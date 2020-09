Potsdam

Die Stadt Potsdam in den ersten Nachkriegsjahren – darüber ist heute nur wenig bekannt. Wer waren die Männer und Frauen, die nach 1945 im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Am Beginn unserer Serie steht ein Rückblick auf das Jahr 1950, in dem der stalinistische Terror besonders viele Opfer unter den bürgerlichen Abgeordneten forderte. Es folgen Porträts des ersten Nachkriegsbürgermeisters Walter Paul (1945 bis 1950) sowie seiner Nachfolger Kurt Promnitz (1951 bis 1954) und Willi Rescher (1957 bis 1961).

Es ist das Jahr 1950. Entscheidende Weichen müssen gestellt werden für das Land wie für die Potsdamer Kommunalpolitik. Es muss gewählt werden. Bislang gibt es nämlich nur eine Provisorische Volkskammer. Auch die nächsten Kommunalwahlen sind überfällig. Die SED-Führung setzt alles daran, ihren Machtanspruch zu behaupten. Vor allem gilt es, die bürgerlichen Kräfte, die immer noch über einigen Einfluss verfügen, so weit zu disziplinieren, dass sie nach der Pfeife der Kommunisten tanzen. Was im Klartext heißt: CDU und die Liberal-Demokratische Partei (LDP) sollen sich bei den Wahlen der von der SED verfügten Einheitsliste unterordnen, die die Vorherrschaft der SED garantiert.

Die SED entfesselt einen „Klassenkampf“

„Reaktionäre“ Kräfte, so der SED-Terminus, sollen mit aller Härte ausgeschaltet werden. Das Vorbild dazu liefert der Schauprozess gegen den kommunistischen Spitzenfunktionär Lazlo Rajk in Ungarn, der gerade erst als „imperialistischer Agent“ entlarvt und hingerichtet wurde.

In Potsdam gibt das Sekretariat der SED-Kreisleitung am 4. Januar 1950 die Linie vor. Die Formulierungen lassen keinen Zweifel aufkommen – es geht um die „Entfesselung eines Klassenkampfes zur Entfernung der reaktionären Kräfte“ in den bürgerlichen Parteien. Aus Sicht der SED hat sich in der Stadt „eine reaktionäre Clique gebildet“, die „die antifaschistische, demokratische Ordnung sabotiert“. Als „operatives Organ“ und damit Hauptfeind der neuen Ordnung gilt der Baustadtrat Heinrich Richard. Wieso gerade er? Weil er im Moment das einzige CDU-Mitglied ist, von dem die SED meint, dass sie gegen ihn genügend Material gesammelt hat, um ihn als „Volksfeind“ zu entlarven. So sei „die Stadtplanung vom Kollegen Richard nicht energisch genug vorwärtsgetrieben“ worden. Und dann ist da die etwas undurchsichtige Sache mit einem Eimerbagger, den das Bauamt „selbstherrlich für 20.000 DM nach Westberlin zu verkaufen versucht“ habe. Wegen „dieses Verbrechens am Volkseigentum“ sei bereits das Sekretariat für Wirtschaftsstrafsachen eingeschaltet.

Um Richard zu entlasten, beantragen CDU und LDP eine außerordentliche Stadtverordnetensitzung am 23. Januar, die die SED wiederum nutzt, um über extra bestellte „Betriebsdelegationen“ „den Willen der Werktätigen“, also den der SED-Führung gegen die bürgerlichen Kräfte, zum Ausdruck zu bringen. Dabei kommt es zu so heftigen Tumulten, dass die Tagung abgebrochen werden muss. Zudem gibt es in der Presse täglich weitere Anti-Richard-Veröffentlichungen, man nennt ihn mittlerweile „Agent des amerikanischen Imperialismus“.

Strafantrag der CDU gegen die Märkische Volksstimme

Die betroffenen CDU-Mitglieder versuchen sich zu wehren. Sie formulieren einen „Strafantrag gegen die Märkische Volksstimme“ wegen „Beleidigung eines Ratsmitgliedes“. Derweil forciert die SED ihre harte Linie. Am 10. Februar 1950 schreibt das Parteiblatt „Märkische Volksstimme“, es gebe immer noch „einige Reaktionäre in Potsdam, die den Verbrecher Richard verteidigen wollen“. Und selbst Bürgermeister Erwin Köhler, ebenfalls Christdemokrat und zweiter Mann in der Stadt nach SED-Oberbürgermeister Walter Paul, gebe zu erkennen, „dass er sich mit dem Saboteur Richard solidarisch erklärt“. Schnelles Handeln sei geboten.

