Das Gefühl erinnert ein wenig an den Bass im Autoradio. Ist die Lautstärke zu stark aufgedreht, vibriert der ganze Körper. So ähnlich fühlt es sich mit „Feelbelt“ an. Die junge Firma aus Potsdam hat eine Art Gürtel entwickelt, der Geräusche, wie beispielsweise Musik, spürbar machen soll.

Einfach auf Bauchhöhe umgeschnallt, Kopfhörer aufgesetzt und schon fühlt man sich wie in einer anderen Welt. So zumindest versprechen das die Entwickler um Geschäftsführer Benjamin Heese. Im MAZ-Gespräch hat er verraten wie das Gerät genau funktioniert. Anschließend haben wir „Feelbelt“ in einem Produkttest etwas genauer unter die Lupe genommen.

„Feelbelt“ soll Emotionen steigern

Alles begann mit der Idee von Diplom-Ingenieur Jens Hansen (Mitte 70) und seiner besonderen Affinität zu allem, was mit Musik zusammenhängt. Er hat erkannt, dass den konventionellen Mitteln Grenzen gesetzt sind. Lautstärke, Dynamik (Höhen und Tiefen) und Klirrfaktor haben mittlerweile ein Optimum erreicht.

Genau da setzt „Feelbelt“ an: Es soll die Musik spürbar machen und so Emotionen steigern. Doch von der Idee bis zur Umsetzung war es ein langer Weg. „Wir haben eine Firma aufgebaut und ,Feelbelt’ ständig weiterentwickelt“, erzählt Benjamin Heese. Anfänglich sah das Gerät noch aus wie ein Bombengürtel. Heute ist feine Technik in moderner Optik verbaut.

Immer größeres Netzwerk aufgebaut

Im April 2019 gab es den ersten Prototypen. Es folgten mehrere Messeauftritte, zum Beispiel auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Dort wollten die Entwickler schauen, wie „Feelbelt“ bei den Kunden ankommt und ob das die Menschheit überhaupt braucht. Viele der bereits gewonnen Innovations- und Erfinderpreise zeugen von dem großen Erfolg.

„Wir haben ein immer größeres Netzwerk aufgebaut. Erste Investoren stiegen mit ein“, so Heese weiter. Auch weiterhin ist es sogar für Privatpersonen möglich, sich an dem Unternehmen zu beteiligen und damit am wirtschaftlichen Erfolg teilzuhaben.

Die Vorderseite des „Feelbelt“. Quelle: Feelbelt

Unterstützung fand „Feelbelt“ beim Mediatech Hub Accelerator in Potsdam. Ein mehrmonatiges Programm zusammen mit der Universität Potsdam, dem Hasso-Plattner-Institut und der Filmuniversität sollte den Gründer-Teams ermöglichen, Geschäftsmodelle weiter zu entwickeln, eigene Netzwerke aufzubauen und sich Kompetenzen in verschiedenen Bereichen anzueignen.

Ziel ist der weltweite Verkauf

Es folgten mehrere Förderprogramme und ein Crowdfunding. Vor Weihnachten hat das Start-up schließlich damit begonnen, erste Geräte an Kunden in aller Wellt zu verschicken. „So haben wir unsere Logistik getestet und perfektioniert, um eine vollständige Automatisierung des Versandes gewährleisten zu können“, sagt Heese. Nach dem ersten Testlauf wollen sich die Gründer zunächst auf den deutschen Mark konzentrieren, langfristig haben sie auch Japan im Blick. Der „Feelbelt“ soll auf großen Online-Verkaufsplattformen später weltweit angeboten werden.

Brexit und Corona-Pandemie

Es gab jedoch so einige Hürden zu überwinden. Zunächst kam die Corona-Pandemie, dann der Brexit in Großbritannien. „Plötzlich wurden die Lieferketten länger. Wir kamen in Verzug“, so Benjamin Heese. Dann war „Feelbelt“ plötzlich auf Facebook, später auch auf Google gesperrt. In China brannte ein Werk, in dem die Platinen von „Feelbelt“ produziert werden. Es kam eines zu anderen.

Doch all diese Schwierigkeiten haben die Entwickelter auch als Chance gesehen, wie sie erzählen. So hatten sie die Zeit genutzt, um die Platine, das Herzstück des Geräts, weiterzuentwickeln und das Gerät damit deutlich leiser zu machen. Heute ist es während des Betriebes kaum noch zu hören. Doch wie genau funktioniert das Produkt eigentlich?

MAZ-Reporter Marcus Pfeiffer testet den „Feelbelt“ an der Spielekonsole. Geschäftsführer Benjamin Heese verbindet dafür gerade die Kopfhörer mit dem Gerät. Quelle: Bernd Gartenschläger

Taktischer Vorteil für Gamer

Der „Feelbelt“ besitzt auf der Innenseite mehrere kleine lautsprecherähnliche Impulsgeber. Sie können Frequenzen zwischen einem und 20.000 Herz in Vibrationen umwandeln und so Geräusche spürbar machen. Dafür sind einfach die Kopfhörer per Bluetooth oder Klinke mit dem „Feelbelt“ zu verbinden und schon kann es losgehen.

Entwickelt für Musik sind es heute zumeist die Gamer, also Nutzer von Spielekonsolen, die die Zielgruppe des Startups bilden. „Für sie kann ,Feelbelt’ sogar ein taktischer Vorteil sein“, ist Benjamin Heese überzeugt. Möglich macht das unser Gehirn, das Tastsinn und Gehör verbindet und so alle Sinne des Körpers angesprochen werden.

Vibration ist ungewohntes Gefühl

Das verbinden zwischen Gerät und Audioquelle geht fix. Bei dem Umschnallen des Gürtels ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. Nach zwei, drei Versuchen klappt das jedoch reibungslos. Ein langer Tastendruck reicht aus, um „Feelbelt“ zu starten. Entweder am Gerät oder per App kann die Stärke der Impulse eingestellt werden.

Das Zittern am Bauch ist ein ungewohntes Gefühl. Im ersten Moment zuckt man leicht zusammen, gewöhnt sich aber recht schnell daran. Besonders beim Spielen von Autorennen sorgt der Gürtel für ein spannendes Erlebnis. Die Motoren sind nicht nur zu hören, sondern auch wirklich zu spüren, sogar die Fahrtrichtung, wenn die Autos an einem vorbeirauschen.

Gleiches gilt auch beim Musikhören: Die Bässe wummern in den Bauch wie bei einem Festival direkt vor der großen Bühne. Beim Joggen oder Liegen ist der „Feelbelt“ jedoch nicht zu empfehlen. Schließlich ist er ein Gürtel, der schnell hier und da etwas zwicken und auch störend wirken kann. Von der Größe her gibt es aber so gut wie keine Grenzen.

Anwendung in der Medizin

Es bleibt spannend, wie sich das Start-up mit „Feelbelt“ weiter entwickelt – im Aussehen, aber auch in der Technik. Die Entwickler hoffen sogar, dass etwa hörgeschädigte Menschen davon profitieren können, wenn das Gerät medizin-wissenschaftlich weiterentwickelt wird. Das ist bislang aber Zukunftsmusik.

