Der erneute Corona-Lockdown trifft zahlreiche Branchen und quasi jeden Potsdamer – doch für einige wenige Dutzend Menschen in der Stadt muss eine Infektion mit Corona unbedingt ausgeschlossen werden.

Denn sie steuern die Versorgung der Potsdamer mit Strom, Fernwärme, Gas und Wasser und organisieren den Netzbetrieb der Straßenbahnen und Busse. Die Leitstellen der Energie und Wasser Potsdam (EWP) und des Verkehrsbetriebs (ViP) gehören zur absolut kritischen Infrastruktur für die Aufrechterhaltung des Lebens in der Stadt.

Seit dem Frühjahr haben die Geschäftsführungen der zwei Stadtwerke-Unternehmen sich auf die nächste Infektionswelle vorbereitet und der MAZ einen kleinen Einblick gegeben.

Zweite Leitstelle an einem geheimen Ort errichtet

Sechs Teams mit jeweils sieben Mitarbeitern arbeiten rund um die Uhr im EWP-Leitstand auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd in Drewitz. Auf den Monitorwänden überwachen sie die Erzeugung von Strom und Fernwärme, steuern den Netzbetrieb.

„Da sieht man die Leitungssysteme, die Pumpen, Umspannwerke und Verteilerstationen, also die neuralgischen Punkte und mögliche Störungen“, fasst Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm zusammen. „Im Frühjahr wurde dieser Leitstand gedoppelt, das betrifft alle steuerungsrelevanten Systeme und Notwendigkeiten. Wir können an beiden Stellen die Versorgungssicherheit sicherstellen, auch im größten Worst-Case bei einer stark gestiegenen Infektionsrate in der Stadt“, sagt Böhm. Wo sich der zweite Leitstand befindet, bleibt ein Geheimnis – aus Sicherheitsgründen.

Der Leitstand der EWP im Heizkraftwerk Potsdam Süd, wo die Netze für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser überwacht und gesteuert werden. Mittlerweile wurde ein zweiter Leitstand an einem anderen Ort im Stadtgebiet eingerichtet, um die Versorgung abzusichern. Quelle: Beate Wätzel

Es wurden Schichtsysteme eingeführt, in denen sich die einzelnen Teams nicht mehr begegnen. „Normalerweise haben wir eine fließende Übergabe, weil das Netz keine Sekunde lang unbeaufsichtigt bleiben darf. Jetzt gibt es eine telefonische Übergabe von einem Leitstand zum anderen“, erklärt Göran Böhm. Dazu kommen besonders rigide Desinfektions- und Hygieneregeln. Die Arbeitsplätze werden von den Mitarbeitern zu jeder Schicht desinfiziert.

Die Steuerung ist selbst in Quarantäne möglich

Doch was passiert, wenn der Corona-Virus all diese Barrieren durchbricht? Theoretisch kann der EWP-Leitstand auch in einer Quarantäne-Situation gesteuert werden. „Auf solche Szenarien sind wir vorbereitet“, verspricht Böhm. Am Heizkraftwerk wurden eigens für diesen Zweck Wohncontainer aufgestellt. „Die dienen dazu, dass Teams der Leitstelle dort sozusagen einkaserniert sind und abgeriegelt von allem anderen dort komplett leben können.“

Auch der Alltag der Techniker, die draußen in den Wasser-, Klär-, Heiz- und Umspannwerken oder an den Oberleitungen der Tram jene Handgriffe erledigen, die nicht durch einen Mausklick ersetzt werden können, hat sich verändert. „Wer draußen in den systemrelevanten Netzen zu tun hat, kommt nicht mehr ins Büro, außerdem wird nur in festen Zwei-Mann-Teams mit zugeordneten Fahrzeugen agiert. Dadurch hat sich unsere ganze Planungslogik umgedreht“, so Böhm.

Es wurden auch Früh- und Spätschichten eingeführt, die es vorher nicht gab, um Begegnungen zu vermeiden. Das ist für das Privatleben der Mitarbeiter ungewohnt. Im Worst-Case-Fall stehen auch an den Klär- oder Wasserwerken Wohnwagen zur Verfügung, um vor Ort Mitarbeiter einzuquartieren.

„Wir haben großes Verständnis unter den Mitarbeitern für diese Situation. Sie verstehen ihre Rolle und Bedeutung für das Gesamtsystem der Stadt. Da müssen wir keine große Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Böhm.

Bus und Bahn könnten notfalls aus dem Home Office gesteuert werden

Der zweite zentrale Leitstand befindet sich am Betriebshof der ViP in der Wetzlarer Straße. Auch die Aufrechterhaltung des Bus- und Tramverkehrs ist mittlerweile mehrfach abgesichert.

Die Leitstelle des Verkehrsbetrieb Potsdam am Betriebshof in der Wetzlarer Straße. Hier wird das Netz von Bussen und Straßenbahnen, sowie die Stromversorgung der Trams gesteuert. Quelle: Peter Degener

Acht Mitarbeiter arbeiten dort in getrennten Schichten, um den laufenden Betrieb aller Fahrzeuge im Liniennetz, sowie das Stromnetz für die Straßenbahn abzusichern. Auch das Management des Betriebshof wird von diesen kritischen Teams gesteuert.

„In der ersten Corona-Welle haben wir redundante Technik in einem anderen Gebäudetrakt in Betrieb genommen. Wir können jederzeit mit einem Team aus einer anderen Schicht dort starten“, sagt Uwe Loeschmann, technischer Geschäftsführer des ViP. Derzeit suche man sogar einen Raum in einem anderen Teil der Stadt, um langfristig auch bei anderen Notlagen – etwa Sperrkreisen bei Bombenentschärfungen – „innerhalb von zwei Stunden die Leitstelle wechseln können“.

Uwe Loeschmann ist technischer Geschäftsführer des Potsdamer Verkehrsbetriebs. Quelle: Friedrich Bungert

In einer dritten Sicherheitsstufe wird gerade eine mobile Leitstelle auf einem Hochleistungsnotebook eingerichtet. „Das ist höchst flexibel. In einer Extremsituation können wir den Fahrbetrieb als Kernaufgabe sogar vom Home Office aus gewährleisten“, verspricht Loeschmann.

Lange Zeit gab es in der ViP-Belegschaft nur Erstkontakte, vor einer Woche erstmals drei isolierte Corona-Infektionen. Damit sich solche Infektionen nicht unter den Mitarbeitern des Verkehrsbetriebs weiter verbreiten, werden auch die zahlreichen Arbeitsplätze abseits der Leitstelle nun neu organisiert. „Wir forcieren bei allen Arbeitsplätzen mobile Endgeräte, um die Ausfallsicherheit noch zu erhöhen“, erklärt Uwe Loeschmann.

