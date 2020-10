Potsdam

Der Durchschnittspotsdamer ist 42 Jahre alt, wohnt allein in seiner Wohnung, hat einen ordentlichen Job, übt keine Religion aus und fährt ein über neun Jahre altes Auto. Doch was bedeuten schon diese Durchschnittswerte der Statistik?

Denn Potsdam hat zugleich immer mehr hochbetagte Einwohner über 80 Jahre, tausende Arbeitslose, zehntausende Kirchenmitglieder und auf den Straßen sind neben all den gebrauchten auch 5878 fabrikneue Autos unterwegs, die im vergangenen Jahr in Potsdam zugelassen wurden. Das geht aus dem statistischen Jahresbericht 2019 hervor, der am Montag im Rathaus vorgestellt worden ist.

Zwölf Mitarbeiter des Statistikbereichs haben das Mammutwerk erstellt, das auf www.potsdam.de heruntergeladen werden kann. Die 29. Ausgabe des Berichts ist so dick wie nie zuvor: 330 Seiten, 14 Kapitel, unzählige Tabellen und immer mehr leserfreundliche Karten und Infografiken sind darin zu finden. Die Daten stammen nicht nur aus dem Rathaus, sondern auch von 45 externen Stellen wie dem Land, der Polizei und den Stadtwerken.

Dreifache Baulandpreise

Potsdam ist erneut teurer geworden, sicherer (bei der Kriminalitätsrate) und zugleich gefährlicher (im Straßenverkehr), außerdem weiblicher, älter, sparsamer (beim Müllaufkommen) und dennoch verschwenderischer (beim Wasserverbrauch). „Politik und Stadtverwaltung und Gesellschaft müssen daraus Schlüsse ziehen“, sagte Dieter Jetschmanegg, der Dezernent für die Zentrale Verwaltung, bei der Präsentation.

Es ist eine Binsenweisheit, dass Potsdam immer teurer wird, die Dynamik der Preisentwicklung erschreckt allerdings selbst Dieter Jetschmanegg. „Wachstum ist nicht per se gut. Das ist eine Entwicklung, die zeigt, dass wir hochgradig beliebt sind, die uns aber bei günstigem Wohnungsbau vor große Herausforderungen stellt“, kommentierte er die Steigerung der Baulandpreise, die im städtischen Schnitt innerhalb eines Jahres von 410 auf 603 Euro gestiegen sind – und sich seit 2015, als der Kaufpreis noch bei 185 Euro lag, mehr als verdreifacht haben.

Statistisch sinkende Einkommen

Zugleich verdienen die Potsdamer laut Statistik weniger. Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen eines Privathaushalts ist nach drei Jahren Stagnation von 2050 auf 1975 Euro gesunken. Werden die Potsdamer ärmer? „Das hat einen methodischen Hintergrund“, erklärt Heike Gumz, die Leiterin des Fachbereichs Statistik und Wahlen. Die Zahl stammt aus dem Mikrozensus, den das Land in einer Stichprobe erhebt. „In der Stichprobe sind zu viele Ein-Personen-Haushalte, das spiegelt nicht unsere Potsdamer Realität“, sagt sie, „wir haben das auch angemahnt.“

Künftig soll deshalb ein anderer statistischer Wert im Jahresbericht veröffentlicht werden, der unabhängig von der Haushaltsgröße eine Aussage darüber trifft, wie viel Geld jemandem monatlich zur Verfügung steht – das Äquivalenzeinkommen. Dieser Wert steige auch kontinuierlich. Während er 2005 noch bei 1187 Euro lag, sei er mittlerweile bei 1763 Euro angelangt.

Mehr Wegzüge, weniger Zuzüge

Beim Wohnungsmarkt gibt es drei unübersehbare Entwicklungen: Die Zahl der Umzüge innerhalb des Stadtgebiets liegt so niedrig, wie seit 25 Jahren nicht mehr – ein Zeichen für den Mangel an geeigneten und bezahlbaren Wohnungen. Zugleich steigt die Zahl der Menschen, die Potsdam verlassen. 9742 Menschen haben Potsdam 2019 den Rücken gekehrt, so viele wie seit 1998 nicht mehr. Die meisten gingen ins Umland (2343 Menschen), nach Berlin (1614) und ins Ausland (2322), was durch die vielen Studenten und Wissenschaftler erklärbar ist. Außerdem ist die Zahl der Zuzüge das dritte Jahr in Folge gesunken. 11535 Menschen kamen 2019 nach Potsdam.

Weniger Straftaten , mehr Verletzte im Verkehr

Eine gute Nachricht in der Statistik: Potsdam wird immer sicherer. Die Kriminalitätsrate ist mit 86 Straftaten pro 1000 Einwohner auf dem zweitniedrigsten Wert seit 1994, als noch 182 Straftaten pro 1000 Einwohner registriert wurden. Die niedrigste Kriminalitätsrate gab es 2014, als der Wert bei 81 lag.

Was den Verkehr angeht, ist Potsdam dagegen gefährlicher geworden: Die Zahl der bei Verkehrsunfällen Verletzten ist seit 2015 von 705 auf 849 gestiegen, obwohl die Unfallzahlen von 5823 auf 5338 gesunken sind und die Zahl der Autos stetig gestiegen ist. Vor allem Radfahrer werden vermehrt verletzt.

Neue Daten über Frauen

Auch weiblicher ist Potsdam geworden – die Zahl der Frauen in Potsdam stieg stärker als die der Männer. 51,4 Prozent der Potsdamer sind nach amtlicher Statistik weiblich. Doch von diesem Frauenanteil weicht die Statistik in vielen Daten deutlich ab, was in mehreren Fällen auch erstmals vom Statistikteam aufgeschlüsselt worden ist.

Das fängt im Rathaus an, wo zwar die Mehrzahl der Angestellten weiblich ist (59,4 Prozent), aber die Quote derjenigen Frauen, die in Teilzeit arbeiten, deutlich überproportional ist. Nur jeder zehnte Mann im Rathaus arbeitet weniger als 40 Stunden pro Woche, aber jede dritte Frau hat keine Vollzeitstelle.

Frauen sind auch seltener Autobesitzer, sie pendeln seltener aus Potsdam heraus, sind im Feuerwehrdienst in der Minderheit, ließen sich seltener zur Wahl stellen (und wurden dann auch seltener gewählt). Bei den Alleinerziehenden sind sie dagegen in neun von zehn Fällen diejenigen, die sich um die Kinder kümmern. Was die Statistik erstmals verrät: Frauen sind religiöser. Bei jeder erfassten Konfession dominieren sie die Mitgliederzahlen. Am stärksten ist diese Ungleichheit bei der evangelischen Kirche: Auf rund 10 000 Protestanten kommen etwa 13 400 Protestantinnen.

