Im Streit um sechs kurzfristig gekündigte Gärten in Fahrland hat die Stadtverwaltung jetzt überraschend schnell Gespräche mit den Pächtern geführt. Nach Auskunft des Ortsbeiratsvorsitzenden Stefan Matz, fanden die Gespräche zum Bebauungsplangebiet „Am Friedhof“ vor Ort am Donnerstag statt. Tatsächlich seien der kommunale Immobilienservice und die Stadtverwaltung „in Mannschaftsstärke angetreten, wohl auch, um deutlich zu machen, dass da etwas in der Kommunikation mit den Betroffenen deutlich schief gelaufen ist“, so Matz: „Dies wurde auch mehrfach von allen zuständigen Bereichen glaubhaft betont.“

Der Dialog sei „nicht frei von Emotionen“ gelaufen, aber „insgesamt sehr zielführend.“ In der kommenden Woche wird es Matz zufolge Einzelgespräche des Kommunalen Immobilienservice mit allen Pächterin geben, um individuelle Kompromisse zu finden, die sowohl die Erschließungsarbeiten und naturschutzrechtlichen Maßnahmen ermöglichen sollen, als auch die zumindest teilweise Weiternutzung der Gärten bis zum „bitteren Ende“.

„Insgesamt eine für mich gelungene Veranstaltung, die spät, aber hoffentlich nicht zu spät kam“, resümiert Matz: „Natürlich ist es auch ein kleines Zeichen, dass Ortsbeirat wirkt und was er bewirken kann.“

Die Gärtner verweisen auf die mit teils nur fünf Wochen zu kurze Räumungsfrist und auf das Vorkommen streng geschützter Tierarten auf den Flächen der Gartenkolonie. Einige Pächter sollen bis Ende Juli, andere bis Ende September ihre Grundstücke aufgeben. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kritisierten sie, dass sie seit der Verabschiedung des Bebauungsplans im Dezember 2012 vergeblich das Gespräch mit der Stadt gesucht hätten: „Zu keinem Zeitpunkt hat ein Vertreter der Stadt das Gespräch mit uns ... gesucht, obgleich wir das immer wieder angemahnt haben.“

