Die Zukunft des Staudenhof-Blocks soll bis Mai von den Stadtverordneten entschieden werden. Die Grundsatzfrage besteht darin, ob der DDR-Plattenbau an der Nikolaikirche mit fast 190 kleinen und preisgünstigen Wohnungen saniert werden soll, oder ob auf dem Areal des sogenannten Block V eine ganze Reihe von Neubauten entstehen sollen, die zu 75 Prozent als Sozialwohnungen ausgewiesen werden.

Abriss könnte Mitte 2022 beginnen

Wenn sich die Stadtverordneten für den Neubau entscheiden, soll der Staudenhof-Block ab Juni 2022 freigezogen und ab März 2023 abgerissen werden. Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke und Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) haben am Donnerstag die Vor- und Nachteile einer Sanierung des Staudenhof-Wohnblocks vorgestellt.

Für die Sanierung sprechen demnach vor allem ökologische Faktoren – eine Sanierung würde die im Staudenhof schon vorhandene „graue Energie“ weiternutzen. Auch der Pflanzenbestand ringsum, etwa die mächtigen Bäume an der Straße Am Alten Markt, könnten stehen bleiben. Bei den sozialen und den wirtschaftlichen Faktoren liegt dagegen die Neubebauung vorne. Der Staudenhof mit seinen oft nur 32 Quadratmeter großen Wohnungen und einer ineffizienten Gebäudestruktur mit großen Verkehrsflächen lasse sich nicht wirtschaftlich sanieren.

Sanierung für Pro Potsdam nicht wirtschaftlich

18 Millionen Euro veranschlagt die Pro Potsdam für die Sanierung. „Die Miethöhe danach wäre sehr hoch, weit über 13 Euro pro Quadratmeter“, sagt Nicke. Hinzu kämen mangelnde Barrierefreiheit und andere Mankos bei Schallschutz und Belichtung, die sich nicht abstellen ließen. Sein Fazit: „Unter sozialen Aspekten ist die Sanierung schwierig.“

Wenn man das Grundstück als Neubaublock mit deutlich größeren Flächen bebauen würde, sieht die Rechnung durch Fördermittel und sinnvolle Grundrisse anders aus: Insgesamt 8200 Quadratmeter Wohnfläche sieht der Plan vor. 75 Prozent davon würden für mietpreisgebundene Wohnungen zu einer Miete von 5,50 Euro errichtet werden. Hinzu kommen rund 3200 Quadratmeter Gewerbeflächen in den Erdgeschossen rings um den Block.

Für die Pro Potsdam sei das „die einzige Variante, die für uns verlustfrei realisierbar wäre“, so Nicke. Das gelingt durch umfangreiche Landesförderung. Rund drei Millionen Euro für die Baukosten sind einkalkuliert. Auch der etwa zwei Millionen Euro teure Abriss des Staudenhofs würde zu 80 Prozent gefördert. Fast die Hälfte der insgesamt rund 39,5 Millionen Euro Baukosten würde zudem durch besonders zinsgünstige Darlehen des Landes finanziert. Ökologisch ist dieses Modell durch Abriss und den Eingriff in den Boden deutlich schlechter zu bewerten.

Die Ostseite des Blocks, die an der Straße Am Alten Markt entlang führt, soll mit fünf Geschossen bebaut werden – ein Bruch zur niedrigeren Bebauung an den anderen Seiten, die sich mit drei und vier Geschossen an der Umgebung orientiert. Insgesamt würde der Block allerdings deutlich niedriger als die heutige Bebauung ausfallen, die über dem Sockelgeschoss noch sieben Wohngeschosse aufweist. Die konkrete Gestaltung von Block V soll in einem Verfahren gemeinsam mit den Stadtverordneten noch ausgearbeitet werden.

Ein Leitbau an der Ecke zur Nikolaikirche geplant

Die Immobilie gehört der Pro Potsdam und darf durch einen Stadtverordnetenbeschluss nicht verkauft werden. Sollten die Stadtverordneten den von der Bauverwaltung und der Pro Potsdam skizzierten Weg mitgehen, würde die Pro Potsdam an der Südwestecke des Block V auch ihre erst Leitfassade in Eigenregie errichten. Wenn es zum Neubau kommt, soll das dortige Eckgebäude eine historisierende Fassade erhalten. Dort stand bis zu seiner Zerstörung 1945 ein Barockhaus aus dem 18. Jahrhundert, das unter Friedrich II. nach dem Vorbild des Palazzo Giulio Capra von Palladio in Vicenza errichtet worden war.

Mehr als die Hälfte der Mieter hat nur befristete Verträge

Bernd Rubelt warb für die Neubauvariante, weil nur diese dauerhaft preiswertes Wohnen an dieser Stelle im Zentrum sicherstelle. Der Block V sei „bezahlbar für den Mieter und finanzierbar für den, der baut und das Haus langfristig bewirtschaftet“. „Wir brauchen die Entscheidung jetzt“, sagte Bert Nicke über den engen Zeitplan – keine vier Monate Zeit ist für die Diskussion in den Fachausschüssen bis zu einer Entscheidung vor der Sommerpause. Die Beantragung von Fördermitteln des Landes und die Abrissplanung seien frühzeitig nötig, auch die Mieter wolle man langfristig informieren.

Fast alle der rund 190 Wohnungen im Staudenhof sind belegt. 80 Mietverhältnisse reichen soweit zurück, dass sie noch unbefristet sind. Seit 2021 hatte die zur ProPotsdam gehörende Gewoba neue Verträge immer bis zum Jahr 2022 begrenzt. Unabhängig von Sanierung oder Neubau wird den Bestandsmietern durch die städtische Gewoba Ersatzwohnraum angeboten.

Ende 2029 könnte der Block V fertiggestellt sein

Auch den weiteren Zeitplan in der Potsdamer Mitte skizzierte die Pro Potsdam am Donnerstag. Im März beginnt in der Baugrube des Block III der Bau der Tiefgarage. Wenn dieser Block direkt am Stadtschloss im Frühjahr 2024 fertiggestellt ist, soll auch der Staudenhof schon abgerissen sein. Der Block IV rund um die Stadt- und Landesbibliothek soll ab Oktober 2023 bebaut und im Sommer 2026 fertiggestellt werden. Das Staudenhof-Areal soll hierfür auch für die Baustelleneinrichtung dienen. Ab Sommer 2026 könnte dann die Neubebauung des Staudenhof-Blocks beginnen. Ende 2029 soll er fertiggestellt sein. Laut Rubelt wäre es „der letzte verbliebene Baustein in unserem Leitbautenkonzept und derseit der Wende verfolgen Annäherung an das historische Stadtbild“.

