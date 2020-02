Umfahrungen dicht: Sperrung der Friedrich-List-Straße führt zu Stau in Potsdam

Potsdam

Durch den Abriss der Brücken der Nuthestraße L 40 ist es am Freitagmorgen in Potsdam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Seit sechs Uhr ist die Friedrich-List-Straße wegen des Abrisses in dem Bereich der Hochstraßenbrücken gesperrt.

Besonders betroffen ist gegenwärtig die parallel verlaufende Friedrich-Engels-Straße. Weil dort die Verkehrsführung auf der Höhe des Hauptbahnhofs ohnehin wegen der Baustelle am Leipziger Dreieck nur einspurig ist, staut sich der Verkehr teilweise zurück nach Babelsberg bis über den Kreisverkehr am Lutherplatz.

Sperrung über das ganze Wochenende

Die Sperrung begann um 6 Uhr und zieht sich über das gesamte Wochenende. Am Montagmorgen, 17. Februar, wird die Straße voraussichtlich um 22 Uhr abends wieder geöffnet. Die stadtauswärtige Abfahrt der Nuthestraße zum Zentrum Ost, der Lotte-Pulewka-Straße und der Friedrich-List-Straße ist in diesem Zeitraum ebenfalls voll gesperrt.

Stau in Potsdam an der Friedrich-Engels-Straße wegen des Abrisses der Nuthestraßenbrücken. Quelle: Julia Dahlmann

Die stadtauswärtige Auffahrt zur Nuthestraße an der Friedrich-List-Straße bleibt weiterhin nutzbar. Es gibt nur eine weiträumige Umfahrung für Autofahrer.

Fußgänger und Radfahrer können dagegen alternativ die Lotte-Pulewka-Straße und die Edisonallee durch Zentrum Ost nutzen.

Verzögerungen auch bei der S-Bahn

Am morgen sorgte außerdem ein Unfall auf der Nuthestraße stadteinwärts für Verkehrsbehinderungen. Außerdem kam es zu einer Signalstörung bei der S-Bahn. Die Linien S3, S5, S7 und S9 verzögerten sich.

Pendler aus und nach Potsdam waren am Morgen zudem weiterhin von einer betrieblichen Störung in Wannsee betroffen. Nach Angaben der Bahn verspäteten sich auch hier die Züge der Linie S7 oder fielen aus. Ein Drehgestell einer S-Bahn sei am frühen Morgen bei einer langsamen Rangierfahrt ohne Fahrgäste kurz vor Wannsee aus den Gleisen gesprungen, sagte ein Sprecher der Bahn. Daher könne im Bahnhof nur ein Gleis genutzt werden. Im Laufe des Tages sollte die S-Bahn wieder auf die Schienen gehoben werden. Verletzt wurde laut Sprecher niemand.

Von MAZ-Online