Im Falle Richards kommt man zu spät. Er „entzog sich seiner Festnahme durch die Flucht“, heißt es in einem SED-Papier, Ende Januar sei er in den Westen gegangen. Unterdessen werden in Potsdam reihenweise CDU-Mitglieder verhaftet. Allein am 13. Februar 1950 verurteilt ein sowjetisches Militärtribunal in Potsdam 34 Personen, die fast alle der CDU angehören.

Am 25. Februar informiert ein SED-Sprecher die CDU darüber, dass seine Partei jede weitere Zusammenarbeit mit Köhler ablehnt. Köhler reicht zunächst seinen Urlaub ein, soll anschließend, so ein SED-Papier, „in eine Verwaltungsfunktion eingebaut werden“. Am 28. März 1950 werden Erwin Köhler und seine Frau Charlotte vom sowjetischen Geheimdienst NKWD verhaftet.

Franz Schleusener, eines der Opfer des Terrors gegen bürgerliche Politiker. Quelle: privat/Repro MAZ

Am 29. März wird der 73-jährige Franz Schleusener verhaftet, ab 1914 Oberbürgermeister von Brandenburg/Havel, in der Weimarer Republik Regierungsrat, nach 1945 CDU-Stadtverordneter und Landtagsabgeordneter. Bei Schleusener, so heißt es, habe sich Köhler, der Nichtverwaltungsfachmann, beinahe täglich Rat geholt. Schleusener wird beschuldigt, eine CDU-Oppositionsgruppe gebildet zu haben. Man findet ihn wenige Tage nach seiner Verhaftung, wahrscheinlich am 3. April 1950, im Polizeigefängnis in der Potsdamer Bauhofstraße nach schweren Misshandlungen tot auf. Die offizielle SED-Version lautet, er habe Selbstmord begangen.

Alter Musikdirektor stirbt im Zuchthaus Cottbus

Am 30. März wird der CDU-Stadtverordnete Ludwig Baues vom sowjetischen Geheimdienst festgenommen. Der 73-jährige Musikdirektor im Ruhestand kommt unter nicht geklärten Umständen im Zuchthaus Cottbus zu Tode. Eine zweite Verhaftungswelle setzt nach dem Landesparteitag der CDU am 1./2. Juli 1950 ein. Von ihr sind weitere Stadtverordnete betroffen. Am 18. Juli werden inhaftiert: Else Dau, im Hauptberuf Sozialreferentin des CDU-Landesverbandes, der Buchhändler Erich Ebert, der Baumeister Friedrich Bolle, Willy Niermann, Gustav Radek sowie die Sekretärin Köhlers, Ruth Laute.

Radek wird am 9. August wieder entlassen. Er flüchtet im März 1951 in den Westen, um sich Spitzeldiensten zu entziehen, zu denen er von der Stasi erpresst wurde. Niermann und Ebert werden zu 25 Jahren, Bolle zu zehn Jahren Arbeitslager, Ruth Laute zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Else Dau bleibt bis Mitte 1953 ohne Urteil in Haft, zuletzt in Waldheim. Ebert wird 1957 aus Bautzen entlassen und aus der DDR ausgewiesen, Bolle und Niermann werden in die Sowjetunion verschleppt. Dort stirbt der 71-jährige Friedrich Bolle 1951 im Lager Taischet, Willy Niermann kehrt 1955 zurück.

Das Schicksal der Köhlers bleibt lange Zeit im Dunkeln. 1959 erst erhält der Sohn vom Russischen Roten Halbmond die Auskunft, seine Eltern seien 1951 in der Sowjetunion „verstorben“. Nach der Wende erreicht er es mit einiger Mühe, dass die Eltern rehabilitiert werden. Und irgendwann erhält er von einem Moskauer Staatsanwalt die Gerichtsakten in Sachen Erwin und Charlotte Köhler. Sein Vater, so Jürgen Köhler, „wurde am 3. Februar 1951 ins Butyrka Gefängnis in Moskau eingewiesen und am 21. Februar 1951 erschossen. Meine Mutter kam am 20. Februar in dasselbe Gefängnis. Auch sie wurde erschossen, am 10. April 1951.“ Nach den Unterlagen zu urteilen, hatten die Köhlers keinerlei Möglichkeit mehr, miteinander zu reden.

Von Frank Starke