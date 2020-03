Potsdam

Die Stadtwerke stellen Notfallpläne auf, um auch bei deutlich steigenden Krankenzahlen die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser und Müll immer absichern zu können. Auch der öffentliche Nahverkehr soll aufrechterhalen werden. Der kommunale Konzern versichert den Bürgern, sie könnten sich auf ihren Versorger verlassen.

Man habe dazu Koordinierungsstäbe mit Vertretern aus allen Bereichen des Unternehmens aufgestellt, die das Risiko jeden Tag aufs Neue bewerten und Vorsorgemaßnahmen einleiten, teilte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz mit.

Digitale Meetings und Telefonkonferenzen

Die SWP-Unternehmen haben Hygienemaßnahmen für die Arbeitsplätze ergriffen, etwa bei der Desinfektion von Bussen und Straßenbahnen. Die interne Kommunikation wird immer stärker auf elektronischem Wege geführt: Sofern möglich, werden Meetings digital oder per Telefonkonferenz durchgeführt.

Weil sich in der Corona-Krise Bedarfe der Kunden verlagern, beispielsweise im Verkehr, ist bereits der Ferienplan angelaufen ( MAZ berichtete). Das bedeutet: Die Tram 98 entfällt, die Tram 92 fährt nur noch um 20 Minuten-Takt, eine Reihe von Schülerfahrten im Busbereich, zu Schulbeginn und am Nachmittag fällt weg. Die Buslinie 639 verkehrt zusätzlich.

Fahrverkehr im Ferienmodus

Die Fahrpläne sind in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.vbb.de/fahrinfo und in der VBB-App „Bus&Bahn“ abrufbar. Man findet die Fahrpläne auch auf der Internetseite der Stadtwerke als PDF-Dokument zum Download. Außerdem gibt es Fahrplanflyer in den Kundenzentren sowie Aushänge an den Haltestellen. Hauptgrund für den Ferienfahrplan ist der verringerte Bedarf auf Grund der Schulschließungen. Die Kundenbüros der ViP und die mobiagentur sind weiter zu den regulären Zeiten geöffnet.

Bei den Fahrausweiskontrollen werden die Empfehlungen im Umgang mit der Corona-Krise (Mindestabstand) selbstverständlich eingehalten, versichert Klotz. Die Fahrgastbefragungen der ViP im Rahmen der Verkehrserhebung wurden ausgesetzt.

Zählerwechsel nicht möglich

Der Wechsel und die Ablesung von Gartenwasserzählern wird ausgesetzt. Alle Zähler mit dem Ablaufdatum 31.12.2019 werden weiter genutzt. Zähler, die Kunden oder ein beauftragtes Unternehmen in 2020 gewechselt haben, werden auch ohne eine Verplombung durch die EWP anerkannt. Alle Terminvereinbarungen zur Gartenwasserzählerwechslung oder Gartenwasserzählerabnahme sind hinfällig. Neuanträge können derzeitig nicht bearbeitet werden. Zählereinbauten werden eingeschränkt. Ablesungen nicht mehr vorgenommen. Insgesamt wird die Zahl der Hausbesuche minimiert.

Bei der Stadtentsorgung gibt es derzeit keine Einschränkungen der Entsorgung und Reinigung. Die Wertstoffhöfe sind geöffnet.

Wassernetz-Sanierung im blu

Im Bäderbereich wird die Reinigung des Wassernetzes im blu nicht mehr nachts, sondern am Tage durchgeführt. Außerdem werden die jährlichen Revisionsarbeiten, die für den Sommer geplant waren, vorgezogen. Dadurch könnte das blu diesmal in den Sommermonaten durchgehend mit allen Bereichen geöffnet werden, sofern es die allgemeine Corona-Lage zulässt.

Die für dieses Jahr 2020 erteilten Förder-Zusagen der Unternehmen des Stadtwerkeverbundes (EWP und STEP) an Vereine und Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Soziales sind verbindlich.

Veranstaltungen wurden abgesagt

Folgende Veranstaltungen im Stadtwerke Verbund sind abgesagt:

20. März: Feierlichkeiten 20 Jahre Stadtwerke Potsdam

23. März: Auftakt Werkstattverfahren Dekarbonisierung der EWP

25. März: Bürgerinformationsveranstaltung zur Tramerweiterung in Fahrland

25. April: Tag der offenen Tür im Wasserwerk Leipziger Straße

Darüber hinaus sind bis zum 19. April alle Veranstaltungen in den Bädern nicht möglich.

Von Rainer Schüler