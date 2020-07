Potsdam

Lotta im Sandkasten. Lotta beim Ballspielen. Lotta mit einem riesigen Eis, auf dem Schoß der großen Schwester, am See, beim Verstecken, beim Rehe-Füttern. Lotta mit einem bunten Hütchen auf den blonden Locken. Lotta, wie sie in die Sonne blinzelt – und den Sommer genießt. „Gerade unternehmen wir sehr viel“, schreibt Sandra Rathgeber in einer Nachricht an die MAZ. „ Lotta geht es sehr gut.“

Den Kummer bei Facebook von der Seele geschrieben

Es ist nicht lange her, dass Sandra Rathgeber glaubte, diese hellen, unbeschwerten Tage seien für immer vorüber. Seit ihr im Februar 2019 Ärzte mitteilten, dass Lotta an einer sehr seltenen, kaum erforschten und nicht zu heilenden neurologischen Krankheit leidet, hat die Mutter von vier Töchtern um das Leben ihrer Kleinsten gebangt.

Ihren Kummer und ihren schlimmsten Ängste hat sie sich auf Facebook von der Seele geschrieben und mit der Welt geteilt – so stieß die MAZ auf Lotta und ihre Familie.

Die MAZ-Leser haben Lotta seither bei vielem begleitet – selbst ins ferne Thailand, wo das Mädchen eine in Europa nicht zugelassene Stammzellentherapie machte. In diese Therapie hatte Lottas Mutter ihre ganze Hoffnung gelegt – auch wenn eine Heilung nicht möglich ist, sollte Lotta doch wenigstens ein wenig Zeit und Lebensqualität gewinnen.

MAZ-Leser und viele andere Menschen halfen dabei, ein kleines Wunder wahr zu machen und ermöglichten die Reise mit Spenden – kaum ein Volksfest, kaum ein Markttreiben oder Kindervergnügen im vergangenen Jahr, auf dem nicht für Lotta gesammelt wurde.

Bekannter Anwalt kämpft für Lottas Behandlung

Gern würde Lottas Mutter die in Deutschland nicht ganz unumstrittene Therapiereise, auf die jedoch viele verzweifelte Familien bauen, wiederholen. Die Spendentrommel rührt sie dafür allerdings nicht mehr, setzt stattdessen auf rechtlichen Beistand. „Unser Anwalt ist nach wie vor dran“, schreibt Sandra Rathgeber. „Er kämpft mit uns, dass die Stammzellentherapie von der Krankenkasse bezahlt wird – er ist absolut optimistisch und wir werden alles geben, um das zu schaffen, damit Lotti eine Chance auf ein längeres Leben hat.“

Dieser Anwalt sei niemand geringerer als Johannes Kaiser aus Olpe ( NRW). Der auf Arbeits-, Sozial- und Versicherungsrecht spezialisierte Jurist hat bundesweit Schlagzeilen gemacht, nachdem er für mehrere Kleinkinder mit tödlicher Muskelatrophie die rettende Zwei-Millionen-Euro-Spritze erstritten hat.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

„Er hat das absolute Wissen und Knowhow und deshalb bin ich voller Zuversicht, dass auch wir den Kampf gewinnen“, schreibt Sandra Rathgeber. Und: „Alles wird gut.“ – Es sind die letzten Worte, die sie an die MAZ-Leser richtet – die Familie wolle sich nun aus persönlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Also sagen wir nach anderthalb Jahren an Lottas Seite „Tschüss“ und wünschen ihr alles Gute.

Von Nadine Fabian