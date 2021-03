Innenstadt

Der Hauptausschuss hat am Mittwoch nach langer Debatte mit Stimmen von SPD, Grünen, CDU, AfD und Bürgerbündnis dem Abriss des Staudenhofs und einer Neubebauung des Karrees als sogenannter Block V der Potsdamer Mitte zugestimmt. Die Linke, die noch eine repräsentative Bürgerbefragung in der Frage anregte, und die Fraktion Die Andere stimmten dagegen.

Anja Heigl (Die Andere) argumentierte, dass bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vieles nicht in Betracht genommen worden sei, etwa ein Anbau an den Staudenhof. Sie mahnte auch die Kosten an. Es sei „eine gewisse Arroganz der Stadt“, 40 Millionen Euro für den Neubau anstelle von 18 Millionen Euro für die Sanierung auszugeben. Es werde auch nicht über 120 befristete Mietverhältnisse gesprochen.

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke dagegen sagte: „Wir hatten genügend Zeit für unsere kritischen Nachfragen. Es wurden erst am Montag sehr viele Fördermodelle vorgestellt und die Neubauvariante ist die wirtschaftlichste.“ Das Wichtigste sei: „Wir gewinnen dort viel sozialen Wohnraum im innersten Zentrum der Stadt.“

Den Vorschlag der Linken, ein „qualifiziertes Meinungsbild“ der Potsdamer als Grundlage für die Entscheidung einzuholen, lehnte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ab: „Die Argumente wurden über die Jahre ausgetauscht, die Positionen werden sich auch durch weitere Beteiligungsformen nicht mehr ändern.“

Der Staudenhof-Wohnblock müsste dringend saniert werden. Stattdessen wird er voraussichtlich abgerissen und das Areal völlig neu bebaut. Quelle: Varvara Smirnova

Der Potsdamer Architekturprofessor Ludger Brands reagierte am Mittwoch auf die Aussagen des Bunds der Architekten (BDA), die den Staudenhof als „wichtiges Zeugnis der DDR-Architektur in der Potsdamer Mitte“ erhalten wollten. Er schreibt: „Ein Haus, das den Stadtraum als Ganzes nicht respektiert und keinen hochwertigen öffentlichen Raum generiert, also falsch platziert ist, muss infrage gestellt werden dürfen.“

Die Neubebauung an dieser Stelle würde einen „abgeschlossener Platzraum mit hoher Aufenthaltsqualität“ schaffen. Brands appelliert: „Unter dem Label der Vielfalt in der Einheit sollten wir uns vom Staudenhof verabschieden und den ehemals und auch künftigen schönsten Platz Europas komplettieren.

Wenn auch die Stadtverordnetenversammlung zustimmt, beginnt 2024 der Abriss des Staudenhof-Blocks. Bis 2029 würde das Karree dann vollkommen neu bebaut werden.

Von Peter Degener