Stadtwerke Potsdam fördern 19 lokale Projekte

Potsdam

Mit ihrer Potsdam-Crowd haben die Stadtwerke über 1.250 großzügige Spender aktiviert. 20.000 Euro legt das Unternehmen aus Anlass seines 20. Geburtstags oben drauf. Unter dem Motto „Unsere Zwanzig für Potsdam“ hatten die Stadtwerke für 20 Projekte 20 Tage lang Förderer und Unterstützer gesucht. 19 von 20 Projekten haben ihr Finanzierungsziel erreicht und konnten den Beitrag der Stadtwerke vollständig einnehmen. Es handelte sich um Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales.

„Die große Bereitschaft zum Mitmachen ist ein wunderbarer Beweis, dass das Gemeinschaftsgefühl in unserer Stadt lebt und unsere Potsdam-Crowd ein dankbares Instrument in diesen nicht ganz einfachen Zeiten ist“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Sophia Eltrop.

Bereits drei Stunden nach dem Start am 20. November konnte der erste Erfolg gemeldet werden: Der Sterntaler e.V. Förderverein der Neuen Grundschule Potsdam hatte für das Projekt „Musikunterricht für die Sterntaler“ über 1100 Euro gesammelt. Das größte Projekt kam von der AG Babelsberg: „Advent im Babelsberger Lichterglanz“ schaffte es am Donnerstag und hat über 22.000 Euro für die zukünftige Adventsbeleuchtung in Babelsberg zusammenbekommen.

Endergebnis: 88110 Euro

Insgesamt wurden 88.110 Euro mit der Aktion gesammelt. Die Stadtwerke hatten davon 20.000 Euro gestellt. Bereits eine Woche vor Ende der Aktion war der Betrag abgerufen, ein Zeichen dafür, dass es sehr viele Unterstützer gab.

Wenn ein Projekt über seinen Zielwert gekommen und also erfolgreich war, konnte weiter durch die Unterstützer gespendet werden, so dass die jeweilige Projektsumme häufig noch weiter stiegen. Aus Gründen der Gleichbehandlung der Projekte wurde für diese zusätzlichen Spender dann aber kein weiterer Betrag mehr aus dem Stadtwerke-Spendentopf gezahlt.

Wie das Crowd Funding läuft

Die Projektstarter können bei Bekannten, über soziale Netzwerke oder Medien für ihr Projekt werben und Geld über die Potsdam-Crowd der Stadtwerke sammeln. Wenn genügend Menschen spenden und die anfangs selbstdefinierte Spendensumme des jeweiligen Projektes zusammenkommt, wird der Betrag ausgezahlt, und das Projekt kann realisiert werden. Kommt die gewünschte Summe nicht zusammen, erhalten die Unterstützer ihr Geld automatisch zurück. Es entsteht kein finanzielles Risiko – weder für den Projektstarter noch für die Unterstützer.

Die Stadtwerke nutzen die Crowdfunding-Plattform des Verbandes Kommunaler Unternehmen e.V. ( VKU). Crowdfunding ist eine Form der Finanzierung („funding“) durch eine Menge („crowd“) von Internetnutzern. Beteiligungen für soziale, kulturelle oder sportliche Projekte werden über Websites und spezielle Plattformen aufgerufen. Auf der Website potsdam-crowd.de können sich potenzielle Unterstützer Potsdamer Projekte ein genaues Bild machen, was sie in welcher Höhe unterstützen würden.

Alle Projektergebnisse auf einen Blick:

– AWO Potsdam + Bäder Potsdam: Wellenreiter - Schwimmpaten für Potsdam gesucht, 2280 Euro– Bushido Potsdam e.V.: Fahrbare Spiegelwand für das Kindertraining, 1.500 Euro– Hand in Hand Potsdam e.V./ Brandenburgischer Kulturbund e.V: Ein Brunnen für den Integrationsgarten im Schlaatz, 2525 Euro– Verein Oberlinhaus: Barrierefreier Garten zum Verweilen und Begegnen, 2205 Euro– Teatro dell'Arte Potsdam: Masken und Kostüme für eine Potsdamer Theatergruppe, 3065 Euro– SV Babelsberg 03 e.V.: Neue Umkleidekabinen für die Nachwuchsspieler, 7304 Euro– Sterntaler e.V./Förderverein der Neuen Grundschule Potsdam: Musikprojekt, 1250 Euro- Kunsthaus Strodehne e.V.: Schulhausroman Brandenburg, 2050 Euro– FFC Turbine Potsdam 71 e.V.: Unsere Mini-Torbinchen bleiben am Ball., 1190 Euro– EIHP e.V./Elterninitiative Hilfe für Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen Potsdam e.V.: Aufbau von inklusiven Wohngemeinschaften, 3210 Euro– VfL Potsdam 1990 e.V.: Unser Nest soll (noch) schöner werden!, 6440Euro– Waschhaus Potsdam: heimatsounds - Wertegemeinschaft, 5535 Euro– Stadtteilarbeit Bornstedt: Bornstedt Solar Mobil, 1765 Euro– Aktionsgemeinschaft Babelsberg e.V.: Mehr Licht für Babelsberg im Advent, 22.277 Euro- Freunde des Studierenden Film Festivals Sehsüchte e.V.: 50. Sehsüchte - Internationales Studierenden Film Festival, 2010 Euro– Wissenschaftsladen Potsdam: CO2-Ampeln für die Potsdamer Schulen, 2579 Euro– Bürgerstiftung Potsdam: „Bühne frei“ - Lasst uns die Inselbühne wiederbeleben!, 9100 Euro– Schulzentrum am Stern / Montessori Gesamtschule: Laptops für unsere Schule, 5605 Euro’– Jagd-Naturerlebnis e.V.: Vögel im Anflug. 6220 Euro

Der FSV Babelsberg 74 e.V. schaffte es nicht. Er hatte für die Anschaffung eines neuen Vereinsbusses 15.000 Euro veranschlagt, bekam aber nur 7570 zusammen. Somit wird dieses Geld an die Spender zurückgezahlt.

Von Rainer Schüler