In der Woche ab Montag, dem 19. April, müssen sich Autofahrer wieder auf diverse Baustellen, Sperrungen, Staus und Umleitungen in Potsdam einstellen. Hier der aktuelle Baustellenreport:

Umbau Leipziger Dreieck: Weiter wird an den Tramgleisen vorm Hauptbahnhof gearbeitet. Daher bleibt die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Babelsberg vorm Hauptbahnhof gesperrt – man kann nicht von der Langen Brücke oder der Heinrich-Mann-Allee abbiegen. Umleitung über den Horstweg oder die Babelsberger Straße. Achtung, Radfahrer! Auf der Heinrich-Mann-Allee bis zum Hauptbahnhof geht es derzeit nur über die Fahrbahn, der Radweg ist dicht. Die Ampel für Fußgänger in der Friedrich-Engels-Straße ist wegen der Bauarbeiten verschoben worden.

Brückenbau L40: Die Nuthestraße ist auf der Brücke über die Bahngleise auf eine Fahrspur in jede Richtung reduziert. Staugefahr stadteinwärts! Die stadtauswärtige Abfahrt zur Friedrich-List-Straße ist gesperrt.

Friedrich-Engels-Straße: Wegen des Brückenbaus an der Nuthestraße ist die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke auf eine Fahrspur eingeengt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Achtung, Radler: Es gibt keinen Radweg und der Weg durch die Baustelle ist versperrt.

Leipziger Straße: Weiterhin Vollsperrung zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es staut sich regelmäßig vor allem stadteinwärts. Radfahrer können über die südliche Speicherstadt (Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße, Am Speicher, Altstadtblick) ausweichen.

Großbeerenstraße: Für die Reparatur einer Abwasserleitung muss die Großbeerenstraße in Höhe Walter-Klausch-Straße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Wetzlarer Straße: Aufgrund einer Kabelverlegung ist die Wetzlarer Straße zwischen Fritz-Zubeil-Straße und Auffahrt Nuthestraße auf eine Fahrspur eingeengt. Die Zufahrt in die Fritz-Zubeil-Straße ist gesperrt und der Verkehr wird über die Orenstein&Koppel-Straße umgeleitet.

Steinstraße: Ein Abwasserrohr ist gebrochen – für die Reparatur ist die Steinstraße in Höhe der Straße In der Aue dicht. Damit die Busse durch die Umleitung kommen, gelten Halteverbote im Hubertusdamm und in der Mendelssohn-Bartholdy-Straße.

Am Kanal: Für den Bau einer Wasserleitung ist eine Fahrspur vor dem Bildungsforum am Platz der Einheit gesperrt.

Heinrich-Mann-Allee: Aus der Drevesstraße geht es zurzeit nicht in die Heinrich-Mann-Allee. Grund ist die Sanierung der Tramgleis-Entwässerung. Die Umleitung führt über die Waldstraße.

Gutenbergstraße/Am Bassin: Für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitung ist die Gutenbergstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Am Bassin gesperrt. Die Straße Am Bassin ist eine Einbahnstraße von der Gutenberg- zur Charlottenstraße. Dafür ist die Brandenburger Straße zwischen Ebert-Straße und Am Bassin in beide Richtungen frei.

Französische Straße: Der große Turmdrehkran wird abgebaut. Dafür ist die Französische Straße zwischen Am Kanal und Posthofstraße vom 20. bis 23. April gesperrt.

Hügelweg: Für den Straßenbau ist der Hügelweg halbseitig gesperrt. Es geht nur in Richtung Rückertstraße. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Handelshof: Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung wird der Handelshof zwischen Verkehrshof und Am Buchhorst gesperrt.

L20 in Seeburg: Die Durchfahrt durch den Ort Seeburg ist noch für Wochen dicht. Die weiträumige Umleitung führt über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die Landesstraße 92.

Weitere Informationen zum Verkehrsgeschehen gibt es auf der Verkehrs-Website der Stadt Potsdam: www.mobil-potsdam.de

