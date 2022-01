Innenstadt

Mitten im Berufsverkehr sind am Freitagnachmittag in der Innenstadt zwei Busse des Potsdamer Verkehrsbetriebs Vip liegen geblieben und haben für Chaos auf Straßen und Schienen gesorgt. ViP-Sprecher Stefan Klotz bestätigt auf MAZ-Anfrage, das zunächst am Luisenplatz ein Bus der Linie 606 ausgefallen sei. „Der defekte Bus stand ungünstig für etwa 20 Minuten auf den Straßenbahnschienen und musste dort erst weggeschleppt werden, bis die Werkstatt ihn vor Ort wieder fahrbereit machen konnte“, so Klotz. Der nachfolgende Bus- und Tramverkehr staute sich entsprechend.

Unfall in der Hegelallee

Wenige Meter weiter in der Hegelallee kam es fast zeitgleich zu einem Verkehrsunfall, an dem ein zweiter Bus beteiligt war. „Dieses Mal handelte es sich um ein Fahrzeug der Linie 695, der ausgetauscht werden musste“, sagt Stefan Klotz, „es entstand Sachschaden. Alle anderen Fragen muss nun die Polizei klären.“

Gegen 15 Uhr war der Polizeieinsatz an der Unfallstelle in Höhe des Werner-Alfred-Bads noch nicht beendet, die im Feierabendverkehr ohnehin stark genutzte Hegelallee war schnell zugestaut; derzeit schlängelt sich der Verkehr in beide Richtungen abwechselnd an einer Verkehrsinsel vorbei.

Von MAZonline/krf