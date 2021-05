Innenstadt

Im hellen Licht von drei Projektoren leuchtete der Staudenhof-Wohnblock in Potsdams Innenstadt am Freitagabend plötzlich. „Abriss? Nachhaltige Stadtentwicklung geht anders!“ wird auf die Fassade projiziert. Kurz danach ist zu lesen: „Potsdam lebt eine Stadtentwicklung von vorgestern“. Auch Videos und die Warnung an die Bevölkerung, dass sie mehr Schadstoffe ausstoße, als ihr weltweit gesehen zusteht, wurden im Großformat an das Haus gestrahlt.

Guerilla-Aktion mit Lastenrad und Beamer

Mit Lastenrad, Akku, Laptop und Beamer haben eine Handvoll Klimaschützer der Initiative „Fridays for Future“ (FFF) den ersten Freitag nach dem Beschluss zum Staudenhof-Abriss für eine Guerilla-Aktion genutzt. „Wir machen das hier, weil der Staudenhof zeigt, wo in Potsdams Stadtentwicklung die Prioritäten der Parteien liegen. Einerseits beschließen sie den Klimanotstand, andererseits wollen sie abreißen und neubauen“, kritisiert Anna Ducksch, Sprecherin der Potsdamer FFF-Initiative. Denn gerade der Bausektor sei für eine große Menge des CO2-Ausstoßes verantwortlich.

Fridays-for-Future-Aktivisten mit Technik am Freitagabend. Quelle: Peter Degener

Architektenbund kritisiert Abrissbeschluss

Nicht nur die Schüler und Studenten, auch gestandene Fachleute sehen das so. Der Bund Deutscher Architekten (BDA) bedauerte den beschlossenen Abriss des Staudenhof-Wohnblocks am Freitag in einer Pressemitteilung. „Potsdam vergibt damit eine Chance“, schreibt Philipp Jamme, der stellvertretende Vorsitzende des BDA-Landesverbands. Die Pro Potsdam wollte einen Neubau „und hat sich durchgesetzt“, erklärt der Architekt. „Der Stadt des Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, von dem so entscheidende wissenschaftliche Erkenntnisse und Impulse ausgehen, hätte es gut zu Gesicht gestanden, wenn sie sich nicht nur in Worten dem Klimaschutz verpflichtet, sondern bei ihrer Stadtentwicklung auch entsprechend handelt“, so Jamme.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sei auch beim Bauen ein tiefgreifender Wandel erforderlich mit dem Ziel von Erhalt und Umbau anstelle von Abriss und Neubau. „Der Staudenhof ist (war) ein Musterbeispiel für eine solche Aufgabe einer zeitgemäßen nachhaltigen Sanierung und innovativen Weiterentwicklung eines Gebäudes - er hätte ein Zeichen werden können. Und ein Vorzeigeprojekt für die Stadt“, schreibt Jamme.

Der Staudenhof am Freitagabend. Quelle: Fridays for Future Potsdam

Für den Architekten wäre auch eine Einbindung des DDR-Baus in das Leitbautenkonzept möglich gewesen, „denn selbstverständlich wäre das Gebäude nicht in seiner jetzigen Gestalt konserviert worden, sondern es hätte sich verändert.“ So wäre dann „zwar eindeutig kein historisierender Block entstanden, aber ein zeitgemäßes Gebäude“, das in die Mitte eingebunden wäre.

Von Peter Degener