Sacrow

Am Sonntag ist der Verkehr in Sacrow kollabiert. Anwohner berichten, dass die Straße, die Kladow und Krampnitz verbindet und über Sacrow durch den malerischen Königswald führt, so überlastet war, dass kein Durchkommen mehr war. Hunderte Wagen stauten sich demnach auf der schmalen Straße über Kilometer hinweg in beide Richtungen, parkende und fahrende Autos blockierten sich gegenseitig, genervte Fahrer gingen aufeinander los.

Drei Stunden Stillstand

Die Polizei sperrte die Straße um kurz nach 14 Uhr. Von Kladow kommende Autos mussten nach Berlin zurückkehren, von Krampnitz heranrollende Autos schickten die Beamten nach Potsdam zurück; auch die Busse der Linie 697 legten eine Zwangspause ein. „Erst nachdem in Großaufgebot von Abschleppfahrzeugen anrückte und zahlreiche Fahrzeuge aus dem Weg räumte, konnte die Straße nach circa drei Stunden wieder freigegeben und geöffnet werden“, berichtet Markus Peichl, der Vorsitzende der in Sacrow beheimateten Bürgerinitiative (BI) „Schützt Potsdam“.

Seit Monaten schon warnt die Bürgerinitiative vor dem drohenden Verkehrsinfarkt in Potsdams kleinstem, aber bei Ausflüglern immens beliebten Ortsteil. „Das Verkehrsaufkommen führt insbesondere an Wochenenden zu einer unzumutbaren, völlig inakzeptablen Überlastung der Straßen in Sacrow und zu einer Verlärmung der gesamten Ortschaft und des Naherholungsgebiets rund um den Sacrower See, die Heilandskirche und den Königswald“, sagt Peichl, „wir mahnen seit Jahren ein Verkehrskonzept an, um diese untragbare Situation in den Griff zu bekommen, aber außer freundlicher Verständnisbekundungen und leerer Versprechen kommt von der Stadt nichts.“

Nichts ging mehr: Die Polizei schritt ein und sperrte die Straße, schickte Autofahrer nach Berlin und Potsdam zurück. Quelle: Bürgerinitiative „Schützt Potsdam“

Das Schlimmste steht aber noch bevor, meint die BI. Sei das neue Quartier in Krampnitz erst einmal für mehr als 10 000 Menschen gebaut, werde Sacrow den kompletten Verkehrskollaps erleben. Der Vorwurf der BI: Die Stadt habe kein Verkehrskonzept gegen die aktuelle Überlastung der Straße – und sie habe erst recht keines für eine zusätzliche Ansiedlung von mehr als 10 000 Menschen in Krampnitz, von denen rund die Hälfte – so schätzt die BI – in Berlin arbeiten und pendeln werde. „Da die Verkehrswege nach Berlin über die B2 völlig überlastet und dicht sein werden, weil Potsdam auch dafür noch kein Verkehrskonzept hat, werden sie über Sacrow und den Königswald ausweichen, um nach Berlin zu kommen“, so Peichl. Schon jetzt sei das Verkehrsaufkommen in Sacrow zu hoch, meint die BI, die bei eigenen Verkehrszählungen bis zu 2000 Fahrzeuge pro Tag erfasst. „Wird Krampnitz gebaut, werden wir auf 4000 bis 5000 Fahrzeuge in der Spitze kommen,“ sagt Peichl. „Wie soll das auf einer teils einspurigen Straße durch ein idyllisches Naturschutzgebiet gehen?“

Die BI verlangt, dass das neue Quartier in Krampnitz verkleinert wird

Die BI fordert die zuständigen Behörden und Potsdams Bau-Beigeordneten auf, die Bebauungspläne für Krampnitz sofort zu stoppen. Es dürfe erst weiter gebaut werden, wenn ein schlüssiges Verkehrskonzept vorliegt. Die BI verlangt zudem, dass das neue Quartier verkleinert – oder, wie sie es formuliert, auf ein Maß begrenzt wird, „das für den Individualverkehr und den öffentlichen Nahverkehr verkraftbar ist“. Nach Berechnungen der BI könnten in Krampnitz maximal 4000 Menschen neu angesiedelt werden.

Stadt Potsdam teilt die Befürchtungen der Sacrower nicht

In einer ersten Stellungnahme teilt die Stadt mit, dass sie „nach bisherigen Untersuchungen“ die Befürchtung der BI nicht teilt, „da für die Beziehung zwischen Potsdam und Spandau die Fahrt über die B2 weiterhin als günstigste Route hervorgeht“. Und weiter: „Gerade die lange Fahrt durch Kladow und Gatow wirkt sich verzögernd auf die Reisezeit aus. Demzufolge wird Sa­crow vorrangig von Pendlern aus oder nach Kladow beziehungsweise Gatow durchfahren. Daher besteht folglich kaum ein Zusammenhang mit der Entwicklung von Krampnitz. Vielmehr sind in diesem Zusammenhang die Planungsansätze der Entwicklung dieser Wohngebiete zu betrachten.“

BI fordert, dass Stadt Durchfahrtsverbot ausspricht

Unabhängig von der Krampnitz-Bebauung fordert die BI, dass die Stadt schon jetzt eingreift, um das Verkehrsaufkommen in Sacrow zu reduzieren. „Einen Tag wie den gestrigen Sonntag wollen wir nicht noch einmal erleben“,sagt Markus Peichl. „Das war jetzt der erste Frühlingstag, noch ohne die Möglichkeit zu baden. Wie soll das im Mai, Juni oder Juli werden?“ Naherholungsgebiete rund um Großstädte würden durch die Coronavirus-Pandemie noch auf absehbare Zeit überdurchschnittlich frequentiert. „Sa­crow erfreut sich aber auch so von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit“, so Peichl. „Wenn die Stadt nicht unverzüglich etwas unternimmt und temporäre Durchfahrtsverbote oder Anrainer-Zufahrts-Regelungen erlässt, führt das zum Dauer-Chaos“.

Von Nadine Fabian