Innenstadt

Kaiserkronen bei Kaiserwetter: Auf der Freundschaftsinsel strecken sich die imposanten, orangefarbenen Blüten in den azurblauen Himmel. Nach einer coronabedingten Absage des traditionsreichen Staudenbasars 2020 und einer Verschiebung in den Herbst 2021 findet der „kleine, aber feine“ Pflanzenmarkt an diesem Wochenende nun wieder planmäßig im Frühjahr statt. Und nach Auskunft des früheren Inselgärtners und Inselvereins-Chefs Jörg Näthe profitiert er sogar davon, dass der alljährliche Pflanzenmarkt im Botanischen Garten von Berlin Anfang April ausgefallen ist. Am Samstag traf die MAZ also auf zahlreiche Besucher aus Berlin.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Stand von Doris Seifert, die in Marquardt eine Gärtnerei in der Nähe des Hornbach-Baumarktes betreibt, stöberte zum Beispiel Renate Lowinski (78) aus Berlin-Spandau nach Kakteen und Sukkulenten und kaufte eine für Laien unspektakuläre Haworthia truncata aus Südafrika, die aussieht, als seien ihre dickfleischigen Blätter einfach abgeschnitten worden. Doch die sind so, und die knapp 15 Jahre alte Sukkulente treibt schon wieder aus.

Renate Lowinski (l.) aus Berlin-Spandau hat bei Doris Seifert (M.) eine Sukkulente gekauft. Quelle: Rainer Schüler

Noch haben Lowinski und ihr Mann Jörg ihr gutes Dutzend Kakteen und Sukkulenten noch in der Wohnung, doch mit steigenden Temperaturen kommen sie ins Freie. „Der Verkauf solcher Pflanzen wird wieder besser“, freut sich Doris Seifert: „Vielen Leuten erscheinen sie angesichts des Klimawandels als ideal. Es gibt ja sogar frostharte Sorten für draußen.“

Fuchsien in der Grube

Aus Falkensee ist Reiner Helfrich (70) mit diversen Fuchsienarten gekommen, von denen einige hängende schon im Gewächshaus zur Blüte getrieben wurden. „Eigentlich ist die Blütezeit erst im Juli und August“, sagt er. In ihren 1800-Quadratmeter-Hausgarten überwintern die Fuchsien in Erdgruben und bleiben derzeit dort auch etwas länger drin, weil die Energiekosten für Gewächshäuser so stark gestiegen sind. Helfrichs Frau Petra steuert niedliche Kleinkeramik bei: Pflanzenstecker mit lustigen Köpfen und Käfern etwa, die man erst auf den zweiten Blick in einem Topf entdeckt.

Staudenbasar auf der Potsdamer Freundschaftsinsel: Pflanzenstecker von Petra Helfrich aus Falkensee. Quelle: Rainer Schüler

Die Bürgerstiftung ist vor Ort und natürlich der Inselverein, die über ihre Arbeit informieren, die Stiftung zum Beispiel über die Wiederbelebung der Freilichtbühne, die 1974 errichtet wurde und seit 2012 nicht mehr betrieben wurde, ja sogar schon abgerissen werden sollte.

Der frühere Inselgärtner und Staudenbasar-„Erfinder“ Jörg Näthe. Quelle: Rainer Schüler

Der frühere Inselgärtner Näthe genießt das prachtvolle Wetter beim nun schon 31. Staudenbasar, den er mit Freunden und Fachleuten kurz vor dem Ende der DDR „erfunden“ hat und bewusst das osteuropäische und orientalische Wort „Basar“ dafür beibehalten hat seither.

Der Basar ist der einzige Markt, der im Gartendenkmal stattfinden darf und auch deshalb so gut besucht ist, weil die Freundschaftsinsel noch immer eintrittsfrei ist. Das „große Plus“ des Basar ist für Näthe, dass es überall fachkundige Beratung zu den Pflanzen gibt, was sie können und was nicht. „Pflanzen und Samen bieten ja selbst die Discounter inzwischen alle an“, sagt Näthe: „Sowas gehört nicht in deren Sortiment, und es sieht oft ziemlig gammelig aus.“

Zwei Basare im Jahr nicht leistbar

Die Standbetreiber wollten gerne, dass der Basar im Frühjahr UND im Herbst stattfindet, erzählt Näthe der MAZ: „Aber das können wir als Ehrenamtler gar nicht leisten. Knapp 180 Mitglieder hat der 2003 gegründete Verein, Tendenz: steigend. Für den Staudenbasar backen die Mitglieder und erwirtschaften am „Kuchenbasar“ Einnahmen für die Vereinsarbeit.

Näthe: Buga-Niveau gehalten

Näthe ist heilfroh, dass die Freundschaftsinsel die Wendezeit überlebt hat. „Zur Bundesgartenschau 2001 wurde alles professionell ausgebaut. Wir hatten Sorge, dass das Niveau dann nicht mehr gehalten werden kann.“ Konnte es aber, und die Schaupflanzungen sind allesamt winterhart und genügen dem Anspruch von Staudenzüchter Karl Foerster (1874-1970) „Es wird durchgeblüht.“ Es gebe blühende Pflanzen auch im Winter: „Im Januar stehen hier Millionen Winterlinge in gelber Blüte.“

Rainer Helfrich bietet Fuchsien an auf dem Staudenbasar der Freundschaftsinsel Quelle: Rainer Schüler

Glück hatte die Insel laut Näthe auch, weil Pläne der Stadt nicht umgesetzt wurden, neben der Langen Brücke, die über die Südwestspitze der Insel führt, einen zweiten Havelübergang über die Nordostspitze zu legen. Dort bestanden bis in die 70er Jahre noch Kleingärten und Bootsanleger – eine „Verkehrsvorhaltefläche“. Die damalige Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke drückte die Fußgängerbrücke mit dem Argument durch die Haushaltdiskussion, sie werde ein Ausweichübergang, wenn man die neue Straßenbrücke baut. Nun, die Straßenbrücke ist heute die Humboldtbrücke, näher an Berlin, doch die Fußgängerpassage steht noch immer. Nach den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973 bezog man dann auch die „obere“ Spitze der Insel in die Gestaltung ein, baute den Bootsspielplatz, der heute so beliebt ist.

Von Rainer Schüler