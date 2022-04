Potsdam

Potsdamer müssen in der kommenden Woche wieder mit zahlreichen Staus rechnen:

Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße

Umfangreiche Verkehrseinschränkungen sind in der Rudolf-Breitscheid-Straße und in der Paul-Neumann-Straße notwendig. Grund: Das Regenwasser- und Schmutzwassersystem soll zwischen den beiden Straßen in der Rudolf-Breitscheid-Straße neu geordnet werden. Die Kreuzung Plantagenstraße/ Rudolf-Breitscheid-Straße wird gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Der Verkehr von der Plantagenstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße fließt weiter wie bisher. Die Bahnunterführung bleibt für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Die Buslinien in diesem Bereich werden umgeleitet. Zwischen dem 11. und 23. April wird der Tramverkehr zwischen Rathaus Babelsberg und Fontanestraße unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr bis Anhaltstraße wird eingerichtet.

Pestalozzistraße/Paul-Neumann-Straße

Die Pestalozzistraße an der Kreuzung Paul-Neumann-Straße wird ab 19. April aufgrund eines Schadens an der Schmutzwasserleitung ab gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

RBB-Lauf

Für den RBB-Lauf am 24. April müssen Bereiche entlang der Laufstrecke in der Potsdamer Innenstadt und in Babelsberg abgesperrt werden. Die Glienicker Brücke ist von 8 bis 12.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Leipziger Dreieck, Leipziger Straße, Brauhausberg

Die Straße Brauhausberg ist wegen Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Bundesstraße 2 stadtauswärts weiterhin lediglich Einbahnstraße. Wer von der Albert-Einstein-Straße stadteinwärts fahren möchte, muss den Umweg über die Bundesstraße 2/Leipziger Straße nehmen. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es ebenso weiter Einschränkungen. In der Heinrich-Mann-Allee stehen zwei Fahrspuren in Richtung Lange Brücke zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr muss vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Staugefahr besteht somit in allen Richtungen.

Behlertstraße

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Autoverkehr und für Radfahrer gesperrt. Autofahrer werden während der Sperrung der Behlertstraße je nach Ziel auf zwei Umleitungen entlanggeführt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße. Die Umleitung in Richtung Zentrum erfolgt über die Französische Straße und Hebbelstraße. Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße werden jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße muss die Umleitung über Hebbelstraße und Französische Straße nutzen.

Für Schwerverkehr, also mehr als 7,5 Tonnen schwere Fahrzeuge, von der Nuthestraße muss die Gutenbergstraße und Hans-Thoma-Straße in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße über die Bundesstraße 2. Der Radverkehr in der Behlertstraße muss ebenfalls umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die Gutenbergstraße in Richtung Zentrum. In Richtung Norden erfolgt die Umleitung über Otto-Nagel-Straße und Mangerstraße.

Von der Glienicker Brücke kommend muss die rechte Fahrspur in der Berliner Straße in Höhe Behlertstraße für alle Fahrzeuge gesperrt werden. Es stehen lediglich eine Fahrspur in Richtung Gutenbergstraße und Am Kanal zur Verfügung. Staugefahr besteht stadteinwärts aus Richtung der Glienicker Brücke auf der Bundesstraße 1.

Hügelweg

Wegen Straßenbauarbeiten ist der Hügelweg zwischen Florastraße und Gutsstraße gesperrt. Die Buslinie 698 wird in beiden Richtungen umgeleitet.

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam

Die Überquerung der Bahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr ist zeitweise wieder möglich. Die Baustelle kann zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr des nächsten Morgens passiert werden. Freitags ist dies bereits ab 15 Uhr möglich sowie das ganze darauffolgende Wochenende bis montags früh, 7.30 Uhr. An Feiertagen besteht die Verbindung ganztägig bis zum nächsten Werktag, 7.30 Uhr. Gesperrt bleiben muss die Baustelle aus arbeitsorganisatorischen Gründen jeweils montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr.

Die Landeshauptstadt bittet dringend darum, dass während der Sperrzeiten den Beschilderungen aus Sicherheitsgründen generell und voll entsprochen wird. Wiederholt kam es zu gefährlichen Situationen auf der Baustelle, da sich Radfahrende und zu Fuß gehende nicht an die Absperrungen hielten. Illegale Querungen der Gleise oder der Bahnbrücke sind lebensgefährlich, behindern den Bauablauf und den Schienenverkehr.

Ketziner Straße

Für den Bau eines Radweges und Straßenbauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg notwendig. Der Verkehr wird mit einer mobilen Lichtsignalanlage geregelt. Die Einmündung des Königswegs zur Ketziner Straße wird für die Zeit der Baumaßnahme für alle Autos gesperrt. Außerdem ist die Sperrung der Ketziner Straße zwischen Satzkorner Dorfstraße und der Fahrländer Chaussee notwendig. Der Verkehr muss über die Satzkorner Bergstraße, Bundesstraße 273, Marquardter Straße und Ketziner Straße umgeleitet werden.

Landesstraße 40

Im Bereich der Baumaßnahme zum Neubau der Hochstraßenbrücken stehen zwei Fahrspuren stadteinwärts auf der Landesstraße 40 (L40)zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert – Staugefahr stadtauswärts.

Friedrich-Engels-Straße

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der östlichen Hochstraßenbrücke ist es erforderlich die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße L40 auf eine Fahrspur einzuengen. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Daimlerstraße

Aufgrund von Rangierfahrten der Straßenbahn in der Rudolf-Breitscheid-Straße Ecke Daimlerstraße wird die Daimlerstraße als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

Michendorfer Chaussee

Für die Herstellung der Zufahrt zum Deutschen Wetterdienst wird die Michendorfer Chaussee halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Informationen: www.mobil-potsdam.de

Von MAZonline/Elke Kögler