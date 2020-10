Potsdam

Vor 20 Jahren, am 6. Oktober 2000, haben sich die Potsdamer Stadtwerke nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gegründet. Wie sich das Unternehmen seitdem entwickelt hat und welche Herausforderungen es zu bewältigen gibt, darüber spricht die Geschäftsführung im MAZ-Interview.

Sie werben als Stadtwerke mit Ihrer Potsdam-Liebe. Beim Streik der Stadtentsorgung war es mit der Liebe untereinander allerdings nicht so gut bestellt. Die Situation zwischen Mitarbeitern und Chefs eskalierte. Was ist da los bei Ihnen?

Sophia Eltrop: Die Liebe zu Potsdam hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil. Es gab ja durchaus Mitarbeiter, die losfahren wollten, um den Müll abzuholen. Ich finde: Das ist Potsdam-Liebe, vom feinsten sogar.

Nichtsdestotrotz scheint die Unzufriedenheit gerade unter den Mitarbeitern der Step enorm zu sein, es brodelt ja schon seit Monaten.

Eltrop: Wir sind uns da nicht so sicher, wie breit diese Unzufriedenheit wirklich ist. Deswegen wollen wir uns in interne Gespräche einbringen und herausfinden, was genau das Problem ist, wo der Schuh drückt.

Monty Balisch: Als Stadtwerke und als Gesellschafterin nehmen wir die Lage ernst und sind mit der Geschäftsführung dazu im engen Austausch. Dabei unterstützen wir als Gesellschafterin die Step in der Aufarbeitung der Anforderungen.

Mitarbeiter der STEP Potsdam im Einsatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Step gehört zu 51 Prozent den Stadtwerken und zu 49 Prozent dem privaten Entsorger Remondis. Nun fordert die Linke in Potsdam angesichts der jüngsten Vorfälle die Rekommunalisierung der Step. Was halten Sie davon?

Eltrop: Da gibt es eine ganz klare Antwort: Das ist Angelegenheit des Gesellschafters und nicht unser Job als Geschäftsführung, uns einzumischen, wie der Gesellschafter mit seinem Unternehmen umgeht.

Aber eine Meinung dürften Sie dazu doch haben.

Eltrop: Private Meinungen haben hier keinen Platz. Da gibt es ganz feste Regeln und das ist gut so. Gerade in solchen Konfliktsituationen ist es wichtig, sich an die Regeln zu erinnern. Und die Regel ist hier: Die Rekommunalisierung ist Angelegenheit des Gesellschafters.

Dann lassen Sie uns auf den Verkehrsbetrieb ( Vip) schauen. Auch da ist die Stimmung angespannt, ein Grund: In Berlin verdienen Bus- und Straßenbahnfahrer deutlich besser. Was wollen Sie tun, damit Ihnen nicht die Leute weglaufen?

Balisch: Aktuell ist das Lohngefüge der Busfahrer in Berlin in bestimmten Tarifgruppen tatsächlich deutlich höher. Dies wird unter anderem durch den Bargeldverkauf und die hohe Verkehrsbelastung begründet. In Potsdam ist durch die Einführung autarker Kassenautomaten die allgemeine Arbeitsbelastung verbessert worden. Trotzdem ist es nachvollziehbar, dass man eine Annäherung oder Angleichung der Gehälter fordert. In welcher Form dies geschieht, ist derzeit Gegenstand der Tarifverhandlungen.

Eltrop: Wir versuchen, mit der Arbeitssituation zu punkten. Und das gelingt auch. Es gibt Mitarbeiter, die zurückkommen aus Berlin, weil sie die Arbeitssituation bei uns schätzen. Das bestätigt uns: Wir müssen einfach versuchen, den Alltag für unsere Mitarbeiter vernünftig zu gestalten.

Straßenbahnen der VIP unterwegs in der Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Stadt und im ganzen Land viel diskutiert sind Corona-Prämien als Dank für die Helden in der Krise. Auch Ihre Leute waren Helden, haben den Nahverkehr und die Müllentsorgung am Laufen gehalten. Haben sie nicht auch eine Prämie verdient?

Eltrop: Verdient allemal. Und ich würde eine Corona-Prämie begrüßen.

Balisch: Ob das tatsächlich so kommt, werden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen in den einzelnen Gesellschaften zeigen. Aber ich gehe schon optimistisch davon aus, dass es die Corona-Prämien geben wird.

Gleichzeitig hat der Verkehrsbetrieb in der Krise hohe Verluste eingefahren. Wie hoch ist das Defizit aktuell?

