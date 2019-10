Potsdam

Die Herbstferien sind zu Ende – die Baustellen bleiben. An folgenden Engpässen brauchen Aufofahrer in dieser Woche starke Neven:

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten stehen in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Friedrich-Engels-Straße

Aufgrund eines Schadens an einer Regenwasserleitung ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe Freiland halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Staugefahr!

Pappelallee

Für die Erneuerung der Fahrbahndecke wird die Pappelallee zwischen Ruinenbergstraße und Erich-Mendelsohn-Allee ab Freitag, 25. Oktober, ab 17 Uhr voll gesperrt. Die Vollsperrung wird am Sonntagabend wieder aufgehoben.

Friedrich-Ebert-Straße

Aufgrund eines Rohrbruchs ist die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ebräer- und Yorckstraße, nur Richtungsfahrbahn Yorckstraße, voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.

Schopenhauerstraße

Für die Sanierung einer Bushaltestelle ist eine Fahrspur der Schopenhauerstraße Höhe Luisenplatz in Richtung Zeppelinstraße gesperrt.

Französische Straße

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Babelsberger Straße

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straße zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Heinrich-Mann-Allee / Drewitzer Straße / An der Alten Zauche

Für Straßenbauarbeiten ist die Heinrich-Mann-Allee Höhe Zufahrt An der Alten Zauche halbseitig gesperrt. Es verbleibt nur eine Fahrspur pro Richtung.

Großbeerenstraße

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung wird die Großbeerenstraße zwischen Grünstraße und Filmparkzufahrt ab Montag halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Staugefahr!

Drewitzer Straße

Die Drewitzer Straße ist zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Richtung eingerichtet. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Handelshof umgeleitet.

Sternstraße

Zur Sanierung einer Haltestelle ist die Sternstraße punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geführt.

Trebbiner Straße

Für die Herstellung von Hausanschlüssen wird die Trebbiner Straße zwischen Kirchstraße und Clara-Schuhmann-Straße voll gesperrt.

