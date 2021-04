Statt A 10-Raststätte: Potsdam will Landschaftsschutzgebiet „Havelseen“

Fahrland/Uetz-Paaren

Der Landschaftsraum zwischen Kartzow und Paaren im Nordwesten Potsdams soll als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Das beantragen die Fraktionen von SPD, Grüne und Linke für die nächste Stadtverordnetenversammlung in Potsdam. Sie fordern Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf, sich für die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes „Havelseen“ einzusetzen. Mitten in dem von der Rathauskooperation vorgeschlagenen Areal läge der geplante Standort der Autobahnraststätte „Havelseen“ an der A10.

Debatte um Raststätte hat Schutzwürdigkeit bewiesen

Das vorgeschlagene Schutzgebiet reicht von der Fahrländer Chaussee die östlich der Autobahn durch Kartzow führt, bis über die A10 hinweg weit nach Westen über den Satzkorner Graben bis zur Falkenrehder Wublitz an der Stadtgrenze Potsdams. Das Areal der bestehenden und geplanten Solaranlagen entlang der Autobahn, sowie die Ortslagen Kartzow und Paaren sind von der Prüfung ausgenommen. Laut Antrag sei es das Ziel, eine Verbindung des angrenzenden Naturschutzgebiets „Falkenrehder Wublitz“ und des Landschaftsschutzgebiets „Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“ zu schaffen.

Die aktuellen Unterlagen zum Planfeststellungverfahren zur Tank- und Rastanlage „Havelseen“ hätten „eindrücklich die Schutzwürdigkeit des dort beplanten Areals dargestellt“, begründen die Fraktionen. Die fragliche Region stelle „einen hochwertigen Biotopverbund“ dar, in dem es Feuchtgebiete, Magerwiesen, aufgelassene Obstwiesen, unbewirtschaftete Naturwälder, hochwertigen Ackerflächen und Gewässer gebe, der „seit Jahrhunderten gewachsen“ sei. Das Gebiet ist „Lebensraum unzähliger, auch geschützter Tierarten. Zahlreiche seltene und streng geschützte Vögel wie Fischadler, Feldlerche, Kuckuck, Rauchschwalbe, Schilfrohrsänger, Turmfalke und sogar der Kiebitz leben nachweislich in dem Areal, ebenso wie geschützte Amphibien, Eidechsen, Fledermäuse und Fischotter sowie eine selten gewordene Insektenvielfalt.“ Die Neuausweisung eines Schutzgebietes würde die biologische Vielfalt dauerhaft sichern.

Ministerium kann Zuständigkeit für Schutzgebiet der Stadt übertragen

Grundsätzlich ist das brandenburgische Umweltministerium für die Ausweisung solcher Schutzgebiete verantwortlich. Wenn sich ein solches Areal aber nur auf dem Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt wie Potsdam befindet, kann diese Zuständigkeit auch auf die Untere Natruschutzbehörde übertragen werden, die in diesem Fall zur Potsdamer Stadtverwaltung gehört. Dafür müsste Potsdam einen Antrag beim Ministerium stellen. Anschließend würde die Naturschutzbehörde den Fall prüfen, das vorgeschlagene Gebiet gegebenenfalls anpassen und dann den Stadtverordneten einen Beschlussvorschlag unterbreiten. Wenn der Vorstoß der Rathauskooperation beschlossen wird, soll im Dezember über erste Zwischenergebnisse berichtet werden.

Von Peter Degener