Potsdam

Daniel Libeskind über sein neues Projekt und sein Nahverhältnis zu Potsdam.

Herr Libeskind, wie lange hat die Arbeit an den Entwürfen gedauert?

Daniel Libeskind: Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber es hat nicht nur eine Minute gedauert, das auszuarbeiten. Es braucht Zeit, um so ein Programm auszuarbeiten. Da muss man alle mit einbeziehen. Filmpark-Chef Friedhelm Schatz und Eigentümer Jan Kretzschmar wurden gefragt, was sie für Bedürfnisse haben. Danach musste ich mich erkundigen. dann wird das alles ausgearbeitet und das braucht Zeit.

Sind Sie enttäuscht, dass jetzt ein Werkstattverfahren durchgeführt wird?

Da ist bei mir keine Enttäuschung. Das ist ein ganz normaler Teil von diesem Prozess.

Können Sie nachvollziehen, dass Menschen sagen, dass der Büropark zu voluminös und „die Krone von Babelsberg“ zu dominant ist?

Ich glaube nicht, dass es zu dominant ist. Von oben sieht man das vielleicht, aber wenn man von unten guckt, sieht man das nicht. Es wird verdeckt durch die niedrigeren Gebäude. Erst wenn man hineingeht, sieht man das.

„Ein ikonischer Film“

Sie sind ein großer Filmfan und haben beim Pressetermin am Freitag auch oft die große Film-Historie Babelsbergs erwähnt. Was ist Ihr Lieblingsfilm?

Das ist einfach zu sagen: Es ist „Metropolis“ von Fritz Lang, weil das den Mythos der Stadt begründet hat. Das ist ein ikonischer Film.

Wie oft haben Sie ihn schon gesehen?

Sehr oft. Er ist ein Kunstwerk. Wenn ich ihn den jungen Leuten empfehle, sind sie überrascht. Sie sehen dann, dass Star Wars und alle diesen Sachen alle schon einmal da waren – und dass das in Babelsberg schon einmal gemacht worden ist.

„Garnisonkirche – ein sehr wichtiges Thema“

Es war ja im Gespräch, dass Sie auch am Standort Garnisonkirche tätig werden. Wären Sie nach wie vor bereit, sich dort zu engagieren?

Ja, das ist sehr interessant. Das ist ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiger Ort.

Und wären Sie auch bereit, Ihren Entwurf bei einem Architektenwettbewerb einzureichen?

Vielleicht. Wir müssen abwarten.

Sie haben ja ein persönliches Nahverhältnis zu Potsdam, oder?

Ja, mein Sohn lebt hier. Er ist Wissenschaftler am Leibniz-Institut. Ich habe hier Enkel. Ich war schon so oft in Potsdam, in Babelsberg.

Also eine zweite Heimat für Sie?

Ja, in gewisser Weise schon.

Von Ildiko Röd