Tierische Begegnungen beim Stand Up Paddling (SUP) sind an sich nichts ungewöhnliches. Enten- und Schwanfamilien, Fische, Frösche, Blässhühner, Rotmilane, Graureiher, sie alle schwimmen oder fliegen einem irgendwann mal über den Weg, wenn man über märkische Gewässer gleitet. Vor allem niedliche Küken kann man hier um diese Jahreszeit ständig antreffen. Dass sie so neugierig und mutig sind, wie am Donnerstagabend auf dem Petzinsee, ist allerdings selten.

Unsere MAZ-Reporter waren gerade dabei, eine SUP-Tour zum Schwielowsee für den Newsletter „Raus aufs Land“ zu erkunden, als zwischen Caputh und Geltow die jungen Enten das Board kaperten. Eine machte den Anfang, zwitscherte laut ihrer Familie zu, und prompt folgte der ganze Geschwister-Schwarm.

Nur die Mutter blieb seelenruhig auf dem Wasser, wohl ahnend, dass die Surferin außer einem Feierabendbier keine Nahrung an Bord hatte. Dafür hatte diese immerhin ihre Smartphone-Kamera griffbereit und konnte ihr Reporterglück so auch für den Rest der Welt festhalten. Ihr Video können Sie hier anschauen.

