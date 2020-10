Verkehr in Potsdam - Busse stecken am Brauhausberg fest: So trifft Potsdams Dauerstau die Schüler

Das Leipziger Dreieck ist ein Nadelöhr und Potsdams größte Staufalle. Im Berufsverkehr ist kaum ein Durchkommen. Auch die Linienbusse stecken fest – Schüler auf dem Weg zur Schule müssen improvisieren, um pünktlich zu sein.