen die Meinungsfreiheit gerichtete Propaganda, für eine ideologische Beherrschung des gesamten Kulturlebens, als Initiator der Reichspogromnacht, als Unterstützer des Holocaust und als Kriegstreiber maßgeblich an den Verbrechen des Naziregimes beteiligt. Da die Ehrenbürgerschaft formal mit dem Tod endet, eine Aberkennung deshalb nicht möglich ist, bedarf es - wie schon bei der Ehrenbürgerschaft Paul Hindenburgs - auch bei Joseph Goebbels einer klar dokumentierten Distanzierung."

Digitale Zukunft der Potsdamer Schulen Die Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die Grünen fordern einen „einen kommunalen Medienentwicklungsplan“. Ziel sei es, die Schulen der Landeshauptstadt Potsdam mit „einer modernen digitalen Bildungsinfrastruktur“ auszustatten und die jeweiligen Bedarfe abbilden. Erreicht werden sollen Mindeststandards für die Ausstattung mit Informationstechnik. Zudem sollen so zukünftige Entwicklungspotenziale abgebildet werden. Basis des Plans sollen „die im Rahmen des Digitalpakts erarbeiteten Medienentwicklungspläne der einzelnen Schulen und die für das Land Brandenburg geltenden medienpädagogischen Konzepte“ sein.

Stadt soll mehr gegen Fahrraddiebstähle tun



Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow sagt, Potsdam rangiere in der bundesweiten Diebstahlsstatistik auf Platz 5 . Dem Rat sollen Fahrradhändler, Radfahrer, Versicherungsunternehmen und die Wohnungswirtschaft angehören. Vor allem soll die Stadt ihre Fahrradständer sicherer machen und innovative Lösungen für Diebstahlschutz finden.



Der Linken-Stadtverordnete Ralf Jäkel will zudem prüfen lassen, wo man sichere Fahrradabstellboxen aufstellen kann; so etwas gibt es vereinzelt schon. Die öffentlichen Lastenradstellplätze könnten zum Beispiel Ringe im Boden bekommen, an denen man das Rad anschließen kann. Diskutiert werden soll das zunächst im Ordnungs-, im Umwelt- und im Finanzausschuss, denn man will wissen, was das kosten könnte.

"Sicherer Hafen": AfD scheitert einmal mehr mit Austrittsversuch Dass die AfD nicht gerade ein Freund des Bündnis "Sichere Häfen" ist, ist keine Neuigkeit. Jetzt hat die Stadtfraktion der Rechtspopulisten einmal mehr versucht, die Landeshauptstadt aus diesem Bündnis austreten zu lassen, außerdem will sie "eine mit dem Land Brandenburg einvernehmliche Lösung zur schnelleren Ausschaffung der vollziehbar ausreisepflichtigen, abgelehnten Asylbewerber " finden. Und einmal mehr ist sie damit krachend gescheitert.



Wie bei diesem Thema bereits üblich wendet sich Oberbürgermeister Mike Schubert direkt an die Stadtverordneten und bittet sie, den AfD-Antrag abzulehnen - er hatte in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder deutlich seine Position in der Sache dargelegt, Schubert gilt bundesweit als engagierter Vertreter des Asyl-Bündnisses. Die Stadtverordneten folgen quer durch die Fraktionen hinweg: A ußerhalb der AfD gibt es keine einzige Stimme für einen Austritt oder eine schnellere Abschiebung .

Wieviele Schwerbehinderte gibt es in städtischen Betrieben? Das soll der Oberbürgermeister auf Verlangen der Fraktion Die Andere mitteilen, auch, wo die gesetzlich vorgeschriebene Quote von mindestens 5 Prozent nicht eingehalten wird. Wo die Quote nicht erreicht wird, muss der Arbeitgeber Ausgleichmaßnahmen ergreifen beziehungsweise eine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt zahlen. Die Fraktion will einen Maßnahmeplan, wie der Anteil schwerbehinderter Beschäftigter erhöht werden kann. Immerhin hätten in den letzten Jahren mehrere städtische Firmen die Quote nicht erfüllt, so die Fraktion. Oberbürgermeister Schubert habe, im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Jann Jakobs (beide SPD) bislang jede Auskunft zur Beschäftigung Schwerbehinderter verweigert. Im Januar soll Schubert nun dazu Bericht erstatten, und das soll regelmäßig passieren. Darüber diskutieren nun aber erstmal die Fachausschüsse,

Der Dringlichkeitsantrag zur Josephinenanlage wird mit großer Mehrheit beschlossen.

Der Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg sagt: „Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Erhalt dieser Einrichtung. Die Stadt ist in keiner rechtlichen, aber moralischen Verpflichtung. Das Gebäude war im Eigentum der Stadt und wurde mit dem Ziel einer Seniorenwohnanlage an einen privaten Investor veräußert“, sagt Wollenberg. Zur rechtlich unklaren Lage, ob die Wohnanlage unter das Heimrecht und behördliche Aufsicht fällt oder reines Privatwohnen darstellt, sagt er: „Es gibt anscheinend Lücken in der gesetzlichen Überwachung, die wir schließen müssen. Ein Investor darf diese Lücken nicht auf dem Rücken pflegebedürftiger Menschen ausnutzen.“

Brigitte Meier, Sozialbeigeordnete der Stadt, sagt, die Rechtslage sei „äußerst kompliziert und komplex“ Die Stadt stehe in Kontakt mit der Heimaufsicht, um hier Klarheit zu erlangen, vor allem aber gehe es darum, den Verbleib der Bewohnerinnen und Bewohner zu klären und habe hier, so die Beigeordnete, auch schon positive Signale erhalten. Die Verwaltung sucht demnach Anbieter, die kurzfristig die Pflege der Senioren übernehmen können. „Das Problem der Pflege ist lösbar, am Ende müssen dann Gerichte entscheiden, ob die Kündigungen rechtens sind“ , so Meier.





