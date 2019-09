Potsdam

Für unaufschiebbare Gleisarbeiten ist die Geschwister-Scholl-Straße zwischen Sello- und Clara-Zetkin-Straße bis Freitag voll gesperrt. Umfahrung über Zeppelin- und Nansenstraße.

Wegen eines Rohrbruchs ist die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ebräer- und Yorckstraße, nur Richtungsfahrbahn Yorckstraße, gesperrt. Umleitung über Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.

Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten stehen in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreiecknur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Aufgrund eines Schadens an einer Regenwasserleitung ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe Freiland halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Für Gleisbauarbeiten wird eine stadtauswärtige Fahrspur der L40 auf der Humboldtbrücke von 9 bis 15 Uhr gesperrt.

Für die Herstellung eines Hausanschlusses ist der Gehweg der Kurfürstenstraße Höhe Schule gesperrt. Fußgänger werden gesichert auf der Fahrbahn geführt – es verbleibt nur eine Fahrspur pro Fahrtrichtung.

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Für Leitungsarbeiten wird die Georg-Hermann-Allee – Richtungsfahrbahn Nord – zwischen Esplanade und Viereckremise gesperrt.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straßezwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Zur Fahrbahnsanierung ist die Großbeerenstraße Höhe Haltestelle Eichenweg halbseitig gesperrt, es verbleibt je eine Spur je Richtung. Ebenfalls für eine Fahrbahnsanierung ist die Großbeerenstraße Höhe Chopinstraße halbseitig gesperrt.

Für Gleisbauarbeiten ist die Tram-Überfahrt Waldstraße zwischen Heinrich-Mann-Allee und kleiner Heinrich-Mann-Allee gesperrt.

Für Straßenbauarbeiten sind die Straße An der Alten Zauche und die Drewitzer Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen.

Die Drewitzer Straße ist zwischen Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Richtung eingerichtet. Die stadtauswärtige Richtung wird über Handelshof umgeleitet.

Zur Sanierung einer Haltestelle wird die Sternstraße punktuell halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine mobile Ampel.

Für eine Haussanierung ist eine Spur der Karl-Liebknecht-Straßean der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es gibt in jede Fahrtrichtung nur noch eine Spur.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist die Stahnsdorfer Straße Höhe Rotdornweg voll gesperrt.

Für Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke wird die August-Bebel-Straße nachts zwischen 21 und 05 Uhr voll gesperrt.

Von MAZ-online