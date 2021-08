Stahnsdorf

Sie schreibt über Mord und Totschlag, doch Corona brachte die Stahnsdorfer Autorin Carla-Maria Heinze aus dem Konzept. „Mein Buch ’Potsdamer Abgründe’ kam gerade vor dem Lockdown heraus, die Premierenlesung fand noch in Kleinmachnow statt, aber alles andere musste abgesagt werden. Das verunsichert, weil man bei jedem neuen Buch denkt, das ist das beste – und dann kommt keine Rezension!“

Drei Bücher waren zuvor schon erschienen, das erste davon spielte auf dem Südwestkirchhof. Als Mitglied des Fördervereins hatte sie überlegt, wie man den Friedhof noch bekannter machen könnte – also baute sie ihn in einen Krimi ein. „Viele Leser laufen das, was ich in meinen Romanen beschreibe, auch tatsächlich ab“, sagt die Autorin, die in „Potsdamer Morde“ auch die Umgebung beschrieb. Dafür erntete sie die Kritik, das Buch lese sich teilweise wie ein Reiseführer, erinnert sie sich. „Da dachte ich mir: Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen.“

Im ersten Buch von Carla-Maria Heinze spielt der Südwestkirchhof eine Rolle. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Brandenburger Geheimnisse“ beginnt im barocken Kloster Neuzelle. Wie bei all ihren Büchern schwärmt Carla-Maria Heinze von den Recherchen. „Die sind für mich sehr spannend und machen mir unheimlich viel Spaß – das bekomme ich von den Lesern aber auch zurück.“ So ging es im Kloster Neuzelle etwa durch die unterirdischen Gänge.

Besonders am Herzen liegt ihr aber „Brandenburger Gold“, ihr drittes Buch. „Das hat mich selbst am meisten berührt, weil es um Kriegserlebnisse ging.“ Im Nachlass ihrer Eltern war Heinze auf ein Brieffragment eines Nennonkels gestoßen. „Das ging mir so unter die Haut – ich habe mir jahrelang überlegt, ob ich das verarbeite.“ Schließlich habe sich eine passende Geschichte entwickelt. Doch nur sie war bewegt, auch ihre Leser offensichtlich. Heinze erzählt, eine Leserin habe ihr geschrieben, sie habe das Buch zwischendurch weglegen müssen, weil es sie so berührt habe.

Geheimer Arbeitsort

Mitte Oktober des Vorjahres kam dann das vorerst letzte Buch heraus, „Potsdamer Abgründe“. Die Idee dazu hatte sie nach dem Hinweis einer Freundin, die beruflich im Geheimen Staatsarchiv gearbeitet hat. Ein Dienstort, der Heinze sehr fasziniert: „Hätte ich das damals schon gewusst, wäre ich Archivarin geworden.“ So schreib sie eine Geschichte darüber. Bis an die Elbe ist sie für die Recherche gefahren und hat wieder einmal spannende Menschen kennen gelernt. In diesem Fall ging es darum, dass zum Kriegsende hin das Staatsarchiv wertvolle Bestände zum Teil in den dortigen Salzbergwerken retten wollte. Vieles wurde jedoch zunächst von den Engländern, dann von den Russen gefunden und als Kriegsbeute verschleppt, ein kleiner Teil sei später wieder an die Deutschen übergeben.

Doch Carla-Maria Heinze hat nicht schon immer Krimis geschrieben. Beruflich war sie als EU-Sicherheitsberaterin im Flugverkehr beschäftigt, erst danach hat sie überhaupt mit dem Schreiben begonnen – obwohl sie es eigentlich schon ihr Leben lang wollte, wie selbst sagt. „Bei uns wurde auch immer viel gelesen.“ Ihre Großeltern hatten eine große Bibliothek. „Bücher waren immer meine Faszination. Ab dem fünften Lebensjahr habe ich gesagt, ich werde Schriftstellerin. Aber dann kam das Leben dazwischen – das nicht schlecht war.“

„Das Schönste ist er Anfang“

So begann als Mitt-50-erin zu schreiben. Ihren Lebenstraum habe sie sich also recht spät erfüllt – aber, an ihre Leser: „Gebt nicht auf!“ Doch Zweifel kamen auf. „Dann weiß man natürlich nicht: Mögen die Leute das?“ Also schloss sie sich einem Schreibkreis in ihrem damaligen Wohnort Frankfurt am Main an, wo sie auch professionelle Hilfe fand. Doch erst der Südwestkirchhof-Krimi, den sie nach ihrem Umzug nach Stahnsdorf schrieb, wurde der Durchbruch.

Was ist das Schönste am Schreiben? „Der Anfang, die erste Seite.“ Das Schreiben sei dann so intensiv, dass sie nicht mehr ansprechbar sei. „Das ist sehr belastbar für meine Familie. Aber man muss dran bleiben.“ Während des Arbeitens verändere sich die Geschichte. „Neue Figuren kommen dazu, die man gar nicht geplant hatte – da muss man aber sehr aufpassen, dass man sich nicht verzettelt.“ Es werde aber noch intensiver: „Ab rund einem Drittel des Buches ist Schicht im Schacht. Da lebe ich nur mehr mit meinen Figuren.“ Der Schreibtisch ziehe dann sogar ins Schlafzimmer um, damit sie auch nachts, wenn ihr etwas einfalle, schnell dran könne.

Die Autorin als schärfste Kritikerin

Rund ein Jahr braucht Heinze für die Entwicklung des Buches, dann komme noch der Feinschliff, auf das Hauptlektorat mache Spaß. „Das ist aber auch anstrengend, weil es eine ganz andere Sicht von jemand anderem ist. Da wird das Buch freundschaftlich-liebevoll diskutiert.“ Die Autorin habe aber immer das letzte Wort, versichert Heinze, die sich selbst als ihre schärfste Kritikerin bezeichnet. „Vor dem Abgabetermin fange ich an, wie eine Wahnsinnige mich selbst noch einmal zu lektorieren, umzuschreiben und zu kürzen. Am Ende muss man mir das Manuskript praktisch gewaltsam aus den Händen reißen. Aber ich denke, das ist normal.“

Auch wenn Corona und der Lockdown sie „mental völlig runtergezogen hat“, so weiß Carla-Maria Heinze doch schon, wovon ihr nächstes Buch handeln wird, mit dem sie eigentlich schon fertig sein wollte. Schon lange betreibt sie Recherchen zu dem Thema, das die jüngste Geschichte behandeln und in Potsdam anfangen soll. „Genau nach der Wende bis jetzt – ein Thema, das nur in Ansätzen publiziert wurde. Es wird aber nicht gerne darüber gesprochen, weil es etwas peinlich ist,“ verrät sie nicht wirklich viel. Wann der fünfte Krimi erscheinen wird, weiß sie noch nicht. „Ich brauche Druck, da schreibe ich am schnellsten und am besten.“

Sie ist begeistert von der Region, in der sie lebt: „Es ist unglaublich, was hier alles so passiert ist. Da könnte man noch und nöcher schreiben. Man lebt hier in einer Region, wo man in jeder Ecke Geschichten hören und daraus einen Roman machen kann.“

Von Konstanze Kobel-Höller