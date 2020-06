Potsdam Nord

Am 30. Juni bleibt das Wasser in Potsdams Norden kalt. Grund sind Bauarbeiten.

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) nutzt für Arbeiten an der Fernwärmeversorgung nach Möglichkeit die Sommermonate. In der Hans-Paasche-Straße im Bornstedter Feld werden derzeit neue Gebäude errichtet, die an das Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen.

Außerdem wird in der Georg-Hermann-Allee eine Fernwärmeleitung umverlegt. Dafür müsse in Teilen des Bornstedter Feldes und am Campus Jungfernsee die Fernwärmeversorgung unterbrochen werden, teilte die EWP mit. Diese Unterbrechung betrifft die Fernwärme für die Raumheizung sowie für die Warmwasserbereitung, beispielsweise zum Duschen. Die Arbeiten sind für Dienstag, den 30. Juni, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr geplant.

Folgende Anschlüsse im Bornstedter Feld und Campus Jungfernsee sind davon betroffen:

• Am Jungfernsee 34, 35, 37, 40, 41, 41A, 42, 44, 44A, 46A, 47, 54

• Bienenwinkel

• Carl-Adam-Petri-Str. 6 -24A, 35, 37, 42, 44

• Carl-Gustav-Jacobi-Str. 8 -45

• Emmy-Noether-Str. 2, 8, 8A, 10, 10A, 12

• Erich-Arendt-Str. 1

• Esplanade 3, 5

• Friedrich-Klausing-Str. 2, 4, 5, 6, 6A, 10C, 14, 16, 18, 20

• Fritz-von-der-Lancken-Str. 1, 2, 3, 5, 10

• Georg-Hermann-Allee 13-19, 23, 27, 33, 34, 41, 98, 98A, 98B, 98C, 99, 143, 145

• Gertrud-Feiertag-Str. 6

• Graf-von-Schwerin-Str. 1, 2, 3, 5, 7-7d, 9, 8-14, 13, 40

• Hermann-Kasack-Str. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13

• Hermann-Weyl-Str. 1, 2, 6, 9, 13, 19, 21, 23,25, 27, 29, 31

• Horst-Bienek-Str. 1, 11-13, 3, 4, 7, 9

• Jochen-Klepper-Str. 1, 3, 5, 7, 7A, 8, 13

• Konrad-Zuse-Ring 10, 12

• Nedlitzer Holz 1, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

• Nedlitzer Str. 8 b-e, 15-18, 19-19C, 20, 21, 27, 27 A-C, 65, 75, 77-85

• Peter-Huchel-Str. 1

• Reinhold-Schneider-Str. 1, 2A, 4A, 11, 20

• Viereckremise 1, 3 ,5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

