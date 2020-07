Potsdam-West

Ein neuer Trendsport erobert Potsdam: SUP-Polo. Seit die Corona-Regeln gelockert wurden, kann man am alten Stadthafen in der Kastanienallee eine besondere Spezies Standup-Paddler in Aktion erleben: die Polo-Spieler. Jeden Mittwoch machen sie ungläubige Zuschauer vergessen, wie gemächlich man stehend auf dem Supboard über die Havel paddeln kann. Denn dann ist Tempo angesagt und der Kampf um den Ball kann beginnen und auch ein Sturz vom Board wird sowohl vom Spieler als auch vom Publikum und erst recht von Kindern mit einem herzhaften Lachen gewürdigt.

Zur Galerie Das federnde Stehen auf einem Standup-Paddelboard will gelernt sein; das geht aber schnell. Für das Wasserpolo-Spielen braucht man dann schon etwas mehr Körperbeherrschung. Die MAZ hat zugeschaut.

Ist Standup-Paddeln schwer zu lernen? „Nein“, sagt Anna Buschner (53), Trainerin bei SUP-TRIP in der Kastanienallee: „Schon nach dem fünften Paddelschlag weiß man im Grunde, wie es geht. Und nach zwei Stunden stehen 99 Prozent der Anfänger sicher auf dem Brett.“ Aber man kann und sollte viele Schläge und Bewegungen von erfahrenen Trainern lernen, um mit dem richtigen Körpereinsatz den Sport des SUPpens für sich und seinen Körper effektiv zu nutzen.

Sabine Lüdeke mit einem Polo-Paddel: Weil sich viele auf dem Board auf das Paddel stützen, bricht das Blatt an der dünnsten Stelle und wird geklebt.

Sabine Lüdeke (37) ist Assistentin der Geschäftsführung einer Mittelstandsfirma und „Schreibtischtäter“, wie sie sagt. Zum Geburtstag schenkte die Familie ihrem Vater vor sechs Jahren einen Einsteigerkurs bei SUP-TRIP, und sie machte mit. Beim zweiten Mal trafen sie bei SUP-TRIP auf einen 12-jährigen Jungen, der SUP-Polo spielen wollte, aber keine Mitstreiter hatte. Sie versuchten es und waren sofort „angefixt“: Sie konnten nicht mehr lassen von Board, Paddel und Ball: SUP-Polo ist die Krönung des Standup-Paddelns, anstrengend und dauer lustig.

Der Kolumbianer Carlos Rodríguez (l.) und einer der Bensch-Zwillinge (Man kann Anton und Richard nicht unterscheiden), rammen sich. Quelle: Rainer Schüler

Bei der Jagd nach dem schwimmenden Ball ist vieles erlaubt, was man sonst eher vom Eishockey kennt: Schubsen, Rammen, vom Brett stoßen, natürlich nach vorheriger Absprache zwischen den Spielern. Das Paddel darf niemals zu einer Waffe werden und daher im Spiel in Reichweite eines anderen Spielers nicht oberhalb der Hüfte geschwungen werden. Dennoch kann es zu blauen Flecken kommen, wenn einen mal ein Paddel trifft oder der Ball, wenn dieser in einer großen Hebelbewegung durch das lange Paddel vom Rücken über den Kopf hinweg nach vorn geschleudert wird einen Mitspieler trifft. „Dann“, so Sabine, „hat der richtig Bumms drauf.“ Sagt’s und weist auf einen „Abdruck“ an der seitlichen Hüfte, der noch etwas schmerzt: „Das war Papa.“

Regeln im Spiel und auf dem Fluss

Nicht nur in Spiel und Action gibt es Regeln, auch im Verkehr zur See, sonst kann es böse enden. Deshalb haben professionelle „Supper“ was dagegen, dass sich Laien aus Containerboxen Boards leihen und ohne die Einweisung eines erfahrenen Suppers oder Trainers das erste Mal aufs Wasser gehen. Allzu schnell geraten sie an schmalen Stellen der Havel in die Fahrrinne der Fahrgastschiffe und Sportboote und wissen nicht, wer wem Vorrang lassen muss und wie man am schnellstens da wieder raus kommt. Immerhin gibt es oft heftigen Wellenschlag, hinter Schiffen sogar Sog und natürlich wie auf der Straße auch Vorfahrtsregeln.

