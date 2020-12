Waldstadt

Seit 25 Jahren wird über eine Neuordnung des Verkehrs im Potsdamer Süden mit den Landesstraßen 78 und 79 diskutiert. Letzter Zieltermin für den auf mehr als zwölf Millionen Euro kalkulierten Umbau war das Jahr 2025. Doch dieser Termin ist längst nicht mehr zu halten.

Die Stadt wartet aufs Land

Und mehr noch: Weil offen ist, ob das Land überhaupt noch an einer teilweisen Verlegung der Landesstraße 78 mit der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam und der Arthur-Scheunert-Allee in Rehbrücke festhält, stehen die Pläne nun komplett zur Disposition.

Anzeige

Wesentliche Ziele der Neuordnung des Verkehrs waren die Entlastung der Heinrich-Mann-Allee und der Drewitzer Straße von Durchgangsverkehr sowie der Bau mindestens einer Unterführung zur schrankenlosen Querung der Wetzlarer Bahn.

Bahnübergang Rehbrücke sollte geschlossen werden

Voraussetzung ist eine Verlängerung der Wetzlarer Straße parallel zur Bahn zwischen Nutheschnellstraße und Heinrich-Mann-Allee. Mindestens der Bahnübergang Rehbrücke könnte für den Straßenverkehr nach diesem Modell komplett geschlossen werden.

Rathaussprecherin Christine Homann bekräftigte auf MAZ-Anfrage zunächst, dass die Verlängerung der Wetzlarer Straße zwischen der Nuthestraße und der Heinrich-Mann-Allee „im direkten Zusammenhang mit den Planungen zur Verlegung der Landesstraßen L78 und L79 gemäß Landesstraßenbedarfsplan“ stünde.

L 78 war im Landesstraßenbedarfsplan

Der Landesbedarfsplan ist zuletzt 2010 mit einer Laufzeit bis 2024 aktualisiert worden. Die „Verlegung der L 78 in Potsdam-Rehbrücke“ war eines von vier neuen Vorhaben bei insgesamt 18 Projekten.

Derzeit sei allerdings „noch unklar“, ob die Verlegung der L78 seitens des Landes bei einer Fortschreibung des Straßenbedarfsplans „überhaupt weiter verfolgt wird“, sagt Cristine Homann: „Falls nicht, muss das Projekt Wetzlarer Straße/Bahnunterführung in einem völlig neuen Zusammenhang betrachtet und bewertet werden.“

Nach der letzten offiziellen Meldung aus dem Rathaus sollte die Verlängerung der Wetzlarer Straße samt Unterführung auf Höhe der Straße Am Handelshof bis 2025 gebaut sein. Festgeschrieben wurde das Projekt 2013 mit dem Stadtentwicklungskonzept Verkehr.

2016 bekräftigte Potsdams Verkehrsplaner Norman Niehoff gegenüber MAZ den Zeitplan. Vorzugsvariante war auch zu der Zeit noch die Brücke oder Unterführung auf Höhe Am Handelshof oder alternativ am bisherigen Bahnübergang Drewitzer Straße, der sonst ebenso wie der Übergang Rehbrücke für den Kraftverkehr gesperrt werden sollte.

Lesen Sie auch

Die neueste Meldung kam jetzt mit einer Mitteilungsvorlage, die von den Stadtverordneten am Mittwoch ohne Diskussion in den Mobilitätsausschuss überwiesen wurde.

Prioritätenliste mit nur einem Punkt

Auf Antrag der Linken hatte die Verwaltung vor einem Jahr den Auftrag bekommen, eine Prioritätenliste von Bahn-Kreuzungspunkten vorzulegen, bei denen der Bau von Tunneln oder Brücken für den Straßenverkehr nötig oder sinnvoll wäre.

Einziger Punkt in der nun vorgelegten Liste ist eine Ersatzlösung für die „Bahnquerungen an der Drewitzer Straße und der Heinrich-Mann-Allee“, die „nur im Zusammenhang“ mit dem Landesstraßenbedarfsplan und „entsprechenden Fördermitteln“ zu finanzieren sei.

Von Volker Oelschläger