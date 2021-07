Potsdam/Sansibar-Town

Wenn man jemanden dorthin wünscht, „wo der Pfeffer wächst“, dann ist das in der Regel kein Kompliment. Ganz anders liegt der Fall bei Steffen Tervooren. Bei ihm ist es nicht so, dass man ihn loswerden will. Im Gegenteil: Hier geht ein Traum in Erfüllung. Der langjährige Mitarbeiter des Umweltamtes im Potsdamer Rathaus wird schon am kommenden Sonntagnachmittag ins Flugzeug steigen, um am Montag dann Sansibar-Town zu erreichen – Hauptstadt einer Insel, die berühmt ist für ihre Pfefferplantagen.

Zwei Jahre wird der studierte Landschaftsplaner in Potsdams Partnerstadt verbringen. Mit dem tiefblauen Indischen Ozean als Naherholungsgebiet, dem Stadtkern samt seiner alten Kaufmannspaläste zum Bummeln. Zwei Jahre süßes Leben in der Hängematte also? Nicht wirklich. Mit Urlaub hat Tervoorens Aufenthalt nämlich herzlich wenig zu tun. Als Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wird er auf kommunaler Ebene mit den dortigen Behörden zusammenarbeiten. Möglich macht das eine Freistellung durch den Arbeitgeber – die Stadtverwaltung Potsdam – für diesen Zeitraum.

Steffen Tervooren bei einem Workshop mit Sansibaris, Rathausmitarbeitern und anderen Gästen aus Potsdam beim Delegationsbesuch auf Sansibar im Jahr 2017. Quelle: Ildiko Röd

Gestern wurde Potsdams künftiger „Mann in Sansibar“ vom Umweltbeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) offiziell verabschiedet. Durch Tervoorens Tätigkeit auf der Gewürzinsel soll auch die Partnerschaft zwischen der Landeshauptstadt und Sansibar-Town weiter gestärkt werden. „Das ist ein ganz wichtiger Draht“, sagte Rubelt.

Fast auf den Tag genau vier Jahre ist es her, dass der Städtepartnerschaftsvertrag bei einer feierlichen Zeremonie unterzeichnet worden ist, mit den Stadtoberhäuptern an der Spitze. Auch wenn Tausende Kilometer zwischen dem Gewürz-Paradies im Indischen Ozean und Potsdam liegen – inhaltlich ist man teilweise gar nicht so weit voneinander entfernt. Beides sind Weltkulturerbestädte, beides Film- oder Universitätsstädte.

Auf Steffen Tervooren wartet in Sansibar-Town bereits ein Büro im Rathaus. Dort wird es nicht nur einen der Deckenventilatoren geben, die Sansibars öffentliche Räume fast in Kühlschränke verwandeln, sondern auch die nötige Computer-Ausstattung. Seine künftigen Kernthemen sind die Klimaanpassung sowie die Stadt- und Landschaftsentwicklung. Der Aufbau von Datenbanken soll dabei helfen, die Entwicklungsprozesse besser im Blick zu behalten. Mehr Grünflächen soll die Stadt bekommen, mehr Aufenthaltsqualität.

Stadtansicht von Sansibar-Town. Quelle: Ildiko Röd

Tervooren beginnt mit seiner Arbeit nicht bei Null. Unter dem Dach einer Klimapartnerschaft konnte in den vergangenen Jahren einiges erreicht werden. Cordine Lippert – Bereichsleiterin für Klimaschutz im Rathaus – gelang es, Bundesfördermittel anzuzapfen: Darunter etwa für die Wiederherstellung des ehemaligen Botanischen Gartens auf der Insel. Als Partner stand der Botanische Garten Potsdam zur Seite. Kommunale Angestellte wurden in Stadtplanungsprozessen geschult, auch die Anwohner hatten an der Planung Anteil. Der Effekt: Der Garten mit Solarbeleuchtung wird von der Bevölkerung stolz angenommen. Ein Laden und ein Restaurant wurden eröffnet, an der Straße werden Pflanzen verkauft – ein Zubrot für die Menschen in dem Viertel.

Blick in einen der Innenhöfe der Altstadt. Quelle: Ildiko Röd

Sansibar ist in der Alltagsrealität weit entfernt vom Postkarten-Paradies. Auch hier hat man immer mehr mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Stichwort: steigender Meeresspiegel. „Ein großes Thema“, sagte Steffen Tervooren gestern. Bitter für die Bevölkerung, denn die historische Bausubstanz ist immer weiter gefährdet.

Der Stadtkern ist von alten Palästen geprägt. Quelle: Ildiko Röd

Was auf der Urlaubsinsel in den vergangenen Monaten – offiziell – hingegen kaum ein Thema war: Corona. Die tansanische Staatsspitze leugnete bis vor kurzem sogar, dass die Pandemie das Land erreicht habe. Den Touristen blieben somit Tür und Tor geöffnet. Sansibar machte während des internationalen Lockdowns als Party-Insel Schlagzeilen. Dass ihn die Einheimischen mit den feierwütigen Fremden in einen Topf werfen und ihm negativ gegenüberstehen könnten, hält Steffen Tervooren jedoch für unwahrscheinlich. „Die Sansibaris wissen schon zu unterscheiden zwischen diesen Touristen und Menschen, die sich einbringen wollen.“

Strandansicht auf einer Insel vor Sansibar. Quelle: Ildiko Röd

Der 55-Jährige freut sich auf die Mentalität der Multikulti-Insel, ein Schmelztiegel aus afrikanischen, arabischen, englischen Einflüssen. Afrika ist für ihn kein Neuland; von 2000 bis 2002 war er für den Deutschen Entwicklungsdienst in Malawi. Dass solche Aufenthalte keine Einbahnstraßen sind, daran erinnerten gestern sowohl Rubelt als auch Tervooren. Potsdam könne von den Erkenntnissen profitieren. Zudem gibt es bereits Verbindungen zwischen Neubaugebieten in Potsdam und Sansibar. Auch Tervooren wird die Landeshauptstadt nicht aus den Augen verlieren, inklusive den wichtigen Kontakten zu den Rathauskollegen. Seine Frau und die beiden Töchter wird er ohnehin bald wiedersehen – wahrscheinlich besuchen sie ihn in den Herbstferien dort, wo der Pfeffer wächst.

Kinder in der Altstadt von Sansibar-Town. Quelle: Ildiko Röd

Von Ildiko Röd