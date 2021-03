Potsdam

Der Investor hinter dem RAW-Projekt „Creative Village“ beteiligt sich an regionalen Start-Ups in Millionenhöhe. Im Januar gründete der aus Lettland stammende Michael Zeligman zu diesem Zweck die RAW Ventures Ltd, wie sein Potsdamer Vertreter Mirco Nauheimer auf Anfrage der MAZ erklärt hat. „Wir haben uns mittlerweile an drei Firmen beteiligt, aber das ist unabhängig vom RAW-Projekt. Diese Firmen müssen nicht unbedingt dort einziehen“, so Nauheimer.

Mit knapp zehn Millionen Euro fördere man die ersten drei Ideen. Langfristig kündigt Nauheimer sogar Start-Up-Beteiligungen im Raum Berlin-Brandenburg in der Größenordnung von „75 bis 100 Millionen Euro“ an.

RAW Ventures Ltd hat seinen Sitz in Singapur

Die neue Firma RAW Ventures Ltd hat ihren Sitz allerdings weder in Potsdam noch in Deutschland, sondern ist im asiatischen Stadtstaat Singapur gegründet worden. „Wir investieren viel in Asien, nicht nur in Europa“, begründet Nauheimer diesen Schritt. Dort würden neben den USA die meisten Gründungen von innovativen Unternehmen stattfinden. Man gehe aber gerne Risiken in der deutschen Start-Up-Szene ein.

Investorenvertreter Mirco Nauheimer in der denkmalgeschützten „Neuen Halle“ auf dem RAW-Gelände, dem künftigen „Creative Village“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erste Details zu den drei Start-Ups gibt Nauheimer schon preis: Es handle sich um junge Firmen in den Bereichen Medizintechnik, Medientechnik und Künstliche Intelligenz.

Das Medizintechnik-Unternehmen habe eine „innovative Technologie für Arzneimittelapplikation“ entwickelt und sei in Deutschland ansässig. „Die wollen aber herkommen, der Wissenschaftspark Golm ist für diese Firma ein spannendes Umfeld“, sagt Nauheimer. Das Medientechnik-Unternehmen habe seinen Sitz bereits in Potsdam und befasse sich mit Augmented Reality. Das dritte Start-Up, das von der RAW Ventures Ltd gefördert wird, habe seinen Sitz in Berlin und befasse sich mit Datenanalyse auf der Grundlage von Künstlicher Intelligenz.

Baustart am RAW in Potsdam im dritten Quartal 2021

Auf der Baustelle des künftigen Creative Village in der Friedrich-Engels-Straße ist es derweil ruhig. „Wir bereiten die Ausschreibungen und die Verhandlungen mit Baufirmen vor“, sagt Mirco Nauheimer. Im November hatten die Stadtverordneten mit der Auslegung des Bebauungsplans auch die städtebaulichen Verträge des Investors mit der Stadt beschlossen und damit die wichtigsten Festlegungen für das Creative Village getroffen. Nauheimer rechnet bis zum Sommer mit der Baugenehmigung und einem Baustart im dritten Quartal.

Die Visualisierung der Rückseite der Neuen Halle, die auch einen Nachtclub beherbergen soll. Quelle: Jürgen Mayer H ArchitektenJürgen Mayer H Architekten

Die gesunkene Nachfrage nach Gewerbeimmobilien durch die Corona-Pandemie beeinträchtige das Projekt nicht. „Es wird ein Umdenken geben, aber wir stellen fest, dass wir von der Tendenz zum Home Office und dem Campus-Gedanken profitieren. Das RAW wird keine reine Büroimmobilie, sondern eine hohe Aufenthaltsqualität haben und da wollen die Unternehmen hin, das bricht nicht ein“, sagt Nauheimer. Auch die Universität Potsdam gehört mit der neuen „Digital Health“-Fakultät zu den Mietern.

Von Peter Degener