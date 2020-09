In der Woche ab dem 7. September brauchen Autofahrer in Potsdam vor allem eines – Geduld. Das gilt nicht nur für stau-bekannte Ecken. Denn neben dem Leipziger Dreieck und der Nutheschnellstraße heißt es zum Beispiel auch durch die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit anderswo in der Landeshauptstadt: Anstellen!