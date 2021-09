Potsdam/Mittelmark

Die Wirtschaft in Potsdam boomt, vor allem junge Technologie-Unternehmen und Ausgründungen aus den wissenschaftlichen Instituten gibt es zwischen der Medienstadt Babelsberg und dem Science Park in Golm, zwischen dem Wissenschaftspark „Albert Einstein“ auf dem Telegrafenberg und dem Technologie-Campus Jungfernsee.

MediaTechHub und Go:In in Golm sollen zentralisiert werden

Für all diese Standorte sind bislang eigene Gesellschaften im Auftrag der Stadt damit befasst, Räume zu vermieten und zu managen. Und die städtische Pro Potsdam schafft zugleich neue Gewerbeflächen, die der Wirtschaftsförderung dann zu Verfügung stehen – etwa in Krampnitz und Golm.

Diese Struktur soll ein Ende haben. Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs setzt auf Zentralisierung. „Wir wollen verschlanken und effizienter gestalten, die Suche nach Fördermitteln bündeln“, sagte er am Dienstagabend im Potsdamer Bau- und Wirtschaftsausschuss. Es sollen die bisherigen Gesellschaften in einer einzigen neuen Gesellschaft aufgehen, die dann der bereits existierenden Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP) aufgehen. Selbst die Pro Potsdam soll die Entwicklung neuer Gewerbeflächen nicht mehr selbständig durchführen. Langfristig sollen durch das effizientere Management Kosten eingespart werden und Gewinne in die Entwicklung neuer Gründerzentren investiert werden, so Frerichs.

Doch die bisherigen Einzelfirmen gehören nicht alle der Stadt. Für die Umsetzung des Plans müsste Potsdam Millionen aufwenden, um sich die Anteile zu sichern. Bei der MediaTech Hub Potsdam Management GmbH ist beispielsweise das Land involviert, bei den verschiedenen Gesellschaften in Golm dagegen der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Denn als Golms Entwicklung begann, war der Ortsteil noch nicht in Potsdam eingemeindet. Der Landkreis sträubt sich aber gegen eine Übernahme seiner Anteile.

Landkreis: „Wir haben kein Interesse, unsere Anteile zu verkaufen“

„Wir arbeiten seit Jahrzehnten gemeinsam in Golm und am Gründerzentrum Go:In. Das ist ein gemeinsames und gelungenes Wirtschaftsförderprojekt, das wir gemeinsam mit der der Stadt Potsdam errichtet haben. Wir haben kein Interesse, unsere Anteile zu verkaufen“, sagt Christian Stein, der 1. Beigeordnete des Kreises, auf Anfrage der MAZ. Man arbeite als Region über Verwaltungsgrenzen hinweg zusammen und würde auch nötige Investitionen „gemeinsam stemmen“.

Ein Motiv des Kreises sind die Firmen, die sich im Go:In ansiedeln. Das Haus bietet subventionierte Mieten für junge Firmen. Spätestens nach acht Jahren müssen diese allerdings ausziehen. Wenn sie dann einen neuen, größeren Standort suchen, stehen sie vor der Frage, ob sie sich langfristig auf dem Potsdamer Stadtgebiet ansiedeln – oder sich stattdessen im Landkreis Potsdam-Mittelmark etablieren.

Von Peter Degener