Balisch: Wir hatten einen relativ drastischen Einbruch der Fahrgastzahlen nach dem Lockdown im März. Hoffnungen geben die beantragten Ausgleichszahlungen von Bund und Land, die in 2020 ausgezahlt werden sollen. Die Auslastung der Busse und Straßenbahnen liegt nach wie vor unter Vorjahresniveau, aber wir nähern uns stückweise unsere Prognosen vor dem Lockdown an. Wie zeitnah wir die Prognosen erreichen werden, hängt sicherlich davon ab, wie schnell uns sich die Corona-Lage entwickelt.

Besonders hart hat die Corona-Krise die Bäder getroffen. Wie hoch sind dort die Verluste?

Balisch: Tatsächlich hat uns die Krise dort deutlich härter getroffen als beim Vip. Wir mussten auf Kurzarbeit zurückgreifen, die wir gemäß Tarifvertrag öffentlicher Dienst auf 95 Prozent aufgestockt haben. Durch die corona-bedingten Auflagen können wir die Besucherzahlen der Vorjahre nicht erreichen, deshalb werden die Verluste auch im Laufe des ersten Halbjahres 2021 weiter steigen.

Wie hoch ist das Defizit denn konkret?

Balisch: Das corona-bedingte Defizit in der letzten Hochrechnung bei rund 600.000 Euro im Vergleich zur Planung. Dazu kommen die Verluste, die die Bäderbetriebe auch in normalen Jahren machen, die aber teilweise durch die Stadt Potsdam ausgeglichen werden. Da es in diesem Bereich aber keine Rettungsschirme gibt, können wir die zusätzlichen Verluste auch nicht kompensieren.

Die Corona-bedingten Einbußen bei den Bäderbetrieben in Potsdam sind enorm und nicht zu kompensieren. Quelle: Rainer Schüler

Und wer zahlt?

Balisch: Dazu werden wir uns mit der Landeshauptstadt abstimmen.

Was heißt das: Werden Sie Projekte streichen müssen?

Eltrop: Wir sind ein Infrastrukturunternehmen. Alles was wir in Angriff nehmen, sind langfristige Projekte und wir stellen unsere Investitionen durch Corona nicht in Frage. Corona ist ein vorübergehendes Thema. Wichtig ist, dass die Zinsen niedrig bleiben. Dann können wir eine Menge machen, was Investitionen betrifft. Da lassen wir uns von Corona und den zusätzlichen Defiziten nicht abschrecken.

Müssen sich die Potsdamer denn Corona-bedingt auf eine Gebühren- oder Preiserhöhung einstellen?

Balisch: Wir haben eine inflationsbedingte Preiserhöhung bei den Bädern zum 1. November 2020, die alle fünf Jahre erfolgt. Diese sind durch Gremien bereits in 2019 bestätigt.

In der Diskussion ist ein kostenloses Schülerticket für den öffentlichen Nahverkehr. Wer soll das bezahlen?

Eltrop: Im Moment ist alles, was wir in der Planung haben, ausfinanziert. Alles, was dazu kommt, können wir aus dem Stadtwerkeverbund nicht leisten. Da muss man schauen, woher das Geld kommen soll. Aus dem operativen Tagesgeschäft kriegen wir solche Geschichten nicht umgesetzt.

Werden Sie sich 2021 denn wieder ein Stadtwerkefest leisten?

Eltrop: Da wir in diesem Jahr kein Stadtwerkefest gefeiert haben, haben wir gespart – und können ein gewisses Defizit ausgleichen. Im nächsten Jahr gehen wir allerdings Corona-bedingt davon aus, dass wir noch kein normales Stadtwerkefest feiern können. Dazu ist die Vorbereitungszeit zu kurz. Und wir können jetzt einfach noch nicht abschätzen, ob es überhaupt möglich sein wird. Wenn wir 2021 ein Stadtwerkefest ausrichten werden, dann wird es aufgrund der Infektionslage ein kleineres Stadtwerkefest sein.

Das Stadtwerkefest 2019 – Bilder aus anderen Zeiten. 2020 ist das Fest ganz ausgefallen und wird 2021 wenn überhaupt, dann nur in sehr viel kleinerer Form stattfinden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wir könnte das denn aussehen?

Eltrop: Es gibt keine konkrete Planung, weil es keinen Sinn macht, jetzt schon mit Dienstleistern zu sprechen oder Musiker anzusprechen. Aber ein normales Stadtwerkefest wird es 2021 definitiv nicht geben können. Dafür ist der Vorlauf schon abgelaufen.

Schauen wir kurz zurück. Die Stadtwerke kommen aus einer schweren Zeit, etliche hochrangige Mitarbeiter mussten gehen. Wie sehr belasten die Affären das Unternehmen heute noch?