Sport-Fernsehen am Stadthafen

Am Freitagabend gab es dann Sportfernsehen am Stadthafen, live vor fast zwei Dutzend Zuschauern auf der Kaimauer, Bänken und Stegen. Sabine holte die speziellen Polo-Boards aus einem Hänger - sie sind breiter als die üblichen SUP-Bretter und weniger kippelig. Während ein Touren- oder Renn-Board am „Heck“ nur eine Finne (Flosse) hat zur Stabilisierung, hat das Polo-Brett jeweils zwei hinten und zwei vorn.

Die Ausrüstung der Standup-Paddler Ein SUP-Set ist gut transportierbar. Das aufblasbare Board und das dreiteilige Paddel passen in einen Rucksack und wiegen etwa 14 Kilogramm. Dazu kommt eine Pumpe für die Luft. Einfachste Boards wie unlängst das etwa 300 Euro teure von Lidl taugen nur für Gelegenheitspaddler. Sie sind eine bessere Luftmatratze, biegen sich in der Mitte durch und sind für Touren nicht geeignet. Gute Boards kosten um die 1500 Euro. Sie haben sehr viele Verstärkungsfasern im Inneren zwischen der Ober- und der Unterseite, je mehr, desto stabiler ist das Brett. Ein Wettkampf-Set mit acht Boards, zwei Toren und einer aus zwei U-Teilen bestehenden, aufblasbaren Bande kostet 18- bis 20.000 Euro. Die Standup-Paddler von der Kastanienallee freuen sich über jeden Interessenten und Mitspieler.

Die Paddel besitzen eine besondere Form inklusive eines mittig liegenden Loches zur Aufnahme des Balls. Ohne dieses wäre ein Schießen des Balles nicht möglich.

Richtungwechsel durch Springen

Während die „normalen“ Standup-Paddler als Sicherheitsvorkehrungen mit einer Leash ( Leine) mit dem Bord „verbunden“ sind und Schwimmwesten tragen, geht das beim Polo-Spielen nicht, denn hier sind häufige Richtungswechsel erforderlich, die nicht durch die Drehung des Boards, sondern die Drehung des Spielers durch einen Sprung auf dem Board erfolgen.

Und das will gelernt sein. Man lernt es schnell. „Es ist ein Sport für den ganzen Körper und für jedes Alter“, sagt Sabine: „Man kann es machen, sobald man schwimmen kann. Wir haben jedes Alter vertreten.“

Tore werden mit Anker und Stein fixiert

Los ging es erstmal mit dem „Toraufstellen“ und Boards aufpumpen. Dies geschieht maschinell oder per Hand mit einer größeren Standpumpe: „400 Hübe etwa braucht man für ein Board; da ist der Paddler schon mal warm“, sagt Sabine.

Sabine Lüdeke „stellt“ die Tore auf. Die eine Seite ist schon per Anker befestigt; für die andere hat sie noch den Stein mit Leine vor sich auf dem Board. Quelle: Rainer Schüler

Die Paddler aus Potsdam verzichten auf eine aufblasbare Feldumrandung, die im Wettkampf natürlich erforderlich ist. Es werden auch keine Tore gezählt, aber jeder Treffer wird bejubelt. So paddeln sie wild aufeinander los, hakeln nach dem Ball, schubsen sich oder machen Wellen, die den Gegner kentern lassen. Wenn Bord frontal an Bord rammt, ist der Stoß heftig und viel Körperbeherrschung nötig, um nicht ins Wasser zu stürzen. Sogar aufs Brett des Kontrahenten treten darf man, um ihn zu kippen.

Vier auf einen: den Ball. Quelle: Rainer Schüler

Nur mit auf’s Board des Gegners springen, wie das die „chaotischen“ Zwillingsbrüder Richard und Anton Bensch (23) aus Berlin an diesem Freitag machen, darf man eigentlich nicht. Aber es gibt keinen Schiri, der das abpfeifen konnte.

Richard (l.) und Anton Bensch kann kaum einer auseinanderhalten; auf dem Wasser schon gar nicht. Quelle: Rainer Schüler

Beim SUP-Polo werden „gewollter und ungewollter Badespaß und andauernde Lachkrämpfe“ versprochen. So wird den Spielern am nächsten Morgen der Bauch nicht nur von der Anstrengung des Sports weh tun, sondern auch vom Lachen.

