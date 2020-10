Innenstadt

„Wenn jemand sagt, dass er keine Spiele mag, liegt das daran, dass das richtige Spiel nicht dabei war.“ Davon ist Matthias Schäferhoff, Inhaber des Spieleladens Galadriel in der Dortustraße, überzeugt.

Pünktlich zu den Internationalen Spieletagen, der weltgrößten Spielemesse in Essen, erscheinen jährlich die neuesten Brett- und Gesellschaftsspiele. Allerdings findet die Veranstaltung, die am 22.Oktober beginnt, in diesem Jahr Corona bedingt nur im Internet statt. plant Galadriel eine eigene Mini-Spielemesse. Vom 22. bis 24. Oktober gibt es die Möglichkeit in einem Raum hinter dem Laden Neuerscheinungen kennenzulernen und an zwei Tischen zu testen.

Spiele spiegeln die Gesellschaft

Spiele sind ein altes Kulturgut. „Spiele sind immer ein Spiegelbild für die Gesellschaft“, sagt Schäferhoff. Zum Beispiel erschien 1995 „Die Siedler von Catan“, heutzutage gelte es als erfolgreichstes Brettspiel neben „Monopoly“. In beiden Spielen gilt es, sich zu erweitern. Bei „Catan“ muss man Siedlungen und Straßen bauen und dafür braucht man möglichst viele Rohstoffe. Es spiegele die Zeit des Kapitalismus und eine Konkurrenz untereinander, erklärt der 43-Jährige.

Das moderne Pendant dazu ist ein Spiel namens „ Spirit Island“. Dabei spielt man im Team und versucht sich gegen die ökologische Krise zu wehren. Ganz nach „heutigem Zeitgeist“, sagt der Spielkenner.

Richtige Empfehlungen sind wichtig

Die richtige Beratung der Kunden, sei sehr wichtig, sagt Schäferhoff. Viele Kunden ließen sich vom Siegel „Spiel des Jahres“ oder vom Design der Verpackung blenden. Es gibt aber ein riesiges Angebot an Brettspielen mit ganz individuellen Kriterien. „Um das richtige Spiel zu finden, muss man nach rechts und links schauen“ sagt er. Dafür testet er mit seinen Angestellten regelmäßig neue Spiele. Auch mit der Aktion „Hoher Spielwert“ empfiehlt der Laden mit über 30 weiteren unabhängigen Spieleläden Neuerscheinungen.

Inhaber des Galadriels: Matthias Schäferhoff Quelle: Varvara Smirnova

Das gibt es bei der Messe

In der kleinen Messe werden ungefähr 15 Verlage ihre neuen Spiele vorstellen. Der Spieleladen Galadriel präsentiert zwischen 80 und 100 Neuheiten. Im Vorhinein kann man einen Tisch für 90 Minuten reservieren. Die Idee ist, entweder ein Spiel komplett durch- oder mehrere Neuerscheinungen anzuspielen. Die Galadriel-Mitarbeiter helfen bei den Regeln. Ab sofort kann man einen Tisch in der Mini-Messe reservieren oder man bekommt vor Ort noch einen freien Platz. An zwei Tischen können jeweils bis zu sechs Personen sitzen. Das Angebot ist umsonst, aber der Besitzer freut sich über eine Spende und verkauft die Spiele natürlich auch.

Schnell Vergriffenes, Rares und nicht online zu erwerben!

Wie auf einer typischen Messe gibt es von den einzelnen Verlagen auch sogenannte Promos zu erwerben. Beim Kauf von bestimmten Spielen gibt es also kleine Werbegeschenke dazu. Einige der ausgestellten Spiele werden nicht online angeboten und man kann sie nur im Geschäft erwerben. „Viele der neuen Spiele werden bis Weihnachten ausverkauft sein“, davor warnt Matthias Schäferhoff.

Neuerscheinungen: 5 Tipps

Pünktlich zur kalten Jahreszeit erscheinen viele Spiele, die mit Familie oder Freunden an regnerischen Sonntagen gespielt werden können. „Mit einem Brettspiel habe ich anders als beim Computerspiel nie das Gefühl meine Zeit verschwendet zu haben“, sagt Schäferhoff. Einige der Neuerscheinungen, die an der Messe getestet und erworben werden können, stellen wir hier vor.

Unsere 5 Tipps der Herbst-Neuheiten Quelle: Varvara Smirnova

1. „Paleo“: Familienspiel in der Steinzeit

Auch wenn auf der Verpackung steht, dass „Paleo“ ab zehn Jahre ist, verrät Schäferhoff, dass es auch ab acht Jahre spielbar ist. Denn bei dem Spiel mit Steinzeit-Setting kämpfen die Spieler gemeinsam ums überleben ihrer Sippe. Man muss verschiedene Aufgaben lösen, wie etwa ein Mammut finden. Es ist für zwei bis vier Spieler und dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten.

2. „Paranormal Detectives“: Krimi für Partyabende

Mit Ähnlichkeiten zu „Black Stories“ muss man auch bei „Paranormal Detectives“ herausfinden, wie jemand gestorben ist. Ein Spieler ist der tote Geist und der Rest muss herausfinden, wer, wie, wodurch, womit und warum er gestorben ist. Es dürfen jedoch keine Ja-Nein-Fragen gestellt werden. Sondern die Detektive können mit paranormalen Fähigkeiten mit dem Geist kommunizieren, beispielsweise indem sie Tarotkarten legen auf Buchstaben zeigen. Das kommunikative Spiel empfiehlt der Inhaber besonders für Partyabende. Es gibt auch kindergerechte Fälle. Daher kann man ab zehn Jahren mit zwei bis sechs Personen spielen.

3. „ Yukon Airways“: für Brettspielkenner

Das strategische Spiel „ Yukon Airways“ soll besonders für Brettspielkenner interessant sein, sagt Matthias Schäferhoff. Man baut eine Fluglinie auf, die es wirklich einmal gab, und versucht, diese erfolgreich zu machen. „Es kann ab zehn Jahre und bis zu vier Spielern gespielt werden“, sagt er. Gewonnen hat, wer das meiste Geld verdient hat.

4. „Traumfänger“: ein modernes Kinderspiel

An „Traumfänger“ gefällt dem Spiele-Kenner, dass es sehr modern aussieht. Häufig sehen diese Kinderspiele nämlich sehr alt aus oder haben ein sehr einfache Gestaltung. Ab vier Jahre ist es geeignet und man versucht, Monster aus den Träumen zu jagen, in dem man schätzt welche Kuscheltierkarte groß genug ist, um das Monster zu verdecken. So sammelt man „gute Träume-Punkte“.

5. „Forgotten Waters“: Abenteuer für Piraten

Bei „Forgotten Waters“ sind die Spieler Piraten auf einem Schiff. In den Geschichten arbeitet man gemeinsam aber hat auch individuelle Ziele. Man entwickelt die Charaktere weiter, geht auf Entdeckungsreise und kann die Ergebnisse speichern und an einem anderen Tag weiter spielen. Das Spiel wird durch eine App unterstützt. Ab zwölf Jahre ist das Spiel für drei bis sieben Spieler konzipiert.

Von Jennifer Bongards