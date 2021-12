Potsdam

Die Energiepreise auf dem Weltmarkt steigen zwar rasant. Doch die meisten Potsdamer haben davon bislang wenig zu spüren bekommen. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP), die größte Tochter der kommunalen Stadtwerke Potsdam, hatte erst kürzlich entschieden, den Strompreis vorerst stabil zu halten – im Gegensatz zu den Tarifen für Fernwärme und Gas, die ab 2022 teurer werden. Das war wegen der langfristigen Einkaufsstrategie der EWP möglich.

Doch bald könnten Erhöhungen nötig werden, weil in den vergangen Wochen immer mehr private Energieversorger durch die Preisspirale Pleite gehen. Jetzt hat es sogar die kommunalen Stadtwerke von Bad Belzig getroffen. Die EWP will dort nun als Grundversorger einspringen und deren Kunden versorgen. Die Menge der Insolvenzen entwickelt sich zu einem Problem.

Wieso will die EWP keine zusätzlichen Kunden?

„Weil wir die nötigen Strommengen nicht eingekauft haben. Wir haben jetzt mehr Kunden, als wir Menge haben und müssten zu aktuellen Börsenpreisen nachkaufen und den Preis anheben“, erklärt EWP-Geschäftsführer Eckard Veil der MAZ. „Leichtes Wachstum ist ok, großes Wachstum ist aktuell wirtschaftlich riskant“, so Veil. Die EWP kaufe langfristig zwei oder auch drei Jahre im Voraus den nötigen Strom. Trotz der hohen Energiepreise gehört der Potsdamer Versorger derzeit laut Vergleichsportalen wie Verivox zu den günstigsten Anbietern auf dem Strommarkt.

Was plant die EWP jetzt?

Wenn weitere Stromversorger Pleite gehen, könnte das dazu führen, dass die EWP den Grundversorgertarif erhöhen muss. „Aber wir wollen damit nicht die bestehenden Kunden bestrafen“, sagt Veil. Deshalb prüft die EWP nun, ob sie einen weiteren Grundversorgertarif für diese ungewollten Neukunden etablieren kann. „Der ist dann deutlich teurer, denn sonst entsteht für uns ein massiver wirtschaftlicher Schaden.“ Im ersten Quartal soll die Entscheidung darüber fallen.

Was ist mit dem Strompreis der Bestandskunden?

Die Bestandskunden sind vorerst nicht von Preiserhöhungen betroffen. Doch sollte der Strompreis an der Börse nicht bald sinken, muss die EWP die Teuerung auch irgendwann an alle Kunden weitergeben. Die Durchschnittspreise für Strom haben sich seit 2020 von vier Cent auf bis zu 24 Cent pro Kilowattstunde an der Börse entwickelt. „Wenn man das vollständig weitergeben würde, würde sich der Strompreis für den Verbraucher etwa verdoppeln“, kalkuliert Veil. Wenn die Strompreise an der Börse nicht bald sinken würden, müsse man spätestens 2023 die Tarife für die jetzigen Kunden der EWP erhöhen.

Eckard Veil ist seit Oktober 2019 EWP-Geschäftsführer. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was ist bei den Stadtwerken in Bad Belzig passiert?

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens, Hüseyin Evelek, Wetten auf dem Strommarkt an der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig abgeschlossen haben. Er hatte im Sommer Strom verkauft, den er noch nicht hatte – sogenannte Leerverkäufe – und dabei auf fallende Preise spekuliert. Zum Jahresende musste er den bereits verkauften Strom nun einkaufen – und machte wegen der deutlich gestiegenen Preise Verluste in Millionenhöhe. Von bis zu 18 Millionen Euro Schaden ist nach MAZ-Recherchen die Rede. Evelek wurde im November fristlos gekündigt. Die Staatsanwaltschaft prüft den Verdacht der Untreue. Die Bad Belziger Stadtwerke haben auf Beschluss der dortigen Stadtverordneten unterdessen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Was hat die EWP den Bad Belzigern angeboten?

Wenn ein Energieversorger insolvent wird, gibt es stets einen Grundversorger, der sicherstellt, dass die Kunden weiter beliefert werden. Doch mit den Stadtwerken Bad Belzig hat nun auch der Grundversorger Insolvenz angemeldet. Laut Eckard Veil ist die EWP deshalb bereit, zwischen 1000 und 2000 Stromkunden der Stadtwerke Bad Belzig zu übernehmen. „Die Bad Belziger sind froh, wenn sie die Kunden stromseitig nicht beliefern müssen. Wir haben denen ein faires Wechselangebot gemacht. Mit dem Rest und der Insolvenz haben wir nichts zu tun“, so Veil. Zum Skandal in der Kreisstadt sagt er: „Wir haben bei der Beschaffung zwar immer Risiken, aber in Bad Belzig wurde regelrecht spekuliert. Stadtwerke sollten so etwas nicht machen.“

Wird Potsdam Teilhaber an den Stadtwerken Bad Belzig?

In Bad Belzig wurde bereits eine Übernahme oder zumindest eine Beteiligung an den dortigen Stadtwerken durch die Potsdamer Stadtwerke als Option kolportiert. Das steht derzeit nach MAZ-Recherchen allerdings nicht zur Debatte. „Alles über die Kundenbelieferung hinaus ist kein Thema. Die Bedingungen sind gerade nicht so, dass man eine Beteiligung in Erwägung ziehen kann. Wir warten jetzt ab, zumal ein Insolvenzverfahren läuft“, so Veil zur MAZ.

Warum wirbt die EWP um Kunden, wenn sie von allein kommen?

Seit der Liberalisierung des Strommarkts 1998 hat die EWP viele Kunden verloren. Von damals rund 100.000 Kunden ist man auf aktuell rund 78.000 Kunden geschrumpft. Seit Anfang 2020 wachsen die Zahlen wieder. Das liegt nicht nur an den steigenden Preisen auf dem Markt. Seitdem Eckard Veil Ende 2019 EWP-Geschäftsführer wurde, hat er den Vertrieb auf die gesamte Region bis zu 50 Kilometer über Potsdam hinaus ausgeweitet. „Wir werben um Potsdamer, die ins Umland ziehen, dass sie unsere Kunden bleiben“, sagt Veil. Angesichts von über 100 Konkurrenz-Anbietern könne man den Wettbewerb allein angesichts sehr niedriger Gewinnmargen im Stammgebiet Potsdam langfristig nicht gewinnen.