Eltrop: Es war schon immer einer meiner Grundsätze, wenn ich irgendwo neu anfange: Die Vergangenheit soll möglichst ruhen und interessiert mich nur insofern, als dass ich Dinge aufarbeiten muss. Bei uns waren das die Themen Compliance, Rechtssicherheit, Vergaberecht, da haben wir eine Menge neue Strukturen aufgebaut, Prozesse geschärft, damit sich bestimmte Dinge nicht wiederholen können. Als ich hier vor dreieinhalb Jahren ankam, waren die Affären noch ein Thema. Aber ich würde sagen, dass im letzten Jahr Ruhe eingekehrt ist.

Monty Balisch und Sophia Eltrop im Interview mit MAZ-Lokalchefin Anna Sprockhoff. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dabei ist es noch nicht lange her, dass die beiden Geschäftsführer des Vip gehen mussten.

Eltrop: Wissen Sie, manchmal kommen Skandale auch dadurch zustande, dass die Sensibilität gewachsen ist. Das war beim Vip der Fall. Unsere Sensibilität für das Vergaberecht war gewachsen, das hat die Diskussion befördert und am Ende zu dieser Entscheidung geführt.

Trotzdem eilt der Stadt in diesem Punkt inzwischen ein gewisser Ruf voraus, wie schwer war es da, gutes neues Führungspersonal zu finden?

Eltrop: Potsdam ist attraktiv, das signalisieren uns alle Bewerber für die neuen Positionen. Und dass es in Unternehmen Geschäftsführer gab, die nicht freiwillig gegangen sind, damit muss man umgehen können. Wer sich davon abschrecken lässt, sollte sich nicht bewerben.

Ein Konflikt, der noch nicht ausgestanden ist, sind die Streitigkeiten zu den Wasser- und Abwassergebühren. Das Verwaltungsgericht stellt die Rechtmäßigkeit infrage, hält das Potsdamer Modell, nach dem verschiedene kommunale Stadtwerke-Unternehmen sich gegenseitig quersubventionieren, für unzulässig. Haben Sie schon Geld für etwaige Rückzahlungen zur Seite gelegt?

Eltrop: Wir haben uns mittlerweile mit der Landeshauptstadt alle Unterlagen ganz genau angeschaut. Dabei ist unter anderem der Vorwurf, dass die Kosten der Rekommunialisierung in die Gebühren eingerechnet worden sei, vollständig entkräftet worden. Darüber hinaus ist nochmal klargestellt worden, dass wir auch bei einer reinen Gebührenrechnung nicht zu wesentlich anderen Wasserpreisen gekommen wären.

Das heißt, Sie rechnen nicht mit Rückzahlungen?

Eltrop: Wir rechnen mit keinerlei Rückzahlungen. Die Stadt als Beklagte hat das Urteil auch nicht akzeptiert, hat Revision eingelegt, nun liegt das Verfahren beim Oberverwaltungsgericht. Wir erwarten, dass es noch ein bis zwei Jahre dauert, bis da endgültig Klarheit herrscht.

Steht denn das Konzept der Querfinanzierung innerhalb des Stadtwerkeverbundes durch das Urteil des Verwaltungsgerichts grundsätzlich in Frage?

Eltrop: Das Urteil stellt nicht das System in Frage. Fraglich ist, welche Gebühren in welcher Höhe erhoben werden können und welche Elemente in diese Gebührenrechnung einfließen dürfen. Das ist unabhängig davon, dass wir innerhalb des Stadtwerkeverbundes diesen steuerlichen Querverbund weiter durchführen dürfen. In Frage gestellt ist der allerdings an ganz anderer Stelle. Auf Ebene der Europäischen Union diskutiert man diese deutsche Besonderheit, die von unseren europäischen Nachbarn mit Skepsis beäugt wird. Wir hoffen allerdings sehr, dass sich nichts an dieser Möglichkeit ändert, innerhalb des Verbundes die Verluste des einen Unternehmens durch die Gewinne des anderen auszugleichen. Das hat sich in Deutschland sehr bewährt zur Stärkung von Stadtwerken.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände Krampnitz soll ein neues Stadtviertel entstehen. Quelle: Entwicklungsträger Potsdam

Themenwechsel. Wie realistisch ist es, dass 2029 eine Tram nach Krampnitz rollt?

Eltrop: Der Zeitplan für 2029 beinhaltet noch Puffer. Das heißt: Ja, es ist realistisch. Aber es gibt natürlich auch die Risiken eines solchen Verfahrens, da müssen wir realistisch sein. Das hält uns aber im Moment nicht davon ab, zu planen und den Planfeststellungsantrag voranzutreiben.

