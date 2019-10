Potsdams Bäume: So schwer haben ihnen die Dürre-Sommer zugesetzt

Potsdam

Die Dürre-Sommer 2018 und 2019 haben den Bäumen in Potsdam arg zugesetzt. Besonders groß ist die Sorge in den historischen Schlossparks und Gärten: Zwar sind die Gehölzschauen rund um Sanssouci und Co. noch immer im Gange. Ein Blick auf die ersten Befunde kündigt aber Dramatisches für die jüngst angebrochene Baumschnittsaison an. So sind allein im Neuen Garten und auf dem benachbarten Pfingstberg etwa 220 Bäume abgestorben. Das teilt der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg(SPSG), Frank Kallensee, mit.

Auch Methusalems von 200 Jahren waren nicht mehr zu retten

„Die Auswirkungen der Dürrejahre 2018 und 2019 sind erheblich“, sagt Kallensee. Demnach waren allein im Park Sanssouci um die 750 Bäume nicht zu retten, darunter auch Methusalems von 200 Jahren. „In den Gärten und Parks der Stiftung weisen derzeit etwa 2000 Bäume auf rund 750 Hektar Fläche starke Schäden auf. Etwa die Hälfte davon ist ganz abgestorben.“ Zum Vergleich: In allen Parks und Gärten der Stiftung stehen etwa 55 000 Bäume – davon in Potsdam 26 000 im Park Sanssouci, 6000 im Neuen Garten und 10 000 im Park Babelsberg.

Auch Potsdams Stadtbäume haben unter der Trockenheit des Sommers gelitten. Quelle: Friedrich Bungert

Was der Stiftung zusätzlich Sorge bereitet: „Gestresste Bäume werden für Schädlinge anfälliger.“ Zwar sei 2018/2019 kein nennenswerter Befall durch den Eichenprozessionsspinner festzustellen. „Ein großes Problem ist hingegen der Buchsbaumzünsler“, so Kallensee. Der Zünsler zieht in allen Potsdamer Parks und Gärten seine gefräßigen Runden. 2017 war er zum ersten Mal aufgetreten. Seine Bilanz nach nur drei Sommern ist verheerend: Nachdem zunächst die Kantenbuchs-Bestände, die die Parterre-Beete rahmen und wegen des notwendigen Schnitts alle zehn bis zwanzig Jahre ausgetauscht werden sollten, befallen waren, hat sich der Zünsler in diesem Jahr erstmals auch über freiwachsende Buchsbäume hergemacht. Diese Buchsbäume sind zum Teil 150 bis 200 Jahre alt – sie setzen mit ihrem dunklen, immergrünen Blättern raumwirksame Akzente und sind laut Kallensee nicht zu ersetzen, „weil keine wirkliche Alternative auf dem Markt ist“.

Trockenschäden überall im Stadtgebiet

Glimpflicher als die Stiftungsbestände sind offenbar die Stadtbäume durch die zurückliegenden Dürresommer gekommen. Dennoch hat ein Großteil der etwa 110 000 Bäume in Obhut des Grünflächenamts laut Stadtsprecherin Christine Homann Schäden davongetragen: „Die Trockenschäden ziehen sich über das gesamte Stadtgebiet.“

Bis zum Frühjahr 2020 sind 300 Neupflanzungen vorgesehen

Die Bäume, für die die Stadt zuständig ist, werden laut Stadtsprecherin regelmäßig von sachverständigen Baumgutachtern und fortlaufend von den Stadtbediensteten in Augenschein genommen und hinsichtlich der Bruch- und Standsicherheit bewertet. Nach Auswertung dieser Baumschauen entscheide man, welche pflegerischen Maßnahmen zu ergreifen sind. „Das reicht von Entfernen von Totholz, Entfernung von Stamm- und Stockausschlägen über die Kronenpflege bis hin zu Kroneneinkürzungen und – wenn nicht vermeidbar – auch Fällungen“, so Homann. Wie viele Bäume in dieser Saison fallen, lasse sich derzeit nicht sagen. Die Stadt sei aber bemüht, frei gewordene Baumstandorte „so schnell wie möglich“ wieder neu zu besetzen: „Für die kommende Pflanzsaison im Winter/Frühjahr sind etwa 300 Neupflanzungen vorgesehen.“

Die Ausgaben für die Baum- und Gehölzpflege steigen

Für die Unterhaltung und damit für die Verkehrssicherung der Bäume an Straßen und auf öffentlichen Grünflächen stellt die Stadt in diesem Jahr rund 1,14 Millionen Euro bereit – genau so viel wie 2018 und mehr als 2017, als die Baumpflege mit einer Million zu Buche schlug. Die Schlösserstiftung rechnet nach den Dürrejahren 2018/19 mit einem mittleren sechsstelligen Betrag für die Gehölzpflegearbeiten. Die Ausgaben hätten sich im Vergleich zu den Vorjahren nahezu verdoppelt.

An der Straße und am Schloss Während die Bäume in den Schlossparks zum Großteil sehr alt sind, ist etwa die Hälfte der Straßenbäume in Potsdam jünger als 70 Jahre, von den Bäumen auf öffentlichen Grünflächen etwa Dreiviertel. Die Top-5-Bäume in Obhut der Stadt sind Linde, Eiche, Ahorn, Rot-/Weißdorn und Platane. In den Schlossparks und historischen Gärten sind vor allem Eichen, Buchen, Ulmen, Ahorn, Eschen und Kastanien zu finden. nf

Von Nadine Fabian