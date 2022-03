Potsdam

Auch in der kommenden Woche gibt es jede Menge Staupotenzial in Potsdam. So wird etwa die Geschwister-Scholl-Straße vor der Straße Am Neuen Palais halbseitig mit einer Einbahnstraßenregelung gesperrt und die Fahrtrichtung Kastanienallee über die Forststraße/Zeppelinstraße umgeleitet.

Im Einmündungsbereich der Straße Brauhausberg zur Heinrich-Mann-Allee wird ab Montag die Fußgänger- und Radfahrerführung entlang der Heinrich-Mann-Allee wegen Leitungsarbeiten weiter in die Straße Brauhausberg verlegt. Um erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Bereich wird gebeten.

Im restlichen Stadtgebiet sind die Potsdamer und Potsdamerinnen mit bereits bestehenden Behinderungen konfrontiert. Etwa die Sperrung der Behlertstraße zwischen der Berliner Straße und der Kurfürstenstraße für den Kfz-Verkehr und Radfahrer. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt hier über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr, die Umleitung für Pkw in Richtung Zentrum über die Französische Straße und die Hebbelstraße.

In Babelsberg ist der Kreuzungsbereich Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße für Auto- und Radfahrer voll gesperrt.

In Fahrland ist die Ketziner Straße/Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg halbseitig gesperrt, weil ein Radweg gebaut wird. Der Verkehr wird mit einer mobilen Lichtsignalanlage geregelt. Aufgrund der Länge der Baustelle kann es dabei zu Wartezeiten von über drei Minuten kommen. Die Einmündung des Königswegs zur Ketziner Straße wird für die Zeit der Baumaßnahme für den Autoverkehr gesperrt.

In Bornim ist für Straßenbauarbeiten der Hügelweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt, die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Von MAZonline