Was ist denn das größte Risiko für das Projekt?

Eltrop: Wir machen uns Sorgen über die gesellschaftliche Bereitschaft, Großprojekte mitzutragen. Ja, die Umsetzung ist für diejenigen, die direkt an der Trasse wohnen, sicherlich auch schmerzhaft. Aber wie soll in diesem Land noch ein Großprojekt möglich sein, wenn alle Bedenken vollständig berücksichtigt werden? Dann geht nichts mehr. Und das gilt übrigens auch für andere unserer Projekte. Auch eine Solaranlage muss so hingestellt werden, dass sie möglicherweise den einen oder anderen Spaziergänger blendet. Auch ein Kraftwerk macht dem einen oder anderen Nachbarn Sorgen.

Für die Tram müssen zahlreiche Grundstücke erworben werden. Was passiert, wenn sich die Eigentümer weigern zu verkaufen?

Eltrop: Für die Grundstücke ist die Stadt zuständig. Aber wenn der Planfeststellungsbeschluss steht, gibt es eine Rechtssicherheit für alles, was danach folgt. Deswegen ist es auch so schwer, einen Planfeststellungsbeschluss gerichtsfest zu bekommen, da sind die Hürden sehr, sehr hoch. Wenn der aber mal steht, dann ist es auch gesichert, dass ein Projekt durchgeführt wird. Dann sind auch Grundstücksthemen keine grundsätzlichen Themen mehr.

Das heißt Enteignung?

Eltrop: Hoffentlich muss es soweit nicht kommen. Aber der Versuch einiger Eigentümer, bis zum Ende zu verhandeln, wird sicherlich unternommen. Doch es gibt schon jetzt Beschlüsse, die ein Hochtreiben der Preise verhindern.

Zur Trassenerweiterung gehört auch die Beschaffung zusätzlicher Straßenbahnen. Wie ist da der Stand?

Balisch: Die notwendigen Beschlüsse sind bereits im Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe getroffen worden. Nun stehen noch die entsprechenden Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung der Vip und der SWP aus. Anschließend kann die europaweite Ausschreibung gestartet werden. Diese beinhaltet zehn Trams als Tatra-Ersatz, für die bereits die Finanzierung mit der Landeshauptstadt Potsdam abgestimmt ist. Optional ist die spätere Beschaffung weiterer Fahrzeuge bereits im Ausschreibungsverfahren berücksichtigt.

Die Tramgleise in der Rudolf-Breitscheidstraße/Karl-Liebknecht Straße mussten saniert werden – nur eine von zahlreichen Baustellen, die auf die Unternehmen der Stadtwerke in den kommenden Jahren zukommen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Insgesamt wollen Sie als Stadtwerke in den nächsten Jahren mehr als eine Milliarde Euro investieren. Nicht nur in Straßenbahnen und Tramgleise, sondern unter anderem auch in Leitungsnetze und Energieversorgung. Das klingt nach Investitionsstau.

Eltrop: Es ist schon symptomatisch, dass wir gerade jetzt vor so vielen Investitionen stehen. Wir haben die letzten Jahre zum Konsolidieren verwendet, jetzt müssen wir wieder investieren. Das ist ein natürlicher Prozess.

Ihre Vorgänger haben nicht gepennt?

Eltrop: Die Stadtwerke haben unter den Jahren der Unruhe in den Geschäftsführungen sicherlich gelitten. Ein Geschäftsführerwechsel ist nie gut. Das führt dazu, dass große Projekte immer nochmal von vorne betrachtet werden. Und ja, das hat den Stadtwerken sicherlich geschadet, dadurch haben sich ein paar Sachen aufgestaut, die jetzt einfach mal passieren müssen. Aber wir sind froh, dass wir das auf einen neuen Weg gebracht haben und es jetzt wieder voran geht.

Was sind die großen drei Herausforderungen für die nächsten 20 Jahre?

Eltrop: Wir wissen, welche Investitionen wir in den nächsten zehn Jahren tätigen müssen. Die sauber abzuwickeln, wird wohl die größte Herausforderung. Das erfordert viel gute Zusammenarbeit, Teamgedanken, die richtigen und motivierte Mitarbeiter. Wir haben diese Mitarbeiter und müssen sie halten. Das ist eine zweite große Herausforderung. Und die dritte ist die Digitalisierung von Wissen, das heißt, wir müssen das Wissen, das in vielen Köpfen unserer Mitarbeiter vorhanden ist, verschriften – und damit dieses Wissen im Unternehmen halten.

Von Anna Sprockhoff