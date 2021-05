Groß Glienicke

Badegäste an den Potsdamer Seen nehmen oft ihr Handyy nicht mit, aus Angst vor Diebstahl. Deshalb fordert der Stadtverordnete Andreas Menzel (BvB/Freie Wähler) namens des Ortsbeirates die Stadt auf, eine Notrufsäule an der Badestelle am Groß Glienicker See aufzustellen. Dazu stellt er einen Dringlichkeitsantrag an die kommende Stadtverordnetenversammlung. Die Badestelle hat keinen Betreiber und ist keine städtische Einrichtung Potsdams.

Menzel zufolge soll die Säule an der so genannten Badewiese solarbetrieben und damit unabhängig vom Stromnetz sein. Der Antragstelleer verweist auf solche Säulen in Falkensee als Beweis für die Nützlichkeit.

„Eine Notrufsäule erhöht die Sicherheit der dort Badenden, da schnelle Hilfe geholt werden kann“, unterstreichet Menzel seinen Vorstoß: „Beim Ertrinken kommt es auf jede Minute an!“ Menzel hält die Investition für „bei gesundem Menschenverstand sinnvoll“, kann aber die Kosten nicht beziffern.

Die Notrufsäulen in Falkensee sind etwa zwei Meter hoch und beziehen ihren Strom über kleine Solarpanele, die oben auf ihrer Kopfseite montiert sind. Wolfgang Kuklinski, Einsatzleiter bei der örtlichen Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), berichtet, dass die Björn Steiger Stiftung bereits 165 Notrufsäulen in ganz Deutschland aufstellen lassen hatte, es bis dato aber keine einzige im Land Brandenburg gab. Die ersten beiden kamen nach Falkensee an den Neuen See.

Von Rainer Schüler