Potsdam

Auch dieses Jahr wird es kein Stadtwerkefest geben. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Potsdam (SWP) GmbH hat sich in einer Telefonkonferenz an diesem Donnerstag darauf verständigt, das Stadtwerkefest in diesem Jahr abzusagen.

„Wir sind nach reiflichen Überlegungen und intensiver Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, auf das Stadtwerkefest in diesem Jahr zu verzichten und unsere Kräfte voll auf ein attraktives und erfolgreiches Fest 2022 zu konzentrieren“, sagt Bürgermeister Burkhard Exner. Er ist auch Vorsitzender des SWP-Aufsichtsrats.

Bis zuletzt hatte es die Hoffnung gegeben, im zweiten Halbjahr 2021 doch noch ein Stadtwerkefest in kleinerem Rahmen abzuhalten. Nun sah man pandemiebedingt keine Möglichkeit mehr doch noch eine Feier zustande zu bringen. Das Einladen der Bands zum Beispiel hat eine ziemlich lange Vorlaufzeit.

Die Pandemie hat den Stadtwerken nun schon zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit 2001 fand das Festival jedes Jahr statt. Mehr als 120 Interpreten, Bands, Orchester und Künstler waren dabei. Kostenlos konnte das Potsdamer Publikum internationale Rockgrößen wie Santana, Joe Cocker und Anastacia hören.

Von Rüdiger Braun